میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان اعمال قیمت جدید بنزین مشخص شد

سخنگوی دولت گفت: کارگروهی از دوم آذر تشکیل جلسه داد و در نهایت مصوب شد از بامداد شنبه ۲۲ آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به ۵ هزارتومان افزایش پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۲
| |
4004 بازدید
|
۴

زمان اعمال قیمت جدید بنزین مشخص شد

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: مدت‌هاست در بحث آلودگی هوا معضلاتی داریم که ۶۰ درصد این آلودگی‌ها طبق اعلام رسمی محیط زیست، ناشی از منابع متحرک است، از سوی دیگر میزان واردات بنزین کشور رقم فزاینده‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ تا ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم ولی در حال حاضر بالغ بر ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و طبیعتا این عدد در حال فزونی است و بدیهی است دولت در این زمینه اقدامی صورت دهد.

در این باره، برای حفظ محیط زیست، ارتقای عدالت و مدیریت منابع ملی و به منظور متنوع سازی سبد سوخت و توسعه سوخت پاک و نظم بخشی به مصرف بنزین که البته در قانون بودجه بوده که بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود، دولت این اقدامات را در دستور کار دارد.

مهاجرانی افزود: همچنین برای جلوگیری از واردات بنزین و استفاده حداکثری از کارت‌های سوخت شخصی این مصوبه در اولویت قرار گرفت.

تعداد بازدید : 120
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین دوازده اقدام به صورت جدی صورت گرفته است، به طوری که ۳ میلیارد دلار در راستای فشار افزایی و افزایش سی ان جی سرمایه‌گذاری شده، همچنین ظرفیت سی ان جی بالغ بر ۳۵ میلیون متر مکعب روزانه افزایش پیدا کرده است؛ توسعه ایستگاه‌ها، راه اندازی ایستگاه‌های ال پی جی، دوگانه سوزکردن رایگان خودروها، ارتقای تولید بنزین پالایشگاه‌ها به یورو ۵ و ... در طول یکسال گذشته صورت گرفته است.

مهاجرانی اعلام کرد: کارگروهی از دوم آذر تشکیل جلسه داد و در نهایت مصوب شد که از بامداد شنبه ۲۲ آدر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به ۵ هزارتومان افزایش پیدا کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجرانی سخنگوی دولت نرخ سوم بنزین سوخت کارت سوخت آلودگی هوا
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقدار سهمیۀ بنزین تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
34
پاسخ
لعنت به گرانی و تورم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
12
پاسخ
ببینیم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
19
پاسخ
5هزارتومن کافی نیست

بنزین خوب و باکیفت یورو۶ بدید، پولشم بگیرید

کل مردم رو به انواع بیماریهای درمان نشدنی مبتلا کردید چون آقایون بنزین رو میخوان بجای پالایشگاه، در پتروشیمی تولید کنند

این چیزی که به نام بنزین میخواهید به مردم ۵۰۰۰ تومن بفروشید اصلا بنزین نیست
یک ماده اشتعالزاست برای خودروها

براهمون توش سرب میزنید، سولفور میزنید تا فقط بسوزه و گازهای سمی هم تولید میکنه

با باران هم بعد هوا تمیز نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
19
پاسخ
سری قبلم که گرون شد همین کارها قرار بود انجام شه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dou
tabnak.ir/005dou