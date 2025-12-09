پوتین قصد احیای اتحاد جماهیر شوروی را ندارد

یه گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که ادعاهای اروپایی مبنی بر اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه قصد احیای اتحاد جماهیر شوروی و برنامهای برای حمله به یک عضو ناتو دارد «مطلقا بیاساس» است.
سخنگوی کرملین بیان کرد: احیای اتحاد جماهیر شوروی غیرممکن است و ولادیمیر پوتین چنین قصدی ندارد.
او همچنین اعلام کرد که رئیسجمهور روسیه برنامهای برای دیدار با وزیر امور خارجه ایران طی روزهای آتی ندارد و این برنامه هنوز نهایی نشده است..
بنابر اظهارات پسکوف، پوتین برنامهای برای ملاقات با هیات مجارستانی هم ندارد.
خبرگزاری تاس به نقل از پسکوف گزارش داد: آمادهسازیها برای جلسه پرسش و پاسخ سالانه «خط مستقیم» با رئیسجمهور روسیه به طور بیسابقهای در جریان است.