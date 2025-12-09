دفاع ساپینتو از خود: مترجم مقصر بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ فردا (چهارشنبه، ۱۹ آذر) به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: فردا بازی دشوار دیگری برابر ملوان داریم، تیمی که فصل خوبی را پشت سر می‌گذارد و از سپاهان کمتر گل خورده، زیاد هم گل نزده‌اند. عملکرد انفرادی و گروهی آنها را آنالیز کردیم. هافبک‌های خوبی دارند، سیستم‌های مختلفی مانند ۴-۳-۳ یا ۳-۵-۲ بازی می‌کنند. فردا فکر می‌کنم با ترکیب ۳-۵-۲ بیایند، تلاش می‌کنیم تا بازی را ببریم.

او ادامه داد: منتظر باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی هستیم و اولویت است. منتظر خبر خوب هستیم. نمی‌خواهم راجع به وضعیت نازون صحبت کنم و فقط می‌خواهم روی ملوان تمرکز کنیم.

مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال در میان نشست خبری درباره جریمه سایپنتو گفت: صدای اصلی کنفرانس را برای کمیته ارسال کرده‌ایم. مترجم کلمه‌ای را اشتباه ترجمه کرده است. آقای ساپینتو نمی‌دانست در فوتبال ایران نمی‌شود درباره هیچ داوری صحبت کرد.

سرمربی استقلال در ادامه درباره تقابل با مازیار زارع بیان کرد: مانند بازی قبلی برابر فولاد درباره یحیی گل‌محمدی پرسیدید. من نماینده استقلال هستم و با تمام وجود از آن دفاع می‌کنم. بازی بین تیم‌هاست و نه مربی‌ها، با انگیزه مضاعفی می‌آیند و برای دیدن ملوان قوی آماده‌ایم.

ساپینتو درباره مصاف تدارکاتی ایران و پرتغال هم گفت: رابطه بین دو کشور خوب است. اگر آقای تاج بخواهد حاضرم در این موضوع کمک کنم، دوست دارم این موضوع رخ دهد. درباره گروه ایران و پرتغال صحبت نمی‌کنم و بهترین را برای هر دو طرف می‌خواهم.

سرمربی استقلال درباره وضعیت رامین رضاییان اظهار کرد: چرا رامین؟ همیشه دوست دارند این مشکلات را ایجاد کنند. تیم متحد است، اگر مشکل داشته باشم صحبت می‌کنم. همه متحد هستند و تمرکز دارند. زمین در فصل زمستان شرایط سختی دارد. فوتبالی که ما بازی کنیم راحت نیست چرا که در زمین نامناسب بازی می‌کنیم در نتیجه باید به گونه‌ای بازی کنیم که فقط سه امتیاز را ببریم. مدیریت ما به دنبال حل کردن این موضوع است. به آنها راه حل داده‌ام و امیدوارم حل شود.

وی درباره آلودگی هوا و مصدومان گفت: توصیه می‌کنیم به بازیکنان که از خود برابر آلودگی هوا تا جای ممکن مراقبت کنند، اما آنها باید زندگی کنند و خانواده دارند. امیدوارم وضعیت بهتر شود چرا که همه خسته شده‌اند. فردا می‌بینیم که چه کسانی بازی می‌کنند.