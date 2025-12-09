فوت راکب موتورسیکلت در خیابان مخابرات

با وقوع حادثه برای یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان مخابرات، راکب آن جان باخت.

به گزارش تابناک به نقل ار خبرگزاری صداوسیمای اراک؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در گزارش تلفنی روز گذشته به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر وقوع حادثه برای راکب موتورسیکلت در خیابان مخابرات اراک، بلافاصله نزدیکترین تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

کارشناسان پس از رسیدن بر بالین مصدوم، اقدامات پیشرفته احیای قلبی–ریوی را آغاز کردند، اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته جهت نجات این مصدوم در مسیر انتقال وی به بیمارستان و با وجودادامه عملیات احیاء قلبی_تنفسی این مرد ۳۰ ساله توسط کادر درمان بیمارستان، این راکب جوان متأسفانه به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان باخت.