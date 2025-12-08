میلی صفحه خبر لوگو بالا
زلزله ۷ ریشتری در ژاپن / هشدار سونامی صادر شد

پس از وقوع زلزله قدرتمند ۷ ریشتری در ژاپن هشدار سونامی در این کشور صادر شد.
زلزله ۷ ریشتری در ژاپن / هشدار سونامی صادر شد

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز از وقوع زلزله قدرتمند ۷ ریشتری در ژاپن خبر داد.

بنا بر این گزارش، در پی وقوع به وقوع این زمین‌لرزه در ژاپن، مسئولان هشدار دادند که سونامی در این منطقه در راه است.

