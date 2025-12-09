جزئیات سفر عراقچی به روسیه از زبان پسکوف

سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به سفر سید عباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی به مسکو، اعلام کرد که در برنامه این هفته رئیس جمهوری روسیه، دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نیست و برنامه‌های هفته آتی نیز در دست بررسی است.