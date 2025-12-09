میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله‌هایی که کارخانه‌ها و چاه‌های نفت رقم می‌زنند!

ماجرا از زلزله ۳.۶ ریشتری سال ۲۰۱۲ در روستای «هویزینگه» هلند جدی‌تر شد. این منطقه که روی میدان عظیم گازی خرونینگن قرار دارد، هرگز به عنوان منطقه‌ای لرزه‌خیز شناخته نمی‌شد، اما استخراج گاز باعث شد شدیدترین زلزله انسان‌ساخت در تاریخ هلند رخ دهد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۲۹
| |
954 بازدید
زلزله‌هایی که کارخانه‌ها و چاه‌های نفت رقم می‌زنند!

پژوهشی جدید پرده از حقیقتی نگران‌کننده برداشته است: فعالیت‌های صنعتی بشر می‌تواند گسل‌های آرام و شفایافته را که میلیون‌ها سال غیرفعال بوده‌اند، به منشأ زلزله‌های قدرتمند و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کند. این یافته‌ها توضیح می‌دهند که چرا مناطقی مانند دشت‌های هلند، فلات دکن هند و ایالت اوکلاهاما که از نظر زمین‌شناسی پایدار محسوب می‌شوند، ناگهان دچار لرزش‌های شدید شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ ماجرا از زلزله ۳.۶ ریشتری سال ۲۰۱۲ در روستای «هویزینگه» هلند جدی‌تر شد. این منطقه که روی میدان عظیم گازی خرونینگن قرار دارد، هرگز به عنوان منطقه‌ای لرزه‌خیز شناخته نمی‌شد، اما استخراج گاز باعث شد شدیدترین زلزله انسان‌ساخت در تاریخ هلند رخ دهد. یولونا فان دینتر، فیزیکدان زلزله‌شناس از دانشگاه اوترخت، می‌گوید این پدیده فیزیک کلاسیک زلزله را به چالش می‌کشد؛ زیرا طبق کتاب‌های درسی، گسل‌هایی که با گذشت زمان محکم‌تر شده‌اند، نباید به سادگی بلغزند. اما واقعیت چیز دیگری است.

مکانیسم خطرناک: تبدیل سکوت میلیون‌ساله به فریاد زمین

راز این پدیده در ماهیت «گسل‌های داخل‌صفحه‌ای» نهفته است. برخلاف گسل‌های فعال در مرز صفحات تکتونیکی که مدام در حال حرکت‌اند، گسل‌های مناطق پایدار برای میلیون‌ها سال بی‌حرکت مانده‌اند. در این مدت طولانی، سنگ‌های دو طرف گسل به هم جوش خورده و اصطلاحاً «شفا» یافته‌اند. این اتصال بسیار قوی است، اما نقطه ضعف بزرگی دارد.

بنا بر این گزارش شبیه‌سازی‌های کامپیوتری فان دینتر نشان می‌دهد که این گسل‌ها مانند یک فنر فشرده عمل می‌کنند. آنها طی هزاران سال انرژی ذخیره کرده‌اند و وقتی فعالیت‌های انسانی مانند استخراج نفت و گاز، معدن‌کاری، یا تزریق سیالات برای انرژی زمین‌گرمایی تنش جدیدی به آن‌ها وارد می‌کند، مقاومت آن‌ها به یکباره درهم می‌شکند. از آنجا که این گسل‌ها معمولاً در عمق کم (چند کیلومتری سطح زمین) قرار دارند، شکست ناگهانی آن‌ها انرژی عظیمی را درست در نزدیکی سطح آزاد می‌کند. نتیجه، زلزله‌ای است که شدت و لرزش آن بسیار بیشتر از حد انتظار است و ساکنان را غافلگیر می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود گسل‌هایی که سپر ایمنی منطقه بودند، ناگهان به تهدیدی ویرانگر تبدیل شوند.

درس‌های جهانی و ضرورت تغییر استراتژی صنعتی

تاریخچه اخیر مملو از هشدارهایی است که نادیده گرفته شده‌اند. زلزله ۵.۴ ریشتری سال ۲۰۱۷ در پوهانگ کره جنوبی که منجر به خسارات گسترده و تعطیلی پروژه زمین‌گرمایی شد، نمونه بارز این خطرات است. همچنین می‌توان به زلزله‌های اوکلاهما ناشی از تزریق پساب حفاری و زلزله‌های القاشده توسط سدها در هند و چین اشاره کرد. دانیل فولک‌نر، ژئوفیزیکدان، هشدار می‌دهد که با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی‌های سبز مانند زمین‌گرمایی، درک دقیق خطرات زیرسطحی حیاتی است.

راهکار پیشنهادی دانشمندان، تغییر در روش مداخله در طبیعت است. فان دینتر تأکید می‌کند که شرکت‌ها باید استخراج یا تزریق سیالات را به گونه‌ای مدیریت کنند که گسل‌ها به‌آرامی بلغزند، نه اینکه به صورت انفجاری انرژی خود را آزاد کنند. شروع تدریجی پروژه‌ها، کنترل حجم سیالات تزریقی و نظارت دقیق بر تنش‌های زیرزمینی می‌تواند از وقوع فجایع جلوگیری کند. پیام نهایی پژوهش روشن است: هیچ منطقه‌ای کاملاً امن نیست و دستکاری در ساختار زمین، حتی در آرام‌ترین نقاط سیاره، می‌تواند پیامدهای لرزه‌خیزی جدی به دنبال داشته باشد. مسئولان و صنایع باید پیش از آغاز هر پروژه‌ای، احتمال بیداری این غول‌های خفته را در نظر بگیرند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله فعالیت های بشری انسان عامل زلزله زلزله‌ زمین‌لرزه خبر فوری
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زلزله در آذربایجان شرقی
قصرشیرین لرزید!
تصویر شگفت انگیز دست طبیعت
کشف جدید درباره تفاوت‌های ژنتیکی انسان و شامپانزه
عمان هم با زلزله ۴ ریشتری لرزید
کیش باز هم تعطیل شد
تحول هوش مصنوعی در تشخیص و تولید گفتار
سیل در افغانستان با ۱۳ کشته
خسارات زمین‌لرزه ۶.۳ ریشتری کرواسی
تنها موجودی که به قطعیت مرگش اشراف دارد
اعزام نیروهای اورژانس به محل وقوع زلزله در کرج
کرج لرزید/ هجوم همزمان زمین لرزه، گرد و خاک و باد+تصویر
هویت یعنی چه؟
آیا حافظه انسان هم مثل گوشی و کامپیوتر، محدودیت دارد؟
وقوع زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در هرمزگان
آیا انسان توان سفر به جهان‌های موازی را دارد؟
زلزله ۴.۱ ریشتری ریز در استان بوشهر را لرزاند
رونمایی از اسب سفید دختر کیم جونگ اون
هیچگاه هوش مصنوعی جایگزین انسان نمی‌شود
گناوه بوشهر لرزید
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۷ درجه، مرکز میانمار را لرزاند
اجداد انسان سر كوسه مانند داشتند !
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dqn
tabnak.ir/005dqn