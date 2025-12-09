میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محکومیت تجاوز نظامی به ایران از سوی عربستان و چین

ایران و عربستان و چین امروز در سومین نشست کمیته سه‌جانبه در تهران ضمن درخواست توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و ایران و عربستان هم بر اجرای مفاد توافقنامه پکن تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۲۸
| |
7286 بازدید
|
۱
محکومیت تجاوز نظامی به ایران از سوی عربستان و چین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز (سه‌شنبه) ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ تهران شاهد برگزاری سومین نشست کمیته سه‌جانبه ایران، عربستان سعودی و چین بود.

بر همین اساس سومین نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن امروز به ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور هیأت پادشاهی عربستان سعودی به ریاست ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و هیأت چینی به ریاست میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.

در پایان این نشست بیانیه مطبوعاتی توسط سه طرف امضا شد.

* تعهد ایران و عربستان به اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن

در این بیانیه آمده است: طرف‌های ایرانی و عربستانی بر تعهدشان در اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن و تلاش مستمر برای تحکیم روابط همسایگی بین دو کشور از مسیر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و قوانین بین‌المللی از جمله احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و امنیت طرفین تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همچنین از استمرار نقش مثبت جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور در اجرای توافقنامه پکن استقبال کردند.

به گزارش فارس، ایران، عربستان و چین ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ پس از پنج دور گفت‌و‌گو در عراق و سه دور مذاکره در عمان به توافقنامه پکن دست یافتند و پس از آن وزرای خارجه ایران و عربستان در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ در پکن دیدار و توافق کردند مناسبات دیپلماتیک که از دی ماه ۱۳۹۴ در پی حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان در ایران در واکنش به اعدام شیه نمر روحانی شیعه قطع شده بود را از سربگیرند و در نهایت خرداد ۱۴۰۲ با گشایش اماکن دیپلماتیک ایران در عربستان و پس از آن هم سفارتخانه عربستان در تهران و سرکنسولگری در مشهد، عملا مناسبات دیپلماتیک وارد فاز اجرایی شد.

* استقبال از پیشرفت مستمر در روابط ایران و عربستان

در بیانیه امروز عنوان شده است: جمهوری خلق چین هم بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابط‌شان در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

هر سه کشور از پیشرفت مستمر در روابط ایرانی و سعودی و فرصت‌های موجود برای ارتباط مستقیم بین دو کشور در تمام سطوح و بخش‌ها استقبال کردند و این تماس‌ها و دیدار‌های متقابل بین مقامات عالی دو کشور، به ویژه با توجه به تنش‌های موجود و فزاینده در منطقه که امنیت آن و جهان را تهدید می‌کند، حائز اهمیت دانستند.

سه طرف همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور که زمینه‌ساز اعزام آسان و امن بیش از ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج و بیش از ۲۱۰ هزار ایرانی به عمره در سال ۲۰۲۵ شد، استقبال کردند.

* محکومیت تجاوز نظامی به ایران

ایران، چین و عربستان در این بیانیه از پیشرفت گفت‌و‌گو‌ها بین مراکز و افراد ایرانی و سعودی در زمینه‌های تحقیقاتی، آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی و مطالعاتی استقبال و از تبادل هیأت و مشارکت طرفین در رویداد‌های مرتبط با زمینه‌های فوق‌الذکر ابراز رضایت کردند.

در این بیانیه آمده است: سه کشور مشتاقانه به دنبال توسعه همکاری بین یکدیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی هستند. سه طرف همچنین بر اهمیت گفت‌و‌گو و همکاری بین کشور‌های منطقه با هدف ارتقای امنیت، ثبات، صلح و پیشرفت اقتصادی تأکید کردند.

سه کشور خواستار توقف فوری تجاوز‌های اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه شدند و اقدام به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از مواضع آشکار پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین در زمان تجاوز مذکور قدردانی کرد.

سه کشور بر حمایت‌شان از راه‌حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس اصول شناخته شده بین‌المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد تأکید کردند.

دومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک ایران، عربستان و چین به منظور پیگیری موافقت‌نامه پکن ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در در ریاض برگزار شد و سه طرف در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای اجرای این موافقت‌نامه و تلاش برای انسجام روابط تأکید کردند. این نشست به ریاست ولید عبدالکریم الخریجی قائم مقام وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دنگ لی معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.

نخستین نشست هم در چین برگزار شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان چین نشست سه جانبه محکومیت تجاوز نظامی ایران
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخست‌وزیر چین وارد کره جنوبی شد
اظهارات سفیر عربستان درباره ازسرگیری روابط با ایران
نشست هیات‌های دیپلماتیک ایران و عربستان
شانگهای حمله به ایران را «محکوم» کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
س.م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
عربستان چگونه تجاوز صهیونیست‌ها به ایران را محکوم می‌کند در صورتیکه خود یکی از عوامل همکاری کننده با صهیونیست‌ها بوده و غلام حلقه بگوش اربابش آمریکاست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dsO
tabnak.ir/005dsO