دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!

با رسیدن دلار به ۱۲۶ هزار تومان و تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر زیر سؤال رفته است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس سال گذشته همتی را مسئول «گرانی دلار» می‌دانست، اما امروز با وجود بدتر شدن شرایط و جهش نرخ‌ها، همان جریان سیاسی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
جهش ساعتی دلار و سکوت تندروها در برابر فرزین/ آقای ثابتی؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!

دلار گران نمی‌شود؛ این ریال است که هر روز آب می‌رود و شانه‌های مردم را سبک‌تر از دیروز می‌کند. آشفتگی کم‌سابقه بازار ارز در حالی اوج گرفته که بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل، سکوتی طولانی و غیرقابل‌توضیح را برگزیده‌اند؛ سکوتی که نتیجه‌اش این شده که حتی در فاصله نگارش تا انتشار یک گزارش، معلوم نیست نرخ ارز روی کدام پله ایستاده است. بی‌ثباتی در ارز، طلا و سکه، حالا به تمام بازار‌ها سرایت کرده و فرآیند خریدوفروش کالا‌ها را در مرز توقف قرار داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با این‌حال، بر مبنای قیمت لحظه انتشار این گزارش، دلار در بازار تهران به ۱۲۶ هزار تومان رسیده؛ افزایشی سه هزار تومانی نسبت به صبح روز گذشته! این اعداد فقط نوسان ارزی نیست؛ اینها خط‌هایی هستند بر چهره معیشت. هر پله صعود دلار، یک پله سقوط ریال است و هر سقوط، فرسایشی تازه بر قدرت خرید خانوار. تورم نیز همین مسیر را بازتاب می‌دهد؛ همان جایی که پرسش قدیمی بازمی‌گردد: مسئول این وضعیت کیست؟

قانون پاسخ را روشن می‌گوید: بانک مرکزی، مسئول اصلی مدیریت و ثبات بازار ارز و مهار تورم است. اما محمدرضا فرزین رئیس‌ کل بانک مرکزی در برابر نگرانی‌های عمومی همچنان راهبرد «بی‌واکنشی» را برگزیده‌ است. هرچند در کف بازار، فعالان ارزی تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهند: تعطیلی گسترده صرافی‌ها، معاملات نیمه‌تعطیل، و انتقاد‌هایی که مستقیم به سمت «دایره ارزی بانک مرکزی» نشانه می‌رود؛ همان جایی که امروز گچ پز زاده معاونت ارزی با سابقه‌ای خودرویی بر صندلی حساس سیاست‌گذاری نشسته و نظاره‌گر دلار ۱۲۶ هزار تومانی است. نتیجه چنین چیدمانی روشن است: بازاری که نیازمند تحلیل پیچیده، سرعت عمل و مدیریت ریسک است، به دست تیمی افتاده که نسبت آن با موضوع ارز، بیش از حد ناچیز است.

حداقل شیب نوسان دلار را مدیریت کنید

در چنین شرایطی انتظار از «بازارساز» ساده است: حتی اگر بازار را نتوان کنترل کرد، می‌توان مسیر آن را فهمید و دست‌کم با ابزار‌های فنی، شیب نوسان را مدیریت کرد. اما این انتظار، فعلاً فراتر از توان تیم غیرتخصصی بانک مرکزی است. از این‌رو، طنز تلخ اقتصاد ایران این است که شاید تنها اقدامی که بتواند دلار را ناگهان از ۱۲۶ هزار تومان پایین بیاورد، همان حذف چهار صفر از پول ملی باشد؛ اقدامی که مصوب شده، اما همچنان روی میز مانده است. حذف صفر‌ها می‌تواند «ظاهر» قیمت‌ها را اصلاح کند، اما واقعیت تلخ این است که ریشه سقوط ارزش ریال جای دیگری است؛ در بی‌عملی، در تعلل سیاست‌گذار و در سیاست‌گذاری ارزی که ساعت‌ها عقب‌تر از بازار حرکت می‌کند.

دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید نرخ برگردد!

شکسته شدن سقف ۱۲۰ هزار تومان در روز‌های اخیر نشان داد که بازار برای پله‌های بالاتر آماده است و خلأ سیاست‌گذاری، بزرگ‌ترین سوخت این صعود است. اینجا همان نقطه‌ای است که حافظه سیاسی ایران وارد ماجرا می‌شود. اسفند ۱۴۰۳، زمانی که دلار ۹۲ هزار تومان بود، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس در جلسه استیضاح همتی با لحنی تند و اتهامی خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرد که «عامل گرانی دلار همتی است و اگر دولت اراده اصلاح دارد، «باید هرچه سریع‌تر او را برکنار کند». او تأکید داشت که با حضور همتی در وزارت اقتصاد، نیازی به دشمن نیست و همتی، خودش موتور افزایش نرخ ارز است. ثابتی حتی در صحن علنی قسم خورد که هدفش کمک به دولت است تا «عامل گرانی ارز را از دولت بیرون بکشد» و مسیر اصلاح باز شود.

اما تناقض بزرگ از همین نقطه آغاز می‌شود: امروز دیگر همتی در وزارت اقتصاد نیست، اما اوضاع بازار ارز نه‌تنها بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده است. دلاری که ثابتی ۹۲ هزار تومانی می‌دانست و «محصول عملکرد همتی» معرفی می‌کرد، اکنون در غیاب همتی، به مرز ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار تومان رسیده است؛ جهشی که نشان می‌دهد مسئله بسیار پیچیده‌تر از یک فرد بوده و ریشه‌های اصلی در ساختار سیاست‌گذاری و تیم ارزی بانک مرکزی و شخص رئیس کل قرار دارد.

با وجود این واقعیت آشکار، ثابتی و طیف همسو که آن روز در مجلس پرچم «مبارزه با عامل گرانی ارز» را بالا گرفته بودند، امروز در برابر رکوردشکنی روزانه دلار در سکوتی سنگین فرو رفته‌اند؛ نه از پذیرش خطای محاسباتی خبری هست، نه از تحلیل جدیدی، و نه حتی از اشاره‌ای به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند: قانونی که صراحتاً اعلام می‌کند مسئول مستقیم ثبات بازار ارز و مهار تورم، بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد.

امروز پرسش روشن‌تر از همیشه است: آقای ثابتی؛ اگر همتی عامل گرانی بود و باید برکنار می‌شد، چرا با نبود او وضعیت بدتر شده است؟ و چرا ثابتی که روزی فریاد می‌زد «عامل گرانی را بیرون می‌کشم»، اکنون حتی یک جمله درباره عملکرد فعلی بانک مرکزی نمی‌گوید؟

باید دید سرانجام زمان پاسخ‌گوییِ رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس فرا می‌رسد یا باید نظاره گر رکورد‌های بالاتر برای دلار و ریزش ارزش ریال باشیم؟!

 

سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
9
پاسخ
۱۵۰ تومن هم بشه کک اونا نمیگذه. بیخیال بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
چرا حالت پسه مگه چیچیم مثل همه کسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
6
پاسخ
یادتون هست افزایش دلار رو انداختن گردد همتی و مردم مردم میکردن ؟! الان فرزین چون در دولت رییسی بوده و داره پزشکیان را به خوبی خراب می‌کنه حتی بهش اشاره هم نمیکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
10
58
پاسخ
واقعا برای 80 میلیون ایرانی سواله که چرا فرزین برکنار نمیش؟؟؟ آقایان نماینده که همتی را برکنار کردید، الان وجدان آسوده ای دارین؟؟؟ اصلا متوجه نابودی ریال هستین؟؟؟
بعید میدونم
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تنها کسی که داره خدمت صادقانه میکنه به کسری بودجه پزشکیان فرزین هست بقیه ادای خدمت به دولت رو در میارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
الان مقصر نماینده ها هستن
همتی بود دلار هزار تومن می شد؟
خوب بلد هستید و تقصیر رو گردن هم بندازید و مردم رو گمراه کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
این مردم هر چی سرشون بیاد حق شون هست
خودشون خواستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نابودی ریال مالیات سنگینی است که دولت بابت جبران کسری بودجه از مردم می گیرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
افزایش دلار به سیاست خارجی کشور مربوط میشه نه فرزین و همتی و ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
روح الله ایزد خواه موافق استیضاح همتی:
آیا می‌خواهیم به آقایی دلار تن بدهیم؟ یا ارزش پول ملی باید افزایش یابد؟

انتخاب کنیم که کدام اقتصاد را می‌خواهیم؟ اقتصاد سالم یا سرطانی؟

این که ثروت مردم در دلار احتکار شود تا ارزش داشته هایشان کم نشود یعنی فروپاشی اقتصادی.

اگر اینطور است که ارز را امنیتی کنید و آن را از بازار دلالی درآوردید.

سلطان سکه را اعدام میکنید؟ اما برای استیضاح وزیر اقتصاد تعارف می‌کنید؟

آقای همتی برای ما هندوانه دربسته نبود، ما به دولت لطف کردیم و با او مماشات کردیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
جبارکوچک نژاد نماینده رشت
موافق استیضاح
با توجه به شرایط سخت اقتصادی، مردم عملاً در کف خیابان وزیر اقتصاد را استیضاح کردند. انتظار ما این بود که وقتی وزیری توانایی اداره حوزه کاری خود را ندارد، یا استعفا می‌داد یا دولت او را عزل می‌کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مهم اینه که مهره کی باشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ایراد اینه که همتی رفته اما سیاستاش تو وزارت اقتصاد باقی مانده و وزیر جایگزین داره همون کار ها رو انجام میده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
فردا شب همین تیتر را با دلار 133000 تومان خواهید زد واحتمالا تا آخر پاییز دلار 180000 تومانی تیتر می‌شود و مردم هم در حال جان کندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
9
49
پاسخ
رسایی ها و ثابتی ها و جلیلی ها ساکت هستند. آنها ریاضیات را هم مصادره کردند. 126000
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
هنوز گیر چپ و راست هستی؟
اصلاح طلب هستی و دنبال مقصر دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اصولگرایان بانی وضع موجود و اصلاح طلبانی که هیچ گاه در کنار مردم نبودند چه برسه با تصویب قانون یا اجرای کاری پیشمرگ مردم و خواسته های آنها شوند. در موقع لزوم هم سکوت کردند و خیانت به مردم تا دچار هزینه نشوند و با دادن وعده های سراب گونه همچنان در قدرت بمانند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
شاید...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
فاطمه محمد بیگی موافق استیضاح همتی
سلامت وابسته به ارز شده است.

علاوه بر شوک اقتصادی شوک سلامت به مردم وارد کردید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
در ادامه برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، رسول بخشی دستجردی با انتقادات جدی از عملکرد همتی، گفت: دشمنان امیدوارند ایران را در عرصه جنگ اقتصادی زمین‌گیر کنند که در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد به عنوان پیش‌قراول مقابله در این جنگ، چگونه و بر اساس کدام برنامه اقتصادی عمل کرده است؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
سیدجلیل میرمحمدی با بیان اینکه امروز ما شاهد هستیم که نرخ تورم و دلار به طور افسارگسیخته افزایش می‌یابد،:

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک نفر گفته استیضاح گناه کبیره است، این در حالی است رسیدن به داد مردم در شرایط گرانی دلار و ارز عین ثواب است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
10
49
پاسخ
پایدارچی ها برای پست و مقام حاضر به نابودی کشور و مردم هستند.رفتارهایشان دیگر تابلو شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اصلاح طلب ها چی؟
ناشناس
| Germany |
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دقیقا،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اصلاح طلب ها چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
23
پاسخ
برای کسری بودجه هر کاری لازم باشه فرزین انجام میده.تخت گاز میره تا 200 هزار تومان.
طاها
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
20
5
پاسخ
تابناک جان چند سال مطالبت رو می خونم ولی جدیدا خیلی مغرضانه تیتر و مطلب میزنی یعنی الان از کارنامه همتی دفاع کردید !!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
10
7
پاسخ
توطئه ای برای زمین زدن دولت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
جراحی اقتصادی با انواع مالیات ها با بهانه هدایت سرمایه ها به تولید سال 1401 انجام شد نتیجه در سال 1404 فعلا دلار 126 هزار تومانی و سکه 133 میلیون تومانی در واقع سرمایه با این جراحی و مالیات ها به سمت دلالی دلار و سکه هدایت شد
