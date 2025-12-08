میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر کار به دانشگاه علامه نرفت!

سیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به میدری: آقای وزیر، مسئولی که تحمل یک نشست ساده و گفت و گو با دانشجویان را هم ندارد ، دقیقاً چطور می‌خواهد پرچمدار عدالت باشد؟!
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۴
| |
1527 بازدید
وزیر کار به دانشگاه علامه نرفت!

به گزارش تابناک؛ بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در توییتی نوشت: بازهم فرار پاسخگویی؛ آقای میدری، یک ماه قبل برای استقبال از ۱۶ آذر نامه می‌زنید، چند ماه بسیج دانشجویی دعوت و پیگیری می‌کند، اما وقتی نوبت حضور شما در نشست دانشجویی می‌رسد، ناگهان همه‌چیز «لغو» می‌شود. 

این یعنی دانشجو در نگاه شما فقط یک شعار مصرفی است؛ ابزار است نه مخاطب!

 آقای وزیر، مسئولی که تحمل یک نشست ساده و گفت و گو با دانشجویان را هم ندارد ، دقیقاً چطور می‌خواهد پرچمدار عدالت باشد؟! بیچاره دولتی که به ادعای اطرافیانتان ، نماد اصلاح‌طلبی و عدالتخواهی‌اش شمائید!

روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با انتشار تصاویری از سالنی که قرار بود میزبان برنامه معاون حقوقی رئیس جمهور باشد، نسبت به خلف وعده او به بهانه نبود رسانه‌ها انتقاد کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میدری وزیرکار بسیج دانشجویی دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی اصلاح طلبی
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو دانشجوی دانشگاه علامه در آستانه اخراج
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dow
tabnak.ir/005dow