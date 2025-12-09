میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تفاوت رفتار ویروس آنفلوآنزا در سال جاری

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به افزایش موارد ابتلای آنفلوآنزا در کشور اعلام کرد: در حال حاضر نسبت تست‌های مثبت آنفلوآنزا در میان افرادی که علائم عفونت‌های تنفسی دارند، بالای ۱۰ درصد است. الگوی شیوع امسال با درگیری بیشتر کودکان ۵ تا ۱۴ سال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت دارد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۸۱
| |
942 بازدید
تفاوت رفتار ویروس آنفلوآنزا در سال جاری

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «قباد مرادی» رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور، به‌خصوص در میان کودکان بیان کرد: در حال حاضر نسبت تست‌های مثبت آنفلوآنزا در میان افرادی که علائم عفونت‌های تنفسی دارند، در اغلب نقاط کشور بالای ۱۰ درصد است. اگرچه ابتدا شیوع از استان‌های مرکزی آغاز شد، اما اکنون در بیشتر استان‌های کشور این عدد بالاست. در برخی استان‌ها که زودتر وارد موج شدند، اکنون روند نزولی مشاهده می‌شود و در استان‌هایی که دیرتر درگیر شدند، موارد در حال افزایش است.

او درباره تفاوت الگوی آنفلوآنزا در کشور با سال‌های گذشته توضیح داد: امسال شیوع آنفلوآنزا از نظر رفتار ویروس با سال‌های قبل، متفاوت است و بیشتر کودکان ۵ تا ۱۴ سال را درگیر می‌کند. البته تمام سنین مبتلا می‌شوند، اما در این نوع آنفلونزای در گردش، درگیری کودکان بیشتر دیده می‌شود و همین می‌تواند اگر به درستی مدیریت نشود، برخی مواقع ظرفیت بیمارستان‌ها، به‌خصوص بیمارستان‌های کودکان دچار مشکل شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر افزود: اگر چه رفتار ویروس تغییر کرده است، اما وخامت شدید بیماری و تعداد مرگ‌ومیر ناشی از این نوع آنفلوآنزا تفاوت زیادی با آنفلوآنزا‌های معمول ندارد. الگوی آنفلونزای کشور ما، مشابه همان چیزی است که اکنون در بسیاری از کشور‌ها مانند انگلیس، ژاپن، مکزیک و آمریکا مشاهده می‌شود.

مرادی درباره وضعیت بیمارستان‌ها و ظرفیت بستری گفت: تا این لحظه در هیچ نقطه‌ای از کشور بیمارستان به مرحله ناتوانی در ارائه خدمات نرسیده است. در مواردی که ظرفیت‌ها به سقف تکمیل شدن نزدیک شده، معمولاً با اعمال محدودیت‌هایی نظیر کاهش برخی تجمعات، شرایط کنترل شده تا بیمارستان بتواند به همه بیماران خدمت بدهد.

وی درباره چرایی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا نسبت به سال‌های گذشته توضیح داد: تفاوت این نوع آنفلوآنزایی که امسال در دنیا شیوع پیدا کرده است، این است که کودکان را بیشتر درگیر می‌کند و سرایت‌پذیری بالاتری دارد. همین موضوع باعث شده تعداد بیشتری از افراد مبتلا شوند.

مرادی با اشاره به پوشش واکسیناسیون آنفلوآنزا گفت: امسال حدود ۴ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور توزیع شد. این واکسن‌ها عمدتاً برای افراد دارای بیماری زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر تزریق شده و در فصل مناسب در اختیار آنان قرار گرفته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ویروس آنفولانزا شیوع کودکان
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس و دانشگاه‌های کدام استان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل است؟
مدارس آذربایجان غربی فردا غیرحضوری شد
تمدید تعطیلی مدارس مازندران
ابتلا به آنفلوآنزا، چهار برابر وضعیت هشدار!
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
تأثیر تماشای کارتون‌ها بر رشد مغزی کودکان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
هشدار ظریف به تل‌آویو
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005drd
tabnak.ir/005drd