پیکان صفر - پرسپولیس یک؛ برد ناپلئونی اوسمار/ ۳ امتیاز در سکوت!

پیکان و پرسپولیس در شرایطی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که براساس تصمیم شورای تأمین این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیمهای پیکان و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۵:۱۵ امروز، سهشنبه در ورزشگاه پاس قوامین و بدون حضور تماشاگران به میزبانی پیکان آغاز شد.
ترکیب ابتدایی پیکان:
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مرتضی تبریزی، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی و افشین صادقی اعلام شده است.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس:
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما، اوستون اورنوف و علی علیپور از ابتدا در ترکیب حضور دارند.
پیکانیها فرصت داشتند خیلی زود و در دقیقه ۳ توسط جعفری به گل برسند اما مهار زیبای پیام نیازمند مانع این امر شد.
در ادامه پرسپولیس توسط احمدزاده، علیپور و اورونوف میتوانست به گل اول بازی دست پیدا کند اما در ضربات آخر بی دقت بودند، در دقایق پایانی نیمه اول، پرسپولیس در دقیقه ۲+۴۵ توسط اورونوف و با ضربه تماشایی به کل اول بازی دست پیدا کردند و با همین نتیجه نیمه اول به اتمام رسید.
در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۷ بازی پرسپولیس توسط علیپور به گل دوم رسید اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
در ادامه و در دقیقه ۷۱ بازیکنان پیکان فرصت داشتند از روی ضربه کاشته به گل برسند اما این ضربه شکل خطرناکی از کنار دروازه بیرون رفت.
دقیقه ۷۴ بازی بازیکنان پرسپولیس اعتقاد داشتند توپ به دست مدافع پیکان برخورد کرده اما داور دستور به ادامه کار داد.
دقیقه ۷۶ بازیکنان پیکان فرصت این را داشتند با یک شوت از راه دور دروازه پرسپولیس را باز کنند اما نیازمند مانع آن شد.
در ادامه تلاش پیکانی ها برای به ثمر رساندن گل مساوی به سرانجام نرسید و این بازی با همان نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.
پرسپولیس با این برد ۲۲ امتیازی شد و موقتا به صدر جدول رفت و باید منتظر دیدار سایر رقبا باشد.