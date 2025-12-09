میلی صفحه خبر لوگو بالا
10 هزار نفر منتخب دومین قرعه‌کشی محصول جدید پارس‌خودرو شدند

ثبت‌نام بیش از 87 هزار نفر در طرح پیش فروش پارس‌نوآ

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: در دومین طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید پارس‌نوآ محصول جدید شرکت پارس‌خودرو تعداد 87 هزار و 817 ثبت‌نام کردند که از این تعداد، 77 هزار و 185 نفر، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده شدند.
ثبت‌نام بیش از 87 هزار نفر در طرح پیش فروش پارس‌نوآ

سعید تخته‌چیان افزود: براساس قرعه‌کشی برگزار شده، تعداد کلی 10 هزار نفر منتخب هر سه طرح شدند و در ساعات آتی پیامک واریز وجه برای این افراد ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: 72 هزار و 433 نفر در طرح عادی، 3 هزار و 551 نفر در طرح جوانی جمعیت و هزار 201 نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده واجد شرایط مشارکت در قرعه‌کشی شدند و منتخبان نهایی نیز از میان همین تعداد و در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی شناسایی شد.

تخته‌چیان با اشاره به برخی آمارهای منتشره، گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، 50 درصد ظرفیت هر ثبت‌نام به واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت اختصاص تعلق دارد و باتوجه به این که ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح می‌بایست حائز شرایط خاصی باشند، لذا تعداد آنان همواره کمتر از طرح‌های عادی است.

وی تصریح کرد: آمار شرکت کنندگان در هر دو طرح ثبت‌نام پارس‌نوآ، حاکی از استقبال گسترده از محصول جدید پارس‌خودرو است

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو در پایان افزود: پیش‌فروش محصول جدید پارس‌خودرو باتوجه به بازه زمانی تحویلی، مطابق با برنامه تولید سال آتی صورت می‌گیرد و این شرکت در بازه زمانی اعلام شده خودروهای مشتریان را تحویل خواهد داد.

