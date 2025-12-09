عنواندار جهان معتقد است که حسن یزدانی باید لااقل تکلیفش را با خودش مشخص کند. او اکنون با شرایطی باید به تشک برگردد که قبلاً تجربهاش را نداشته است. او کشتی گرفتن با گلیج و اساساً کشتیگیران داخلی را برای یزدانی سختتر از عبدالرشید سعداللهیف میداند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حسن یزدانی شاهماهی استقلالیها در لیگ ۱۴۰۴ بود که طبیعتاً امسال هم بالاترین قرارداد را ثبت کرد. او که با قرارداد ۷ میلیاردی به تیم کمیل قاسمی پیوسته، قرار است بعد از یک سال و نیم دوری از مسابقه، در حالیکه بعد از ۱۰ سال حضور متوالی در تیم ملی ایران، امسال برای اولین بار در مسابقات جهانی غایب بود؛ به تشک برگردد و باتوجه به شرایط وزنیاش، اگر کشتی بگیرد، در ۹۷ کیلوگرم خواهد بود. دو وزن بالاتر از وزنی که آخرین کشتیاش را گرفت.
در عین حال شایعاتی هم از احتمال عقد قرارداد بانک شهر با عبدالرشید سعداللهیف مطرح است و شاید دو تیم برای بار سوم در لیگ امسال، در فینال رقابتها مقابل هم قرار بگیرند. در حالیکه استقلال دور رفت را در جویبار ۵-۵ برد و بانک شهر هم در تنکابن این تیم را ۷-۳ شکست داد.
حالا عدهای بر این باورند که بانک شهر نباید سراغ سعداللهیف میرفت؛ کشتیگیری که البته اگر بخواهد در لیگ کشتی بگیرد، رکورد حسن یزدانی را به لحاظ قراردادی خواهد شکست.
در این خصوص گفتوگویی داشتیم با بهروز یاری، عنواندار جهان و پیشکسوت کشتی که همیشه صریح حرف میزند. مصاحبه تابناک با یاری را در زیر میخوانید:
**ازخودگذشتگی مرتضی قربانی لیگ را نجات داد!
تابناک: فینال لیگ برتر قرار است روز جمعه در سالن هفتمتیر برگزار شود. تعداد تیمهای لیگ امسال کم بود، اما چند رقابت نزدیک و پرهیجان را در مرحله مقدماتی دیدیم و حالا هم رقابت ۴ تیم در مرحله پایانی نزدیک و غیرقابل پیشبینی به نظر میرسد.
هرچقدر که رئیس فدراسیون کشتی موفق عمل کرده و جای هیچ بحثی نگذاشته، اما عدم حضور اسپانسرهای سالهای گذشته کار را به اینجا رساند که اگر شخصی مثل مرتضی قربانی مساعدت نمیکرد و دو تیم نمیداد با عدم حضور دانشگاه آزاد، عملاً مسابقات در یک گروه دو تیمه شود. از خودگذشتگی مرتضی قربانی (مدیر و مربی ستارگان ساری) باعث شد لیگ امسال با ۶ تیم در دو گروه برگزار شود.
**مربی حسن یزدانی هم در لیگ قهرمان المپیک را برده؛ لیگ که ملاک نیست
تابناک: این روزها یک دیدگاه در فضای مجازی مطرح شده و کامنت میگیرد؛ اینکه بانک شهر با آوردن عبدالرشید سعداللهیف کار اخلاقی انجام نمیدهد! عدهای این مسئله را مطرح کردهاند که نباید در شروع مجدد حسن یزدانی، تیم مقابل (بانک شهر) سراغ این قهرمان نامدار روس برود تا هوای رکورددار کشتی ایران را داشته باشد؛ آیا حفظ این قهرمان وظیفه بانک شهر است؟!
اما موضوعی که این روزها در فضای مجازی به آن میپردازند، پیاز داغش زیاد است! مربی خود این قهرمان (حسن یزدانی) که به حق یکی از مفاخر کشتی ایران است، دقیقاً در سالی که آلبروس تدیف در المپیک ۲۰۰۴ قهرمان شد، همت مسلمی او را در لیگ ایران شکست داد. تدیفِ اوکراینی که سه طلای جهانی هم دارد و قطعاً از بزرگان کشتی جهان است، در لیگ ما به همت مسلمی باخته و این نشان میدهد هیچ ارتباط منطقی بین حضور در لیگ و مدالهای جهانی و المپیک نیست؛ منتها موضوع حسن یزدانی امروز کمی بغرنج است.
**حق اخلاقی و قانونی بانک شهر است که هر قهرمانی را جذب کند
تابناک: یعنی میخواهید بگویید اینکه بر فرض عبدالرشید سعداللهیف هم بیاید، که طبعاً احتمالش هم کم است و حسن یزدانی به او ببازد، این چیز خاصی نیست؟
امروز کسانی در مورد حسن یزدانی دایه مهربانتر از مادر شدهاند. بانک شهر و در رأس آن رضا یزدانی حقش هست که از توان بالقوه خودش برای شکست دادن حریف استفاده کند. بانک شهر که در این چند سال در کشتی آزاد سرمایهگذاری کرده، حق قانونی و اخلاقیاش هست که هر قهرمانی را جذب کند، چه داخلی و چه خارجی. اگر به موضوع آسیبدیدگی کتف حسن یزدانی اشاره میکنند، هیچ معلوم نیست خب جلوی مجتبی گلیج هم این اتفاق برای یزدانی بیافتد. همین گلیج تا دو سه ثانیه پایانی مسابقات جهانی ۲۰۲۳ برنده عبدالرشید سعداللهیف بود.
**گلیج برای حسن یزدانی مثل کوربانوف برای تاجالدینوف، سختتر از سعداللهیف است
تابناک: ضمن اینکه این حسن یزدانی است که باید از کتفش محافظت کند و اگر شرایط کشتی گرفتن نداشت، در لیگ قرارداد نمیبست، نه اینکه تیم دیگری وضعیت او را در نظر بگیرد.
اگر حسن یزدانی آمادگی لازم برای حضور در مسابقات را داشته باشد چه گلیج باشد و چه سعداللهیف، فرقی نمیکند. کشتیاش را میگیرد و هر دو هم مبارزههای آسانی نیستند. اتفاقاً از نظر من با مجتبی گلیج باید کشتی سختتری بگیرد. چون رقبای داخلی بیشتر هم را میشناسند. مثل همین اخمد تاجالدینوف روسیالاصل که در جهانی ۲۰۲۵ زاگرب سختترین کشتیاش را با ماگومد کوربانوف روس گرفت و با اختلاف کم و به سختی توانست او را شکست دهد. چون هر دو روس بودند. گلیج هم مقابل حسن یزدانی بیشتر از خودش کشتی میگیرد تا عبدالرشید سعداللهیفی که از آن طرف دنیا میآید. ضمن اینکه من فکر میکنم موضوع آمدن رشید به ایران هم جنگ زرگری باشد.
**یزدانی نزدیکترین قهرمان به لحاظ سرنوشت و اخلاقی به آقا تختی است!
تابناک: قبلاً او در لیگ ایران کشتی گرفته، اما در سالهای اخیر، هر بار اسم او برای لیگ مطرح میشود، اما در نهایت هم نمیآید.
سعداللهیف نه امسال و نه سالهای گذشته نیازی به لیگ کشورهای دیگر نداشته و اصلاً نمیخواهد بیاید. این همان جنگ زرگری است که فضای مجازی به آن میپردازد. من باز هم تأکید میکنم گلیج و اساساً حریفان داخلی برای حسن یزدانی به مراتب خطرناکتر از سعداللهیف است.
تابناک: اساساً این تصمیم درستی بود که حسن یزدانی بخواهد بعد از المپیک ۲۰۲۴ پاریس به کشتی ادامه دهد؟
او بالای ۳۰ سال است، یک سال و نیم نبوده، کتفش را دو بار جراحی کرده؛ من دو سال قبل هم گفتم که حسن یزدانی نزدیکترین آدم هم از حیث اخلاقی و هم سرنوشت زندگی، به سرنوشت آقا تختی است. آقا تختی هم بعد از المپیک ۱۹۶۴ توکیو، در جهانی ۱۹۶۵ شرکت نکرد و بعد ۱۹۶۶ برگشت که توفیق چندانی هم نداشت. حسن یزدانی اگر به ۱۰ مدال المپیک و جهانی رسیده، دلیلش حضور مستمر در تمام مسابقات بوده است و غیبت یک ساله در مسابقه، تجربه ناآشنایی برای اوست. حسن یزدانی باید تکلیف خودش را لااقل با خودش مشخص کند.
**یزدانی که با ۲۵ میلیارد نمیتواند خانه بخرد نیازی به پول لیگ ندارد!
تابناک: او گفت کشتی را ادامه میدهد و برای برگشت هم یک قرارداد خوب با استقلال بست.
حسن یزدانی نیاز مالی ندارد، خصوصاً آنکه گفته بود ۲۵ میلیارد پولی نیست و حتی نمیتواند با آن خانه بخرد! طبعاً نیازی به این ۷ میلیارد نداشته؛ او دوست دارد در کشتی حضور داشته باشد و تعداد مدالهایش را بیشتر کند.
تابناک: اگر جای حسن یزدانی بودید، با این تعداد مدال که شاید واقعاً هم بتواند بیشترش کند، با همین وضعیت به کشتی برمیگشتید؟
المپیک ۲۰۱۶ ریو، من از حمید سوریان و رضا یزدانی خواهش کردم که به مسابقه نروند. خصوصاً در حضور محمد بنا، به سوریان گفتم. یک سیاست کثیفی انگار میخواست باخت اینها را نشان دهد. نمیخواست اینها با برد کشتی را کنار بگذارند هرچند اینها هم تمایل به حضور در المپیک داشتند. در المپیک ریو، از حمید سوریان و رضا یزدانی یک سایه بیشتر روی تشک نبود. من دوست نداشتم این قهرمانانمان پایانی تلخ داشته باشند. حسن باید خودش انتخاب کند. ۱۰ مدال دارد. یک روز به حمید سوریان گفتم پسرم میخواهی چه کار کنی، دیدم میخواهد برود. گفتم پس برای مدال هشتم حمله کن و امیدوارم باز هم طلا باشد. به هرحال افزایش وزن، یک سال و نیم دوری و... اینها چیزهایی هستند که قبلاً حسن یزدانی تجربهاش را نداشته و امسال قویترین و خطرناکترین حریف برای حسن یزدانی، همین ریز فاکتورهایی که میشماریم، هستند.
**کامران قاسمپور در دوراهی مانده است
تابناک: و کامران قاسمپور. دو باخت بد و تلخ در زاگرب و ریاض مقابل زاهید والنسیا و آرسنی دژییف داشت.
جایی در کشتی، دیگران برای ما تصمیم گرفتند و غذای آماده جلویمان گذاشتند و مجبورمان کردند بخوریم هیچ وقت جواب نداده است. کامران قاسمپور در دوراهی مانده، او هم مثل حسن یزدانی به سالهای پایانی کشتیاش نزدیک میشود. یک کشتیگیر ۲۰ ساله که وزن کم میکند، زودتر ریکاوری شده و بدنش پر میشود تا یک کشتیگیر ۳۰ ساله. کم کردن آن کیلوهای آخر خیلی در سنین بالا اذیت میکند. امیدوارم آسیب دیدگی بعد از این سراغش نیاید.