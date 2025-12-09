جزئیات سفر عراقچی به روسیه از زبان پسکوف

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف در ارتباط با سفر آینده وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه گفت که در حال حاضر و طی این هفته برنامهای برای دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود ندارد.
وی افزود: برنامههای هفته آینده رئیس جمهوری روسیه در دست بررسی هستند.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دیروز اعلام کرد که مسکو در تدارک آماده سازی مقدمات سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو است.
اسماعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران نیز روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود: در سطح وزارت امور خارجه طی هفتههای آینده دیداری با مقامهای عالیرتبه بلاروس و روسیه خواهیم داشت.
وی یاداوری کرد که عراقچی سفری به این دو کشور خواهد داشت که در ادامه رایزنیهای مستمری است که با این کشورها انجام میشود.