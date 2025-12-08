به گزارش تابناک؛ به دنبال تداوم آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی کلانشهرها و هشدارها درباره موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

آخرین اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:

اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران اردبیل گفت: همه مدارس استان به‌دلیل پیشگیری از شیوع آنفلوانزا سه‌شنبه تعطیل و آموزش غیرحضوری خواهد بود.

هرمزگان

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی‌آباد و قشم از دوشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۹ آذرتعطیل هستند.مدارس ابتدایی در این پنج شهر طی همین بازه زمانی غیرحضوری خواهد بود؛ اما مدارس ابتدایی در سایر بخش‌ها و مناطق تابعه این شهرستان‌ها حضوری فعالیت می‌کنند.مدارس متوسطه اول و دوم در سراسر استان از فردا دوشنبه تا پایان هفته حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دایر خواهند بود.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خبرداد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته به صورت غیر حضوری تشکیل می‌شود.

گلستان

همه مدارس در ۱۴ شهرستان استان روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) غیرحضوری و مجازی شد.

فارس

به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه 17 آذرماه تا پنجشنبه20 آذر 1404 به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

اصفهان

طبق آخرین اطلاعیه‌ها، تمامی کلاس‌های دانشگاهی در اصفهان سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. اما هنوز خبری درباره تعطیلی مدارس اصفهان منتشر نشده است.

مازندران

استانداری مازندران اعلام کرد: با توجه به افزایش ۳۳ درصدی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از شیوع ویروس آنفولانزا در مازندران، کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است و کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

چهارمحال و بختیاری

با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت»، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا پایان هفته به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

آذربایجان‌غربی

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

کرمانشاه

براساس گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با موافقت استاندار کرمانشاه، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل بوده و آموزش این مراکز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

ایلام

با تصمیم کارگروه سلامت استان و برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد و آموزش مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و ابتدایی‌ها در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر از طریق شبکه شاد انجام می‌شود.

مریوان

فعالیت مدارس ابتدایی مریوان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه به‌دلیل بارندگی شدید غیرحضوری است.

کیش

فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کیش از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴، بصورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

تکمیل می گردد...