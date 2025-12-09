En
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
تعداد بازدید : 2203
کد خبر:۱۳۴۴۸۵۲
6876 بازدید
نظرات: ۵۸
نبض خبر

زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!

صادق زیباکلام معتقد است چون مردم ناامیدتر شدند اگر امروز انتخابات برگزار بشود پزشکیان رای زیادی نمی‌آورد و سعید جلیلی رییس جمهور می‌شود. این استاد دانشگاه می‌گوید من اگر جای نظام بودم، می‌ترسیدم. اظهارات زیباکلام را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
53
35
پاسخ
خیر من دفعه پیش به جلیلی رای دادم ولی فقط برای اینکه پزشکیان رییس جمهور نشود ولی ایندفعه به جلیلی رای نمیدهم صبر میکنم ببینم کاندیداهای دیگر چه کسانی هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خیلی تغییری نمیکنه همشون داخل یه دایره هستن و فقط این پست بین خودشون می چرخه 50 سال گذشت کسی نتونسته وارد این دایره بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
جلیلی برای ما زیاد بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس 12:47 ما برای جلیلی و پزشکیان و بقیه زیادیم. اشتباه نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
در حقیقت قدرت و ثروت و منصب فقط داره بین دوستان و آشنایان دست به دست میشه. مردم هم اینو فهمیدن و مطمئن باشید وضعیت انتخابات بعدی واقعا بدتر از دوره های قبلی میشه. هیچ فرقی اصولی بین جلیلی و پزشکیان نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
برای ما؟؟؟؟!!برای من زیادی است صحیح است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
35
87
پاسخ
خب معلومه وقتی وزیر رئیسی (مثلا وزیر نیرو) را تحمیل می کنند به پزشکیان نتیجه همین می شود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
آخی خود پزشکیان که هیچی بلد نیست تقصیری نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تحمیل کردن
کاره ای نیست
نمیزارن کار کنن
سادست بنده خدا
همش بهانه و توجیه...بجای سینه خیز رفتن؛ بهتره آدم بلندشه و خودش رو بتکونه و اصلاح کنه انتخابهاشو
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
39
102
پاسخ
عدم موفقیت یا موفقیت دولت پزشکیان ربطی به اقبال جلیلی ندارد اگر امروز باز هم انتخابات شود ما به جلیلی رای نمی دهیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
بارک الله به تو رضا جان
نشون دادی خودت و همه ی ما که بتو لایک دادیم انسانهایی پر از درک و عقل و هوشیم که آینده ی روشنی داریم...کاملا منطقی و بدور از هر نوع هیجان و جوی؛ تصمیم میگیریم
بهمن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
منظور این نیست گروه گروه مردم میروند به جلیلی رای میدهند یعنی آرای انتخابات کاهشی میشه و در چنین شرایطی که کل آرا کم می‌شود با درصد پایین جلیلی رای می اورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
47
102
پاسخ
بمیرم هم هرگز به جلیلی رای نمیدم.
پاسخ ها
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
کاردرستی میکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
احسنت بر شما دوست عزیز
ما غارنشین میشیم ولی به جلیلی رای نمیدیم...الان هم داریم بسمت غارمون میریم و هیچ شکایتی نداریم
اسماعیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
من که از رای به پزشکیان راضی‌ام .
هم آیفون و هم خودرو ، وارداتش آزاد شد .
کلا حکومت باید دست ما باشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
40
پاسخ
کوری عصا کش کور دیگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
26
37
پاسخ
همین تو، آقای زیباکلام! همه زورتون رو زدید، تهمتها و دروغ ها گفتید تا پزشکیان رئیس جمهور شود.
پاسخ ها
هاشم
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دقیقا
بعد حالا که دیگه اقبال عمومی بهش کم شده دارن تغییر موضع میدن. تمام دولتها دست همین طیف بوده از همه هم طلبکارترند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
11
82
پاسخ
منظور آقای زیبا کلام این بود که بعضیها که دوره قبل رای دادند دیگر اصلا رای نمی دهند که به نظرم تا حدود زیادی درست است
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
17
38
پاسخ
اگر جلیلی رئیس جمهور میشد الان مردم به پزشکیان رای میدادن
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
12
29
پاسخ
مگر اینکه آقای زیبا کلام شما به جلیلی رای بدهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
17
63
پاسخ
آقاي دكتر اگر جليلي بود زودتر از اينها جنگ مي شد. اگر جليلي بود بايد كشور پر از افغاني مي شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
بخاب بابا. اینو نگی چی میگی. جلیلی بود الان مریخی ها مارو خورده بودن
ناشناس
| France |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اینجا میشد افغانستان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اگر جلیلی بود اطرافیانش کاری می‌کردند که ملت به جون یک دیگر بیفتند و حتی تو جنگ دوازده روزه شکست بخوریم
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟