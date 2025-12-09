قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل صعود کرد.
به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
|۱,۲۰۰,۰۰۰
|۰.۸۹
|10:53
|۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۷۵
|روز قبل
|۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۰۰,۰۰۰
|۱.۲۸
|۲ روز پیش
امروز نیم سکه با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۱,۵۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰
|۰.۶۹
|10:53
|۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۰۰,۰۰۰
|۱.۶۹
|روز قبل
|۶۹,۸۰۰,۰۰۰
|۸۰۰,۰۰۰
|۱.۱۴
|۲ روز پیش
امروز ربع سکه با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
امروز هر سکه گرمی به ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.