زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور میشود!
صادق زیباکلام معتقد است چون مردم ناامیدتر شدند اگر امروز انتخابات برگزار بشود پزشکیان رای زیادی نمیآورد و سعید جلیلی رییس جمهور میشود. این استاد دانشگاه میگوید من اگر جای نظام بودم، میترسیدم. اظهارات زیباکلام را میبینید و میشنوید.
خیر من دفعه پیش به جلیلی رای دادم ولی فقط برای اینکه پزشکیان رییس جمهور نشود ولی ایندفعه به جلیلی رای نمیدهم صبر میکنم ببینم کاندیداهای دیگر چه کسانی هستند
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خب معلومه وقتی وزیر رئیسی (مثلا وزیر نیرو) را تحمیل می کنند به پزشکیان نتیجه همین می شود .
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
کاره ای نیست
نمیزارن کار کنن
سادست بنده خدا
همش بهانه و توجیه...بجای سینه خیز رفتن؛ بهتره آدم بلندشه و خودش رو بتکونه و اصلاح کنه انتخابهاشو
عدم موفقیت یا موفقیت دولت پزشکیان ربطی به اقبال جلیلی ندارد اگر امروز باز هم انتخابات شود ما به جلیلی رای نمی دهیم
ناشناس| |
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
نشون دادی خودت و همه ی ما که بتو لایک دادیم انسانهایی پر از درک و عقل و هوشیم که آینده ی روشنی داریم...کاملا منطقی و بدور از هر نوع هیجان و جوی؛ تصمیم میگیریم
بهمن| |
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بمیرم هم هرگز به جلیلی رای نمیدم.
امین| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ما غارنشین میشیم ولی به جلیلی رای نمیدیم...الان هم داریم بسمت غارمون میریم و هیچ شکایتی نداریم
اسماعیل| |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
هم آیفون و هم خودرو ، وارداتش آزاد شد .
کلا حکومت باید دست ما باشه .
همین تو، آقای زیباکلام! همه زورتون رو زدید، تهمتها و دروغ ها گفتید تا پزشکیان رئیس جمهور شود.
هاشم| |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
بعد حالا که دیگه اقبال عمومی بهش کم شده دارن تغییر موضع میدن. تمام دولتها دست همین طیف بوده از همه هم طلبکارترند
منظور آقای زیبا کلام این بود که بعضیها که دوره قبل رای دادند دیگر اصلا رای نمی دهند که به نظرم تا حدود زیادی درست است
آقاي دكتر اگر جليلي بود زودتر از اينها جنگ مي شد. اگر جليلي بود بايد كشور پر از افغاني مي شد
ناشناس| |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹