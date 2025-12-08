میلی صفحه خبر لوگو بالا
تشکیل کمیته انضباطی دربی با شکایت استقلال

رئیس کمیته انضباطی توضیحاتی درباره برگزاری جلسه رسیدگی به حواشی دربی ۱۰۶ ارائه کرد.
به گزارش مهر، در پی ارائه گزارش ناظر مسابقه و ثبت شکایت باشگاه استقلال درباره اتفاقات رخ‌داده در دربی تهران، کمیته انضباطی از تشکیل جلسه‌ای ویژه با حضور نمایندگان حقوقی ۲ باشگاه خبر داد.

ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این‌باره اعلام کرد: پس از دریافت گزارش ناظر دیدار پرسپولیس و استقلال و همچنین شکایت رسمی باشگاه استقلال نسبت به تخلفات و حواشی شکل‌گرفته در جریان این مسابقه، جلسه‌ای ویژه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور مسئولان حقوقی دو باشگاه و سروش رفیعی برگزار می‌شود، تمامی موارد مطرح‌شده بررسی و درباره پرونده تخلفات رخ‌داده تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی تأکید کرد: روند رسیدگی با دقت و سرعت لازم انجام خواهد شد و تصمیمات نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود.

دربی استقلال شکایت پرسپولیس سروش رفیعی کمیته انضباطی
