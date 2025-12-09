میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دفاع ساپینتو از خود: مترجم مقصر بود

سرمربی استقلال پیش از بازی با ملوان گفت: فردا بازی دشوار دیگری برابر ملوان داریم، تیمی که فصل خوبی را پشت سر می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۳۴
| |
841 بازدید
دفاع ساپینتو از خود: مترجم مقصر بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ فردا (چهارشنبه، ۱۹ آذر) به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: فردا بازی دشوار دیگری برابر ملوان داریم، تیمی که فصل خوبی را پشت سر می‌گذارد و از سپاهان کمتر گل خورده، زیاد هم گل نزده‌اند. عملکرد انفرادی و گروهی آنها را آنالیز کردیم. هافبک‌های خوبی دارند، سیستم‌های مختلفی مانند ۴-۳-۳ یا ۳-۵-۲ بازی می‌کنند. فردا فکر می‌کنم با ترکیب ۳-۵-۲ بیایند، تلاش می‌کنیم تا بازی را ببریم.

او ادامه داد: منتظر باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی هستیم و اولویت است. منتظر خبر خوب هستیم. نمی‌خواهم راجع به وضعیت نازون صحبت کنم و فقط می‌خواهم روی ملوان تمرکز کنیم.

مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال در میان نشست خبری درباره جریمه سایپنتو گفت: صدای اصلی کنفرانس را برای کمیته ارسال کرده‌ایم. مترجم کلمه‌ای را اشتباه ترجمه کرده است. آقای ساپینتو نمی‌دانست در فوتبال ایران نمی‌شود درباره هیچ داوری صحبت کرد.

سرمربی استقلال در ادامه درباره تقابل با مازیار زارع بیان کرد: مانند بازی قبلی برابر فولاد درباره یحیی گل‌محمدی پرسیدید. من نماینده استقلال هستم و با تمام وجود از آن دفاع می‌کنم. بازی بین تیم‌هاست و نه مربی‌ها، با انگیزه مضاعفی می‌آیند و برای دیدن ملوان قوی آماده‌ایم.

ساپینتو درباره مصاف تدارکاتی ایران و پرتغال هم گفت: رابطه بین دو کشور خوب است. اگر آقای تاج بخواهد حاضرم در این موضوع کمک کنم، دوست دارم این موضوع رخ دهد. درباره گروه ایران و پرتغال صحبت نمی‌کنم و بهترین را برای هر دو طرف می‌خواهم.

سرمربی استقلال درباره وضعیت رامین رضاییان اظهار کرد: چرا رامین؟ همیشه دوست دارند این مشکلات را ایجاد کنند. تیم متحد است، اگر مشکل داشته باشم صحبت می‌کنم. همه متحد هستند و تمرکز دارند. زمین در فصل زمستان شرایط سختی دارد. فوتبالی که ما بازی کنیم راحت نیست چرا که در زمین نامناسب بازی می‌کنیم در نتیجه باید به گونه‌ای بازی کنیم که فقط سه امتیاز را ببریم. مدیریت ما به دنبال حل کردن این موضوع است. به آنها راه حل داده‌ام و امیدوارم حل شود.

وی درباره آلودگی هوا و مصدومان گفت: توصیه می‌کنیم به بازیکنان که از خود برابر آلودگی هوا تا جای ممکن مراقبت کنند، اما آنها باید زندگی کنند و خانواده دارند. امیدوارم وضعیت بهتر شود چرا که همه خسته شده‌اند. فردا می‌بینیم که چه کسانی بازی می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ساپینتو داوری مترجم نقل و انتقالات سرمربی استقلال تابناک ورزشی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییرات در کادر فنی کاراته
واکنش اوسمار به شائبه‌ ورد خواندن
نسلی که مسی و رونالدو را دید، خودش «نسل طلایی» است!/ قهرمانی لئو با اینترمیامی و ادامه رکوردشکنی‌های CR7
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
پیکان صفر - پرسپولیس یک؛ برد ناپلئونی اوسمار/ ۳ امتیاز در سکوت!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dsU
tabnak.ir/005dsU