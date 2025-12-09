سکه امامی، امروز به ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه در بازار امروز ۱۸ آذر

قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل صعود کرد.

قیمت سکه امامی امروز

به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۸۹ 10:53 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۷۵ روز قبل ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۶۹ 10:53 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹ روز قبل ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی به ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.