صادق زیباکلام معتقد است چون مردم ناامیدتر شدند اگر امروز انتخابات برگزار بشود پزشکیان رای زیادی نمی‌آورد و سعید جلیلی رییس جمهور می‌شود. این استاد دانشگاه می‌گوید من اگر جای نظام بودم، می‌ترسیدم. اظهارات زیباکلام را می‌بینید و می‌شنوید.