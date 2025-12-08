وزیر کار به دانشگاه علامه نرفت!

سیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به میدری: آقای وزیر، مسئولی که تحمل یک نشست ساده و گفت و گو با دانشجویان را هم ندارد ، دقیقاً چطور می‌خواهد پرچمدار عدالت باشد؟!

به گزارش تابناک؛ بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در توییتی نوشت: بازهم فرار پاسخگویی؛ آقای میدری، یک ماه قبل برای استقبال از ۱۶ آذر نامه می‌زنید، چند ماه بسیج دانشجویی دعوت و پیگیری می‌کند، اما وقتی نوبت حضور شما در نشست دانشجویی می‌رسد، ناگهان همه‌چیز «لغو» می‌شود.

این یعنی دانشجو در نگاه شما فقط یک شعار مصرفی است؛ ابزار است نه مخاطب!

آقای وزیر، مسئولی که تحمل یک نشست ساده و گفت و گو با دانشجویان را هم ندارد ، دقیقاً چطور می‌خواهد پرچمدار عدالت باشد؟! بیچاره دولتی که به ادعای اطرافیانتان ، نماد اصلاح‌طلبی و عدالتخواهی‌اش شمائید!

روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با انتشار تصاویری از سالنی که قرار بود میزبان برنامه معاون حقوقی رئیس جمهور باشد، نسبت به خلف وعده او به بهانه نبود رسانه‌ها انتقاد کردند.