عباس مقتدایی در گفتگو با تابناک:

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، گفت: ایران بارها اقتدار خود را در دفاع از خاک و آب‌هایش نشان داده و همواره حسن همجواری را رعایت کرده است. او تأکید کرد امارات با نادیده گرفتن نزاکت‌های بین‌المللی و اصول همسایگی، رفتاری از خود بروز می‌دهد که در نهایت به زیان خود این کشور خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۵۹
| |
72019 بازدید
|
۷۷

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود

عباس مقتدایی؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جزایر سه گانه ایرانی، اظهار کرد: موضوع حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، از آن مواردی است که هم قانون اساسی به آن تصریح کرده و هم روحیه ملی و افکار عمومی ایرانیان، اعم از کسانی که در داخل یا خارج از کشور زندگی می کنند، نسبت به آن حساسیت دارند.

وی با اشاره به اینکه توقع ما این بوده و هست که همسایگان ایران نزاکت را رعایت کنند و نزاکت های بین المللی در کانون توجهشان باشد و  همواره به حسن همجواری، دوستی و رفاقت همسایگی توجه کنند، افزود: معنایی ندارد شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ بیگانگان اقداماتی را انجام بدهد که شایسته نیست. همچنین معنایی ندارد که آب و خاک ایران و یا تمامیت ارضی ایران، مورد مناقشه قرار بگیرد.

مقتدایی با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشور بزرگتر در منطقه خلیج فارس 50 درصد خلیج فارس متعلق به آن است و بقیه کشورها در قسمت جنوبی همسایگان ما هستند، تصریح کرد: ما اعلام کردیم که با همسایگان حسن همجواری را دنبال می کنیم و دائم هم بر همین روش و اصول پایبند بودیم.

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اینکه امارات عربی متحده، نزاکت های حقوق بین الملل، حسن همسایگی را نادیده بگیرد و رفتارهایی از خود بروز بدهد که در دراز مدت به ضرر خودشان خواهد بود، شایسته نیست.

مقتدایی با تاکید بر اینکه اقتدار و اراده ایران برای حراست از خاک خودش آزموده شده است، اظهار کرد: ما در پی دفاع هایی که در طول زمان  های مختلف داشتیم، ثابت کردیم نسبت به این موضوعات، آب و خاکمان حساس و غیرت لازم را داریم. بنابراین زحمت درست کردن شایسته نیست. کشورهایی که کوچکتر هستند باید دقت کنند که ایران با این عظمت رعایت حال آنها را کرده و هنوز هم رعایت می کند و آنها هم باید حد و قدر خودشان را بشناسند و به نحو شایسته به تثبیت امنیت در منطقه کمک کنند چرا که اگر منطقه ناامن شود، همه متضرر خواهند شد.  آنهایی هم که فکر می کنند متضرر نمی شوند غفلت دارند.

جزایر ایرانی امارات تنب کوچک بزرگ بوموسی ابوموسی شورای شورا همکاری خلیج فارس بیانیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۷
در انتظار بررسی: ۲۸
انتشار یافته: ۷۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
10
322
پاسخ
وقتی امارات بدون ملاحظه و بی پرده راجع به سرزمین ما حرف میزنه چرا با با صراحت راجع به جزایر زرکو و آریانا که در اصل برای ما و الان در اشغال اوناست حرف نزنیم. وقتشه که راجع به این موضوع یه مقام رسمی مثلاً رئیس جمهور حرف بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ما برای جزایر سه گانه جز یک توافقنامه و نه قرارداد هیچ سندی نداریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اصلا ما برای کل ایران سند نداریم
حالت خوبه تو؟
جزایر سگانه سند و قرارداد میخواسته؟
الان دولت آمریکا که سرزمین سرخپوستهارو اشغال کرد سند داره برای کله ایالات متحده؟

جبار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
سندما قدمت کشورو خاک ماست که هزاران
سال در این پهنه استوار است واستوارخواهدماند واین کشورهای کوچولوروزگاری نه چندان دورجزیی از ایران بوده اندسند بالاترازاین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
امارات چه مدرکی داره، که حرف میزنه؟اگر مدرکی داره، میشه مدارک امارات را بدست آورد واستفاده بهینه از آن برد. اگر هم هیچ مدرکی وجود ندارد تنها راه زور است. و همان ادعای مالکیت جزایر آریانا و زرکوه ایران. دریت مثل خودشان
علی ویکتور
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس ۱۴:۳۳ فکر میکنی که در مقابل این قضیه چیکار کنیم؟دو دستی تقدیمشون کنیم؟؟؟
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
درجواب ،جواب ناشناس که گفته مابرای جزایر سه گانه جز یک توافقنامه ونه قرار داد هیچ سندی نداریم بگویم تو چه کاره ای ؟ وکیل مدافع اماراتی یا یک ایرانی هستی ؟ چرا حرفی که مربوط به تو نیست اظهار فضل می کنی !!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
43
231
پاسخ
یه چک بزنید خودشون رو هم تحویل میدن از بس احترامشون رو رنگه داشتیم توهم زدن باید یه گوش مالی داده بشن
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
فیلم هندی زیاد نگاه میکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
جزایر سه گانه جز لاینفک خاک ایران است ملت ایران اجازه دخالت به بیگانگان را به اراضی خود را نمی دهد حتی اگر به قیمت خونین شدن خلیج فارس باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
48
208
پاسخ
این آمریکای نجس اگه نخود هر آشی نمیشد بلایی سر امارات و کشورهای عربی میاوردیم که کنیزی ایران رو بکنن
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
با احترام به نظر من یکی از سرداران باصلابت ماجواب دندان شکن وشدیدواللحنی درخورخودشان بدن دیگه سر جایشان می شیننن د
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مگه قدرت اول خاورمیانه نیستی؟ از کی و چی میترسی؟
بهونه مردم و کشور رو هم نیار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
61
184
پاسخ
جنگ ۱۲ روزه به من ثابت کرد ایران واقعا اگه بخواد میتونه کل کشورهای متطقه رو به زانو در‌بیاره خیلی راحت اگه بزرگ منشی داره. اون موشک های سمت اسرائیل رو فکر کنید به کشورهای دیگه میزد حتی یکیش رهگیری نمیشد چه بلایی سرشون میومد؟ اونم نقطه زنی
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ایران در جنگ های منطقه ای فقط بخاطر وسعت سرزمینی همیشه دست بالا رو داره یعنی تکنولوژی های دهه 70 میلادیش هم بخاطر وسعتش کار رو در میاره اما نه در نبردهای تمام عیار
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
بعضی ها واقعا توهم دارن
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ایران با وجود محدودیت ها در جنگ ۱۲ روزه گل کاشت و توانست با اتکا به موشک داخلی بر تکنولوژی غرب فلبه کند و ونیز من و پالایشگاه اسرائیل را نابود کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
از عالم هپروت بیا بیرون دوست عزیز،تمام کالاهای اساسی که شما نوش جان میکنی از طریق همین امارات فسقلی وارد میشه.
داش وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
این یارو با پرچم فرانسه قطعا اسرائیلی هست و همش حرف مفت میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
14
8
پاسخ
اوکی فقط یک نکته یادمون باشه کوچکی بزرگی به مساحت نیست به قدرت چانه زنی و gdp است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
23
پاسخ
قطعا امارات و شیوخ عربی برای تصاحب جزایر ایرانی در هماهنگی کامل با آمریکا و اسراییل هستند. و الا خود هم می دانند در مقابل ایران مانند پنیر در مقابل فولادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
27
پاسخ
تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را کلا تبدیل به یک پایگاه نظامی کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
15
پاسخ
استان جلفاوه جزایر زرکوه و اریایی استان الشرقیه هخامنشی و ساسانی استان بحارنه و دریای مکوران پارس
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
18
پاسخ
فعلا که هرروز گرونی و تورم ما را نابود کرده
هاشم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
17
پاسخ
وقتی تحریم هستیم دستمون زیر چاقوی امارات هست چون الان بیشتر ین دادو ستد واجناس از امارات میاد به همین خاطر هست پرو شده
