نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، گفت: ایران بارها اقتدار خود را در دفاع از خاک و آب‌هایش نشان داده و همواره حسن همجواری را رعایت کرده است. او تأکید کرد امارات با نادیده گرفتن نزاکت‌های بین‌المللی و اصول همسایگی، رفتاری از خود بروز می‌دهد که در نهایت به زیان خود این کشور خواهد بود.

عباس مقتدایی؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جزایر سه گانه ایرانی، اظهار کرد: موضوع حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، از آن مواردی است که هم قانون اساسی به آن تصریح کرده و هم روحیه ملی و افکار عمومی ایرانیان، اعم از کسانی که در داخل یا خارج از کشور زندگی می کنند، نسبت به آن حساسیت دارند.

وی با اشاره به اینکه توقع ما این بوده و هست که همسایگان ایران نزاکت را رعایت کنند و نزاکت های بین المللی در کانون توجهشان باشد و همواره به حسن همجواری، دوستی و رفاقت همسایگی توجه کنند، افزود: معنایی ندارد شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ بیگانگان اقداماتی را انجام بدهد که شایسته نیست. همچنین معنایی ندارد که آب و خاک ایران و یا تمامیت ارضی ایران، مورد مناقشه قرار بگیرد.

مقتدایی با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشور بزرگتر در منطقه خلیج فارس 50 درصد خلیج فارس متعلق به آن است و بقیه کشورها در قسمت جنوبی همسایگان ما هستند، تصریح کرد: ما اعلام کردیم که با همسایگان حسن همجواری را دنبال می کنیم و دائم هم بر همین روش و اصول پایبند بودیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اینکه امارات عربی متحده، نزاکت های حقوق بین الملل، حسن همسایگی را نادیده بگیرد و رفتارهایی از خود بروز بدهد که در دراز مدت به ضرر خودشان خواهد بود، شایسته نیست.

مقتدایی با تاکید بر اینکه اقتدار و اراده ایران برای حراست از خاک خودش آزموده شده است، اظهار کرد: ما در پی دفاع هایی که در طول زمان های مختلف داشتیم، ثابت کردیم نسبت به این موضوعات، آب و خاکمان حساس و غیرت لازم را داریم. بنابراین زحمت درست کردن شایسته نیست. کشورهایی که کوچکتر هستند باید دقت کنند که ایران با این عظمت رعایت حال آنها را کرده و هنوز هم رعایت می کند و آنها هم باید حد و قدر خودشان را بشناسند و به نحو شایسته به تثبیت امنیت در منطقه کمک کنند چرا که اگر منطقه ناامن شود، همه متضرر خواهند شد. آنهایی هم که فکر می کنند متضرر نمی شوند غفلت دارند.