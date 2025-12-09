به گزارش تابناک به نقل از فارس، گزارش کمیته خارجی و امنیتی پارلمان اسرائیل نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، «تولید موشکهای بالستیک را با سرعت بالایی از سر گرفته است».
نماینده ارتش اسرائیل امروز در یک نشست محرمانه در کمیته روابط خارجی و امنیت کنست، این مسئله را مطرح کرد.
این نماینده صهیونیست همچنین گفت که ایران ساخت موشکهای بالستیک را با سرعتی فراتر از انتظار از سر گرفته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه گذشته یک رزمایش دریایی گسترده در خلیج فارس انجام داد که شامل پرتاب موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپاد بود
به گفته سپاه، این موشکها با دقت بسیار بالا، اهداف فرضی را در دریای عمان هدف قرار دادند. پهپادها هم مواضع شبیهسازی شده از پایگاههای دشمن را منهدم کردند.
سپاه پاسداران همچنین در این رزمایش، از هوش مصنوعی استفاده کرد و پیامهای هشدارآمیزی به کشتیهای آمریکایی حاضر در منطقه ارسال کرد.
پیش از این نیز، یک رزمایش بینالمللی دیگر به میزبانی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شده بود. هدف از این رزمایش، پیام صلح و دوستی برای همسایگانش و هشداری به اسرائیل درباره پیامدهای هرگونه خطای محاسباتی عنوان شد.
نماینده ارتش اسرائیل در بخش دیگری از اظهارات خود، درباره حماس و غزه سخن گفت و مدعی شد: ارتش در حال طراحی یک برنامه برای شکست حماس، برچیدن توانمندیهای نظامی آن است؛ البته در صورتی که طرح ترامپ در غزه شکست بخورد».
وی با اشاره به اینکه این طرح،در دست تهیه است، خبر داد، رئیسجمهور آمریکا اصرار دارد تا پیش از کریسمس، مرحله دوم توافق غزه آغاز شود.
این فرمانده صهیونیست در پایان گفت: ترکیه به آمریکا فشار وارد میکند تا در گروه بینالمللی که قرار است در غزه تشکیل شود، حضور داشته باشد.