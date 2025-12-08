کشف ۶۲ دستگاه ماینر؛ مصرف برق به اندازه یک محله

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس اداره برق شهرستان کاشان اظهار کرد: در عملیاتی مشترک و هماهنگ با نیروهای انتظامی، ۶۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در کاشان شناسایی و جمع‌آوری شد. وی افزود: مصرف این تعداد ماینر معادل مصرف برق ۶۰۰ واحد مسکونی بود که تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق و منابع انرژی کشور محسوب می‌شد.

حدادی‌پور با بیان اینکه متخلفان پس از دستگیری به مراجع قضائی تحویل داده شدند، تصریح کرد: این اقدام هشداری جدی به سودجویانی است که با سوءاستفاده از منابع عمومی، منافع مردم را به خطر می‌اندازند. رئیس اداره برق شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با گزارش محل فعالیت ماینرهای غیرمجاز به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، از پاداش‌های ارزنده نیز برخوردار شوند.