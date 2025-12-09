نشست مشترک سه جانبه ایران، چین و عربستان امروز در تهران برگزار شد.

سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و عربستان سعودی به میزبانی تهران و در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

ریاست هیئت ایرانی را مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بر عهده داشت. معاونان وزرای امور خارجه چین و عربستان نیز در این نشست حضور داشتند.

این سومین نشست سه جانبه‌ای است که از زمان امضای موافقنامه پکن بین سه کشور برگزار می‌شود.

نخستین جلسه در کشور چین و دومین جلسه نیز در کشور عربستان برگزار شده بود.

توافق پکن بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجی‌گری چین در اسفند ۱۴۰۱ به امضا رسید که بر اساس این توافق روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض که از سال ۱۳۹۴ قطع شده بود دوباره احیا شد.