میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو درخواست عفو را توجیه کرد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه پارلمان این رژیم به دنبال درخواست ۴۰ نماینده برای احضار او، ضمن رد اتهام‌های مطرح شده از سوی احزاب اپوزیسیون، مدعی شد که درخواست عفوش در پرونده‌های فساد، در راستای منافع این رژیم است.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۹۶
| |
2454 بازدید
نتانیاهو درخواست عفو را توجیه کرد

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اتهام‌های مطرح شده از سوی اپوزیسیون این رژیم که او را مسؤول افول جایگاه این رژیم در جهان دانستند، طفره رفته و درخواست خود برای عفو و بسته شدن پرونده‌های فساد را اینگونه توجیه کرد که «منافع اسرائیل طرح چنین خواسته‌هایی را ایجاب می‌کند.»  

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جلسه روز دوشنبه پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ۴۰ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده آن با امضای طوماری خواستار احضار نتانیاهو جهت گفت‌وگو درباره پیامدهای درخواست عفو و نیز لایحه‌ای شدند که به گفته احزاب اپوزیسیون، یهودی‌های حریدی‌ را از خدمت در ارتش معاف خواهد کرد.

نتانیاهو که سه پرونده فساد دارد، ۳۰ نوامبر گذشته درخواست رسمی عفو و توقف محاکمه خود را به «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم تقدیم کرد، این درخواست پس از آن مطرح شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ۱۲ نوامبر همین را از هرتزوگ خواسته بود.

نتانیاهو در حال حاضر در سه پرونده فساد در حال محاکمه است و در صورتی که محکوم شود، به زندان خواهد رفت.

اتهام‌های اپوزیسیون

احزاب اپوزیسیون این درخواست نتانیاهو را ضربه مهلکی به «دموکراسی اسرائیل» توصیف کردند.

در این جلسه پرتنش، نتانیاهو هرگونه افول جایگاه رژیم صهیونیستی در جهان را تکذیب کرد و مدعی شد که «اینها شعارهای پوچ اپوزیسیون هستند، اسرائیل از هر زمانی قدرتمندتر است.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعا کرد: «منافع اسرائیل ایجاب می‌کند که من عفو شوم و محاکمه خاتمه یابد، اسرائیل بزرگترین قدرت در خاورمیانه و در برخی زمینه‌ها یک قدرت جهانی است.»

او با طرح این ادعا که «اقتصاد اسرائیل در حال ثبت رکوردهای جدیدی است»، به انجام پنج دیدار با ترامپ در دوره نخست‌وزیری خود مباهات کرد و گفت: ششمین دیدار قرار است ۲۹ دسامبر جاری انجام شود.

همچنین نتانیاهو از تماس‌های منظم با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه «برای حفظ منافع امنیتی در مرزهای شمالی با سوریه و لبنان» خبر داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره محاکمه خود گفت: «من اینجا بارها انواع دروغ‌هایی را شنیده‌ام که دیگر باطل شده‌اند، هر چه دادگاه جلوتر می‌رود، پوچی‌ها و دروغ‌های بیشتری آشکار می‌شود، این یک محاکمه مضحک است. منافع اسرائیل اقتضا می‌کند این کار متوقف شود.»

طرح ترامپ در غزه

نتانیاهو با اشاره به طرح ترامپ در غزه گفت: مرحله اول این طرح رو به اتمام است و ما اکنون روی مرحله بعدی یعنی خلع سلاح حماس در نوار غزه تمرکز کردیم. این کار یا به آسانی و یا به سختی انجام خواهد شد.

او با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن جسد «ران گافلی» آخرین اسیر صهیونیست از غزه، این امر را شرط آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس دانست.

قانون سربازی حریدی‌ها

نتانیاهو با اشاره به لایحه جنجالی سربازی، آن را «آغاز عملیاتی تاریخی برای ادغام حریدی‌ها در ارتش» توصیف کرد.

او در ادامه ضمن رد این ادعا که قانون یاد شده حریدی‌ها را از خدمت سربازی معاف می‌کند، بدون ارائه جزئیات بیشتر، مدعی شد که این قانون شامل اهدافی برای افزایش چهار برابری میزان سربازگیری است.

این قانون موجب بروز اختلاف‌نظرهایی در ائتلاف حاکم شد و برخی از وزرا مخالفت خود را با آن اعلام کرده و برخی احزاب دینی همانند «شاس» و «یهدوت هتوراه» از آن حمایت می‌کنند.

مخالفان بر این باور هستند که این قانون به نوعی فرار از سربازی برای حریدی‌ها است.

پاسخ اپوزیسیون

«یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به شدت از اظهارات نتانیاهو انتقاد کرد و گفت: اگر قانونی برای معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی تصویب شود، او به سربازان زخمی چه خواهد گفت یا به سربازی که دست و پایش را در جنگ از دست داده، چه می‌گویید و چگونه برایش این را توضیح می‌دهید همان کسی که حکم خدمت سربازی‌اش را امضا کرده، در یک معامله سیاسی، معافیت هزاران جوان را نیز امضا می‌کند؟

لاپید درباره کمیته تحقیقات درباره شکست هفت اکتبر، گفت: کمیته‌ای که آنها تشکیل می‌دهند، در واقع تحقیقات از متهمان توسط خود آنها است و پیشنهاد می‌دهم کمیته مستقلی تشکیل شود.

او با انتقاد از درخواست عفو نتانیاهو گفت: درخواست عفو دارید؟ درخواست خود را درست مطرح کنید، به گناه اعتراف کنید چراکه هر گزینه دیگری اسرائیل را نابود و اعتماد به سیستم را متزلزل خواهد کرد. در غیر این صورت حکم عفو به منزله پاداش برای کسانی خواهد بود که قدرت داشته و این به بهای تضعیف اجرای قانون تمام می‌شود.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو فساد پرونده فساد درخواست عفو خبر فوری
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم
خودداری نتانیاهو از افشای میزان دارایی‌ خود
از پاداش ۲۰ هزار دلاری تا درگیری در پرونده فساد
تظاهرات بی‌سابقه علیه نتانیاهو درسرزمین‌های اشغالی
فؤاد صادقی بازداشت شد
قمار ترامپ روی پرونده‌های فساد نتانیاهو
ادامه تظاهرات شبانه علیه نتانیاهو
همسر نتانیاهو به چه اتهامی بازجویی شد؟
۴۹ هزار گزارش مربوط به فساد دریافت کرده ایم
آخرین وضعیت پروندهٔ چای دبش
زمان محاکمه نتانیاهو در دادگاه اسرائیل مشخص شد
تظاهرات ساکنان فلسطین اشغالی علیه نتانیاهو
تظاهرات در فلسطین اشغالی علیه فساد نتانیاهو
محاکمه نتانیاهو از سر گرفته شد
از سرگیری جلسه دادگاه نتانیاهو به اتهام فساد
امکان صدور حکم در پرونده‌های فساد نتانیاهو پیش از انتخابات پارلمانی
۶۳ درصد اسرائیلی‌ها خواستار استعفای نتانیاهو
نامه توکلی به رئیسی درباره یک پرونده فساد اقتصادی
دلارهای گمشده بابک زنجانی را پیدا کرد!
درخواست مادورو از ترامپ: من و خانواده‌‍‌ام را عفو کن
عملکرد سازمان بازرسی در پرونده چای دبش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005drs
tabnak.ir/005drs