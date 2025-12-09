محکومیت تجاوز نظامی به ایران از سوی عربستان و چین

ایران و عربستان و چین امروز در سومین نشست کمیته سه‌جانبه در تهران ضمن درخواست توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و ایران و عربستان هم بر اجرای مفاد توافقنامه پکن تأکید کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز (سه‌شنبه) ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ تهران شاهد برگزاری سومین نشست کمیته سه‌جانبه ایران، عربستان سعودی و چین بود.

بر همین اساس سومین نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن امروز به ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور هیأت پادشاهی عربستان سعودی به ریاست ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و هیأت چینی به ریاست میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.

در پایان این نشست بیانیه مطبوعاتی توسط سه طرف امضا شد.

* تعهد ایران و عربستان به اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن

در این بیانیه آمده است: طرف‌های ایرانی و عربستانی بر تعهدشان در اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن و تلاش مستمر برای تحکیم روابط همسایگی بین دو کشور از مسیر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و قوانین بین‌المللی از جمله احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و امنیت طرفین تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همچنین از استمرار نقش مثبت جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور در اجرای توافقنامه پکن استقبال کردند.

به گزارش فارس، ایران، عربستان و چین ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ پس از پنج دور گفت‌و‌گو در عراق و سه دور مذاکره در عمان به توافقنامه پکن دست یافتند و پس از آن وزرای خارجه ایران و عربستان در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ در پکن دیدار و توافق کردند مناسبات دیپلماتیک که از دی ماه ۱۳۹۴ در پی حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان در ایران در واکنش به اعدام شیه نمر روحانی شیعه قطع شده بود را از سربگیرند و در نهایت خرداد ۱۴۰۲ با گشایش اماکن دیپلماتیک ایران در عربستان و پس از آن هم سفارتخانه عربستان در تهران و سرکنسولگری در مشهد، عملا مناسبات دیپلماتیک وارد فاز اجرایی شد.

* استقبال از پیشرفت مستمر در روابط ایران و عربستان

در بیانیه امروز عنوان شده است: جمهوری خلق چین هم بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابط‌شان در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

هر سه کشور از پیشرفت مستمر در روابط ایرانی و سعودی و فرصت‌های موجود برای ارتباط مستقیم بین دو کشور در تمام سطوح و بخش‌ها استقبال کردند و این تماس‌ها و دیدار‌های متقابل بین مقامات عالی دو کشور، به ویژه با توجه به تنش‌های موجود و فزاینده در منطقه که امنیت آن و جهان را تهدید می‌کند، حائز اهمیت دانستند.

سه طرف همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور که زمینه‌ساز اعزام آسان و امن بیش از ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج و بیش از ۲۱۰ هزار ایرانی به عمره در سال ۲۰۲۵ شد، استقبال کردند.

* محکومیت تجاوز نظامی به ایران

ایران، چین و عربستان در این بیانیه از پیشرفت گفت‌و‌گو‌ها بین مراکز و افراد ایرانی و سعودی در زمینه‌های تحقیقاتی، آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی و مطالعاتی استقبال و از تبادل هیأت و مشارکت طرفین در رویداد‌های مرتبط با زمینه‌های فوق‌الذکر ابراز رضایت کردند.

در این بیانیه آمده است: سه کشور مشتاقانه به دنبال توسعه همکاری بین یکدیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی هستند. سه طرف همچنین بر اهمیت گفت‌و‌گو و همکاری بین کشور‌های منطقه با هدف ارتقای امنیت، ثبات، صلح و پیشرفت اقتصادی تأکید کردند.

سه کشور خواستار توقف فوری تجاوز‌های اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه شدند و اقدام به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از مواضع آشکار پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین در زمان تجاوز مذکور قدردانی کرد.

سه کشور بر حمایت‌شان از راه‌حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس اصول شناخته شده بین‌المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد تأکید کردند.

دومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک ایران، عربستان و چین به منظور پیگیری موافقت‌نامه پکن ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در در ریاض برگزار شد و سه طرف در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای اجرای این موافقت‌نامه و تلاش برای انسجام روابط تأکید کردند. این نشست به ریاست ولید عبدالکریم الخریجی قائم مقام وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دنگ لی معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.

نخستین نشست هم در چین برگزار شد.