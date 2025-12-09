میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس سیستان و بلوچستان غیرحضوری شد

فعالیت همه مدارس سیستان و بلوچستان در همه مقاطع و مدارس استثنایی و عشایری در ۲ نوبت صبح و عصر در روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری و مجازی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فعالیت همه مدارس سیستان و بلوچستان در همه مقاطع و مدارس استثنایی و عشایری در ۲ نوبت صبح و عصر در روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری و مجازی است.

بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان‌و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفلونزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت همه مدارس در همه مقاطع و مدارس استثنایی و عشایری در ۲ نوبت صبح و عصر در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه به صورت غیرحضوری و مجازی است.

همچنین در راستای ارتقای سطح بهداشت فردی و محیطی و کاهش شیوع بیماری‌های تنفسی در محیط‌های آموزشی، جلسه‌ای تخصصی با محوریت پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس برگزار شد.

صفرزایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت سلامت دانش‌آموزان و کارکنان مدارس گفت: پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، کاهش انتقال و شیوع بیماری‌ها در محیط‌های آموزشی و ارتقای فرهنگ بهداشت فردی و محیطی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: توانمندسازی کارکنان و دانش‌آموزان در مدیریت موارد مشکوک به عفونت‌های حاد تنفسی، جداسازی و هماهنگی برای ارجاع فرد مشکوک به مراکز خدمات جامع سلامت با اطلاع‌رسانی به والدین، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

در ادامه این جلسه، محمود فاطمی معاون فنی مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به نقش مهم همکاری‌های بین‌بخشی در ارتقای سلامت جامعه دانش‌آموزی گفت: اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس نه تنها موجب کاهش شیوع بیماری‌های تنفسی می‌شود، بلکه فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نیز تقویت می‌کند.

وی افزود: مرکز بهداشت استان آماده همکاری همه‌جانبه با آموزش و پرورش استان در زمینه آموزش، نظارت و تأمین نیاز‌های بهداشتی مدارس است.

مدارس سیستان و بلوچستان غیرحضوری
