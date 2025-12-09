نتانیاهو درخواست عفو را توجیه کرد

«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی از اتهامهای مطرح شده از سوی اپوزیسیون این رژیم که او را مسؤول افول جایگاه این رژیم در جهان دانستند، طفره رفته و درخواست خود برای عفو و بسته شدن پروندههای فساد را اینگونه توجیه کرد که «منافع اسرائیل طرح چنین خواستههایی را ایجاب میکند.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جلسه روز دوشنبه پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ۴۰ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده آن با امضای طوماری خواستار احضار نتانیاهو جهت گفتوگو درباره پیامدهای درخواست عفو و نیز لایحهای شدند که به گفته احزاب اپوزیسیون، یهودیهای حریدی را از خدمت در ارتش معاف خواهد کرد.
نتانیاهو که سه پرونده فساد دارد، ۳۰ نوامبر گذشته درخواست رسمی عفو و توقف محاکمه خود را به «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم تقدیم کرد، این درخواست پس از آن مطرح شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ۱۲ نوامبر همین را از هرتزوگ خواسته بود.
نتانیاهو در حال حاضر در سه پرونده فساد در حال محاکمه است و در صورتی که محکوم شود، به زندان خواهد رفت.
اتهامهای اپوزیسیون
احزاب اپوزیسیون این درخواست نتانیاهو را ضربه مهلکی به «دموکراسی اسرائیل» توصیف کردند.
در این جلسه پرتنش، نتانیاهو هرگونه افول جایگاه رژیم صهیونیستی در جهان را تکذیب کرد و مدعی شد که «اینها شعارهای پوچ اپوزیسیون هستند، اسرائیل از هر زمانی قدرتمندتر است.»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعا کرد: «منافع اسرائیل ایجاب میکند که من عفو شوم و محاکمه خاتمه یابد، اسرائیل بزرگترین قدرت در خاورمیانه و در برخی زمینهها یک قدرت جهانی است.»
او با طرح این ادعا که «اقتصاد اسرائیل در حال ثبت رکوردهای جدیدی است»، به انجام پنج دیدار با ترامپ در دوره نخستوزیری خود مباهات کرد و گفت: ششمین دیدار قرار است ۲۹ دسامبر جاری انجام شود.
همچنین نتانیاهو از تماسهای منظم با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه «برای حفظ منافع امنیتی در مرزهای شمالی با سوریه و لبنان» خبر داد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره محاکمه خود گفت: «من اینجا بارها انواع دروغهایی را شنیدهام که دیگر باطل شدهاند، هر چه دادگاه جلوتر میرود، پوچیها و دروغهای بیشتری آشکار میشود، این یک محاکمه مضحک است. منافع اسرائیل اقتضا میکند این کار متوقف شود.»
طرح ترامپ در غزه
نتانیاهو با اشاره به طرح ترامپ در غزه گفت: مرحله اول این طرح رو به اتمام است و ما اکنون روی مرحله بعدی یعنی خلع سلاح حماس در نوار غزه تمرکز کردیم. این کار یا به آسانی و یا به سختی انجام خواهد شد.
او با اشاره به تلاشهای رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن جسد «ران گافلی» آخرین اسیر صهیونیست از غزه، این امر را شرط آغاز مرحله دوم توافق آتشبس دانست.
قانون سربازی حریدیها
نتانیاهو با اشاره به لایحه جنجالی سربازی، آن را «آغاز عملیاتی تاریخی برای ادغام حریدیها در ارتش» توصیف کرد.
او در ادامه ضمن رد این ادعا که قانون یاد شده حریدیها را از خدمت سربازی معاف میکند، بدون ارائه جزئیات بیشتر، مدعی شد که این قانون شامل اهدافی برای افزایش چهار برابری میزان سربازگیری است.
این قانون موجب بروز اختلافنظرهایی در ائتلاف حاکم شد و برخی از وزرا مخالفت خود را با آن اعلام کرده و برخی احزاب دینی همانند «شاس» و «یهدوت هتوراه» از آن حمایت میکنند.
مخالفان بر این باور هستند که این قانون به نوعی فرار از سربازی برای حریدیها است.
پاسخ اپوزیسیون
«یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به شدت از اظهارات نتانیاهو انتقاد کرد و گفت: اگر قانونی برای معافیت حریدیها از خدمت سربازی تصویب شود، او به سربازان زخمی چه خواهد گفت یا به سربازی که دست و پایش را در جنگ از دست داده، چه میگویید و چگونه برایش این را توضیح میدهید همان کسی که حکم خدمت سربازیاش را امضا کرده، در یک معامله سیاسی، معافیت هزاران جوان را نیز امضا میکند؟
لاپید درباره کمیته تحقیقات درباره شکست هفت اکتبر، گفت: کمیتهای که آنها تشکیل میدهند، در واقع تحقیقات از متهمان توسط خود آنها است و پیشنهاد میدهم کمیته مستقلی تشکیل شود.
او با انتقاد از درخواست عفو نتانیاهو گفت: درخواست عفو دارید؟ درخواست خود را درست مطرح کنید، به گناه اعتراف کنید چراکه هر گزینه دیگری اسرائیل را نابود و اعتماد به سیستم را متزلزل خواهد کرد. در غیر این صورت حکم عفو به منزله پاداش برای کسانی خواهد بود که قدرت داشته و این به بهای تضعیف اجرای قانون تمام میشود.