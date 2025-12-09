به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «زهران ممدانی» شهردار نیویورک تاکید کرد که بر اساس حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در حق «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و از آنجایی که او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری در حق فلسطینیهای ساکن نوار غزه، چهره تحت تعقیب این دادگاه است، به محض اینکه پایش را در این شهر بگذارد، دستور بازداشت او را صادر خواهد کرد.
پایگاه تحلیلی «میدل ایست مانیتور» در گزارشی نوشت، با وجود اتهامهایی که علیه نتانیاهو وجود دارد، او ضمن رد اظهارات ممدانی درباره اجرای حکم بازداشتش، اعلام کرد که همچنان در حال برنامهریزی برای سفر به نیویورک است، اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا از منظر قوانین بینالمللی، شهردار یکی از شهرهای آمریکا مجوز لازم برای بازداشت یک مقام خارجی را دارد یا خیر.
در ادامه این گزارش آمده است: دیوان کیفری بینالملل سازوکار ویژه اجرای آن را نداشته و برای اجرای حکمهای بازداشت به کشورهای عضو متکی است، آمریکا در سال ۲۰۲۵ تحریمهایی را علیه مسوولان دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرد که از جمله آنها مسدود کردن حسابهای بانکی و ممنوعیت صدور ویزا برای آنها بود تا به این شکل مانع انجام تحقیقات درباره جنایات مسوولان آمریکایی و اسرائیلی در افغانستان و فلسطین شود.
میدل ایست مانیتور در ادامه نیز نوشت: زمانی که اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی با مانع مواجه میشود، حقوق بینالملل سازوکار جایگزینی را فراهم میکند و آن صلاحیت قضایی جهانی است، این اصل به هر کشوری اجازه میدهد تا افراد متهم به ارتکاب جنایات جدی بینالمللی همانند نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشری را صرف نظر از مکان ارتکاب جنایات یا ملیت مجرم تحت پیگرد قانونی قرار دهند، چندین کشور از جمله سوئیس، پرتغال، اسپانیا، فرانسه و آلمان با موفقیت از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد مقامات خارجی استفاده کردند که از جمله آنها میتوان به محکومیت «عثمان سونکو» وزیر کشور سابق گامبیا به جرم ارتکاب جنایات علیه بشری در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.
این پایگاه تحلیلی در ادامه گزارش خود آورده که سازمان TRIAL International میگوید افرادی که مرتکب جنایات بزرگی همانند جرایم جنگی و ضد بشری میشوند، نمیتوانند به دلیل جایگاه سیاسی خود از مصونیت برخوردار شوند چراکه ارتکاب این جنایات با توجه به تهدیدی که آنها برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکنند، آنها را از این مصونیت محروم میکند، بنابراین مصونیت سیاسی و دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی او را از دستگیری مصون نمیکند، همانطور که در مورد ژنرال «آگوستو پینوشه» رئیس جمهور سابق شیلی اتفاق افتاد که به نسلکشی، بازداشت اداری، قتل و شکنجه متهم شده و در اکتبر ۱۹۹۸ بر اساس حکم بازداشتی صادر شده در اسپانیا و در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی در لندن دستگیر شد.