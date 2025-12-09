میلی صفحه خبر لوگو بالا
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش

سرکرده باند سرقت طلا وقتی از سوی پلیس دستگیر و سوابقش بررسی شد، قضات ردپای او را در پرونده قتل همسرش شناسایی و محاکمه‌اش کردند.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۴۱
| |
1535 بازدید
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ مهر سال ۱۳۹۶ زن جوانی که نیمه جان در خیابان افتاده بود، توسط اورژانس به یکی از بیمارستان‌های اسلامشهر منتقل، اما چند روز بعد تسلیم مرگ شد. پدر و مادر او مدعی شدند عامل مرگ سمیه دامادشان است. با این شکایت جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان این سازمان در گزارشی اعلام کردند که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدن قربانی وجود دارد و علاوه بر آن فشار برعناصر حیاتی بدن نیز وارد شده است. با شروع تحقیقات پلیسی مأموران به سراغ دو فرزند قربانی رفتند و آنها به پلیس گفتند: «روز حادثه پدر و مادرمان باهم دعوا کردند. بعد مادرمان به بهانه گرفتن قرص معده از همسایه بیرون رفت و دیگر برنگشت.»

رازی که خواهر مقتول برملا کرد

در ادامه خواهر قربانی اولین سرنخ را به مأموران داد و گفت: «خواهرم چند ماه قبل متوجه شده بود که شوهرش مسعود با دوست او به نام سمیرا ارتباط پنهانی دارد و سر این موضوع باهم اختلاف داشتند.»

اعتراف به رابطه پنهانی

بعد از اظهارات خواهر سمیه، مأموران با بررسی‌های تخصصی پی بردند مسعود با سمیرا ارتباط داشته است. در بخشی از پیامک‌های رد و بدل شده میان این دو نفر هم محتوای مشکوک مانند؛ «من در مورد همسرم زیاده‌روی کردم»، «خیلی پشیمانم» و «نمی خواستم اینجوری شود، اما عصبانی بودم» وجود داشت. مسعود حتی در پیامک‌های ارسالی به سمیرا نیز به مواردی اشاره کرده بود که نوک پیکان اتهام بیشتر به سمت او کشیده می‌شد. پیامک‌هایی چون؛ «سمیرا از همسرت جدا شو تا باهم ازدواج کنیم» یا «یک خودکشی سوری بکن تا پدرت قانع شود که نمی‌توانی با همسرت زندگی کنی و طلاقت را بگیرد.»

با انجام تحقیقات اولیه مسعود بازداشت شد، اما گفت: «من اصلاً خبر نداشتم همسرم در خیابان افتاده و او را به بیمارستان برده‌اند. من مطمئنم همسرم خودکشی کرده، قبلاً هم سابقه این کار را داشته است.»

با تکمیل تحقیقات مسعود به عنوان متهم به قتل همسرش در دادگاه کیفری اسلامشهر محاکمه شد، اما قضات او را از اتهام قتل تبرئه کردند.

مرگ پدر مقتول

بعد از صدور حکم، پدر و مادر سمیه به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما چند هفته بعد پدر خانواده فوت کرد و دو خواهر سمیه به همراه مادرشان به عنوان اولیای دم پیگیر پرونده شدند.

دستگیری به خاطر سرقت طلا

چند سال بعد مسعود که با قید وثیقه آزاد شده و به شهرستان اهر رفته بود با تشکیل باند، یک و نیم کیلو طلا سرقت کرد، اما دستگیر شده و به زندان افتاده بود.

وقتی مشخص شد وی اتهام قتل همسرش را داشته، پرونده پیگیری شد و پس از آن قضات دیوان عالی کشور در گزارشی اعلام کردند: «اینکه سمیه به قتل رسیده کاملاً آشکار است و پیش از مرگ نیز درگیری شدیدی داشته است. از آنجا که شوهرش نیز در پیام‌هایش عنوان کرده بود که زیاده روی کرده و در دادگاه هم ادعا کرده همسرم خودکشی کرده، نشان می‌دهد که او در ماجرا می‌توانسته نقشی داشته باشد. از این رو باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا مشخص شود قتل کار همسرش بوده یا فرد دیگری و اگر قاتل شناسایی نشد دیه مرحوم از صندوق بیت المال به اولیای دم پرداخت شود.» با این گزارش پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. پس از آن متهم که از زندان به دادگاه آمده بود با رد اتهام قتل به قضات گفت: «من بار‌ها گفته‌ام که روز حادثه حتی نزدیک همسرم هم نبودم. من و سمیه به خاطر ارتباطم با سمیرا اختلاف داشتیم و فکر می‌کنم هیچ‌کسی او را نکشته و او خودش به خاطر ناراحتی از این موضوع خودکشی کرده است.»

با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گزارش خطا
