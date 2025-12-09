مدارس خراسان رضوی در روز چهارشنبه غیرحضوری شد

جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای خراسان رضوی بنا به درخواست دانشگاههای علوم پزشکی استان به منظور کنترل انتقال بیماریهای تنفسی و همچنین براساس پیشبینی و صدور هشدار نارنجی ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای جوی و پدیده وارونگی هوا در برخی مناطق استان به ویژه شهرهای صنعتی، تشکیل و مصوباتی بشرح زیر ابلاغ کرد:
تمامی مقاطع آموزشی اعم از پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه استان در روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهد بود. بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
همچنین تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است. کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز سهشنبه ۱۸ آذر، فعالیتهای عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاههای تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهد بود. مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازمالاجراست.