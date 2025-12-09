قیمت بنزین چه نقشی در سرنوشت تورم دارد؟

افزایش قیمت حامل‌های انرژی پایه مانند برق، نفت و بنزین اثرات تورمی دارد. اما این مسأله زمانی اهمیت واقعی دارد که نرخ تورم پایه 4 تا 5 درصد باشد. در چنین حد پایینی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث رشد جزئی تورم شود، مثلاً یک یا نیم درصد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران نوشت: اگر قیمت بنزین افزایش یابد، هزینه حمل‌ونقل برای خودروها بالاتر می‌رود و این افزایش هزینه به کالاها و خدمات منتقل می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌ها در این زنجیره ارزش، باعث ایجاد اثر در اقتصاد می‌شود. اما نکته این است که در شرایط کنونی اقتصاد ما که تورم مزمن بالاست، حساسیت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یافته است.

در این شرایط، افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی همچنان اثری بر تورم دارد، اما به اندازه افزایش قیمت‌ها در یک اقتصاد با تورم کم و پایدار نیست. به عبارت دیگر، تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در شرایط تورم مزمن کمتر محسوس است.

بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ما که تورم مزمن است، اثرگذاری آن کمتر به چشم می‌آید. نکته اساسی این است که مشکل، نه افزایش قیمت بنزین بلکه خود تورم است که نیازمند اراده قوی و انضباط مالی جدی ، به‌ویژه در دولت است تا بتوان آن را مهار کرد. در صورتی که بتوانیم تورم را به سطح پایین‌تر و قابل کنترل برگردانیم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، نگرانی اصلی ما نباید صرفاً افزایش قیمت باشد تمرکز اصلی باید روی کاهش تورم باشد.