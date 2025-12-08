به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، توسعه خدمات بانکی نوین و ارتقای تجربه مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک، یکی از اولویتهای اصلی بانک شهر به شمار میرود. در همین راستا، بانک شهر با تمرکز بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بانکی در همه ساعات روز، ظرفیت پیشخوانهای شهرنت را با ارائه سرویسهای متنوع در بازه زمانی ۷ تا ۲۲ گسترش داده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به رشد بهرهگیری از کارتهای هدیه در سالهای اخیر به عنوان یک روش سریع، مطمئن و مناسب برای تبریک مناسبتهای مختلف، بانک شهر به عنوان یکی از پیشروان ارائه این خدمت، توزیع کارتهای هدیه جدید با طرحهای مناسبتی ویژه روز مادر در پیشخوانهای شهرنت را آغاز کرد.
شهروندان میتوانند با مراجعه به این پیشخوانها، کارت هدیه مورد نظر خود را با طرح دلخواه و مبلغ انتخابی تهیه کرده و بلافاصله به صورت آنی تحویل بگیرند.
گفتنی است پیشخوانهای شهرنت بانک شهر، علاوه بر صدور کارتهای هدیه، طیف گستردهای از خدمات بانکی و الکترونیکی را در اختیار مشتریان قرار داده و همواره آماده ارائه خدمات در سطحی گسترده و استاندارد به شهروندان هستند.