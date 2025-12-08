میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟

آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس برخی از استان‌ها را تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۳
| |
9743 بازدید
|
۹
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
به گزارش تابناک؛ به دنبال تداوم آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی کلانشهرها و هشدارها درباره موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.
 
آخرین اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:
 
اردبیل
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل گفت: همه مدارس استان به‌دلیل  پیشگیری از شیوع آنفلوانزا سه‌شنبه تعطیل و آموزش غیرحضوری خواهد بود.
 
هرمزگان
مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی‌آباد و قشم از دوشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۹ آذرتعطیل هستند.مدارس ابتدایی در این پنج شهر طی همین بازه زمانی غیرحضوری خواهد بود؛ اما مدارس ابتدایی در سایر بخش‌ها و مناطق تابعه این شهرستان‌ها حضوری فعالیت می‌کنند.مدارس متوسطه اول و دوم در سراسر استان از فردا دوشنبه تا پایان هفته حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دایر خواهند بود.
 
یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خبرداد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته به صورت غیر حضوری تشکیل می‌شود.
 
 گلستان
همه مدارس در ۱۴ شهرستان استان روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) غیرحضوری و مجازی شد.
 
فارس
به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه 17 آذرماه تا پنجشنبه20 آذر 1404 به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.
 
 اصفهان
طبق آخرین اطلاعیه‌ها، تمامی کلاس‌های دانشگاهی در اصفهان سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. اما هنوز خبری درباره تعطیلی مدارس اصفهان منتشر نشده است.
 
مازندران
استانداری مازندران اعلام کرد: با توجه به افزایش ۳۳ درصدی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از شیوع ویروس آنفولانزا در مازندران، کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است و  کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
 چهارمحال و بختیاری
با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت»، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا پایان هفته به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
 آذربایجان‌غربی
 با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
 
کرمانشاه
براساس گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با موافقت استاندار کرمانشاه، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل بوده و آموزش این مراکز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
 
 ایلام 
با تصمیم کارگروه سلامت استان و برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد و آموزش مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و ابتدایی‌ها در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر از طریق شبکه شاد انجام می‌شود.
 
 مریوان 
فعالیت مدارس ابتدایی مریوان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه به‌دلیل بارندگی شدید غیرحضوری است.
 
کیش
 فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کیش از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴، بصورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.
تکمیل می گردد...
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی آلودگی هوا انفولانزا آنفوانزا شیوع آنفلوانزا تعطیلی مدارس تعطیلی مدرسه ها اخبار تعطیلی مدارس
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعدادی از مدارس استان سمنان تعطیل شد
تمدید تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کیش تا آخر هفته
برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد
تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
کلن مدریه نیاز نداریم. وقتی نصف بیشتر سال تخصیلی تعطیل هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
چرا مدارس همدان را تعطیل نکردید، تو رو خدا تعطیل کنید فردا حال ندارم پسرم را به مدرسه ببرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
خخخخ بارونی میاد تهران ها بااارون
همه جا سیلاب
الودگی هم صفرررر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
بارون چقدر شدید تو تهران نه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
0
پاسخ
دروغه.مشکل گاز هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
تهران چقدر بارون شدیده
ممد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
چه عجب اردبیل تعطیل شد
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
گاز نیست
همه مدارس کشور تعطیل است
چرا فقط در جهان مدارس ایران تعطیل است
صدرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
سلام بخاطر خدا مدارس راهنمایی دبیرستان کرمانشاه سه شنبه هیجدهم اذر تعطیل کنید همه مریض هستند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dov
tabnak.ir/005dov