استانداری چهارمحال و بختیاری با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان را از ۱۸ آذر تا پایان هفته غیرحضوری اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۱۷ آذر، اعلام کرد:

با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه سلامت، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر تا پایان هفته به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر اساس این مصوبه، مهد‌های کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روز‌های فوق در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری یا مرخصی فعالیت نمایند.

در این راستا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پرتجمع، کاهش تردد‌های درون‌شهری و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های ابلاغی از سوی مرکز بهداشت، از جمله شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری، برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.