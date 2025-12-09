میلی صفحه خبر لوگو بالا
تایید ضدگلوله کردن خودروی سعیدجلیلی در یک روزنامه

دفتر سعید جلیلی به ادعای وجود یک دستگاه خودروی تیبای ضدگلوله متعلق به وی واکنش نشان داد.
تایید ضدگلوله کردن خودروی سعیدجلیلی در یک روزنامه

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ در پی اظهارات اخیر جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی اینترنتی که مدعی صرف هزینه ای معادل دو دستگاه بنز S۵۰۰ برای ضدگلوله سازی خودروی تیبای سعید جلیلی شده بود، دفتر جلیلی در توضیحاتی با تکذیب این ادعا اعلام کرده است که خودروی تیبای مورد استفاده وی اصلاً ضد گلوله نیست و تنها خودرویی که به لحاظ امنیتی ارتقا یافته، یک دستگاه پراید بوده است.

دفتر جلیلی یادآور شده است: این اقدام نیز نه به خواست شخص، بلکه با فشارهای نهادهای نظارتی و در شرایط خاص امنیتی سال ۱۳۸۹ - دوره اوج ترورها - انجام شده و هزینه ارتقای امنیتی آن پراید در آن مقطع، حدود ۸ میلیون تومان بوده است، مبلغی که فاصله نجومی با ارقام ادعایی دارد.

با وجود این کاربری در واکنش به این اطلاعیه نوشت : دفتر سعید جلیلی یک اشتباهی کرد و قبول کرد که خودروی پراید سابق وی با هزینه ۸ میلیون تومان، برای مقابله با تهدیدات ارتقا یافته است.
این ۸ میلیون تومان هزینه در سال ۱۳۸۹ بوده و به پول امروز  بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود. در حالی که به سادگی می‌توانست از یکی از خودروهای ضد گلوله موجود در کشور استفاده کند و این هزینه انجام نشود.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
10
125
پاسخ
امان از این ریا ،که چه می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همان موقع هم گفته می شد اما فضای مجازی اینقدر گسترده نبود هنوز
مهمان دنیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
با سلام
داداش الان تو حاضری همون پراید ضد گلوله ایشون را سوار بشی
ار طلا هم که باشه پرایده
بنز از آهن پاره هم باشه بنزه
زیاد با اررقام خودتون رو ازیت نکنید 8 میلیون اونوقت 8000 دلار بوده الان با وضعیتی که شما سرمایه دارها برای سوار شدن اون بنزها درست کردید میشه 960 میلیون اونهم ساختار تمنیتی به شما اجازه تردد نمیده تو توضیحات هم گفته اونها این کار را کرده اند
آخه وجدانه 2 روز قدرت و 4 روز سیر بودن می ارزه تو این دنیا اینقدر حرص بزنی
ناشناس
| Austria |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
در پاسخ آقای یا خانم مهمان دنیا اینو بگم که من یه پراید و 8000 دلار هم بهتون می دم ببرید ضد گلولش کنید. ببینم کجا با 8000 دلار ماشین رو ضد گلوله می کنن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
به دانشمند 11:16
دلار سالی 5 درصد تورم داره. یعنی در 15 سال بالغ بر 90 درصد از ارزشش کم میشه. 8000 دلار سال 89 معادل 15000 هزار دلار امروز ارزش داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
8
97
پاسخ
همه تزویر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
این هم مثل سخنگوی دولت که گفت من سیم کارت سفید نمی خواستم بهم دادن!!!!!
ملیت ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
11
86
پاسخ
این میخواست ریس جمهور یک کشور بشه آدمهای بدون ذره ای درد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
69
23
پاسخ
چقدر مظلومه آقای جلیلی پراید هم سوار میشه الیگارشی ها بهش میگن پراید تو دو برابر بنز ما قیمت داره! ای داد بیداد از این مردم ک دوست و دشمن خودشون رو نمی شناشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
یک‌کم مغزت رو هم به کار بنداز
سال ۸۹ قیمت پراید حدود ۸ تا حدود ۹ میلیون تومن بود. یعنی هم‌قیمت یه پراید دیگه براش خرج کرده‌اند، نه هم‌قیمت دو تا بنز ضد گلوله!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
متاسفم كه هنوز خوابي...هر چند كه خواب زده را نميشه بيدار كرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
62
15
پاسخ
شرم کنید بابا ۸ میلیون کجا سال ۸۹ میشده ۲ میلیارد؟ من پدرم سال ۸۴ پراید خرید ۸ میلیون کجا ۲ میلیارده انقدر این مرد بزرگ و ساده زیست رو اذیت نکنید اینم بره بنز سوار بشه،مشکل شما حل میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
کی گفت 2 میلیارد؟ نوشته بین 1 تا 1.5 میلیارد. آن سال پراید 7 میلیون بود. یعنی 8 میلیون حدود 800 میلیون تا یک میلیارد بوده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مهم نفس عمل كه براي ريا اومده به ظاهر ماشين ارزان سوار شده ولي در عمل كلي خرجش كرده...ريا كار ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
سکه طلا در سال 89 قیمتش 350 هزار تومن بود. 8 میلیون تومن میشد 22 تا سکه. به پول امروز 2 میلیارد و 700 میلیون تومن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
10
78
پاسخ
پراید ضد گلوله اوج ریاکاری است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
9
70
پاسخ
آقای جلیلی شما با فرغون هم تردد کنید اول وآخر رای کافی نخواهی داشت و جواب لازم رو گرفتید
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اصلا کی با ایشون کاری داره که بخواد سوء قصدی داشته باشه.
من که به درگاه خداوند دعا میکنم ایشان هر چه زودتر به فیض والای شهادت نائل آیند و به آرزوی قلبی همه مردان خدا از جمله خودشون برسند.
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
61
پاسخ
رفتارهای دوگانه آقای جلیلی بر همه آشکار شده است...ایشون به جای حاشیه رفتن،،پاسخگوی دعوت به مناظره آقای زنگنه باشه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
56
پاسخ
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
54
پاسخ
حالا جالبه توجیه هم می کنند.
