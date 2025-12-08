واکنش اوسمار به شائبه‌ ورد خواندن

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا در نشست خبری پیش از بازی با پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر، اظهار داشت: هرکس ناهار خورده ظهرش به خیر و در غیر این صورت صبحش به خیر! خیلی خوشحالم بار دیگر در محل کنفرانس خبری سازمان لیگ هستم و شما را می‌بینم. اواخر نیم فصل اول هستیم و خیلی اهمیت دارد سه امتیاز این بازی‌ها را بگیریم تا نیم فصل دوم را خیلی بهتر شروع کرده و کارمان برای رسیدن به قهرمانی راحت‌تر شود.وی افزود: برنامه فشرده‌ای برای بازی‌های باقی مانده تا نیم فصل داریم. فردا هم بازی سختی است زیرا پیکان تیمی است که فشار می‌آورد و بازی فیزیکی انجام می‌دهد. تیمی سرعتی هستند و بازی پرفشاری خواهد بود اما به دنبال این هستیم به خوبی استراتژی خود را انجام بدهیم.

سرمربی پرسپولیس درخصوص بدون تماشاگر بودن این بازی در ورزشگاه دستگردی، گفت: زمین بازی را تیم پیکان انتخاب می‌کند و دست ما نیست اما جذابیت و زیبایی فوتبال به حضور هواداران در استادیوم است.

مدیر رسانه‌ای پرسپولیس اجازه نداد سرمربی برزیلی درخصوص حرکات وی در زمین ورزشگاه اراک و حواشی مربوط به این موضوع قبل از دربی صحبت کند که خود سرمربی سرخ‌پوشان گفت: به همه ادیان احترام می‌گذارم‌. دین من کاتولیک است اما کاری که انجام دادم ربطی به این موضوع ندارد. بین ۲ دروازه قدم‌ها را می‌شمارم تا ببینم مطابق استانداردهای فیفا هست یا خیر.

اوسمار در خصوص اینکه آیا مقابل پیکان تهاجمی بازی می‌کند یا تدافعی، توضیح داد: مدل بازی ما عوض نشده و دیدید مقابل شمس آذر وقتی گل دوم را زدیم ۷_۶ بازیکن درون محوطه بودند اما نتوانستیم این کار را مقابل استقلال انجام دهیم. تیمی که می‌خواهد ببرد، باید همیشه رو به جلو باشد‌. بازی فردا هم استثنا نیست و همیشه سعی داریم رو به جلو باشیم و این کارها را انجام بدهیم اما در ایران گل زدن سخت است زیرا در هفته قبل ۶ تساوی داشتیم.

وی درپاسخ به این سوال که آیا دلیلش اندیشه‌های دفاعی است یا مسائلی مثل کیفیت چمن‌ها، عنوان کرد: درمورد تیم‌های دیگر نمی‌توانم نظر بدهم اما همیشه سعی داریم تعداد گل‌ها را بیشتر کرده و اختلاف بیشتر باشد تا در پایان بازی به دلیل کم گل زدن سه امتیاز را از دست ندهیم. تیم‌های ایرانی از لحاظ دفاعی خیلی بهتر کار می‌کنند. شاید فرهنگ فوتبال ایران دفاعی باشد اما برای زیبا شدن فوتبال باید رو به جلو بازی کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره میزان رضایت خود از مدافعان کناری و وینگرهای تیمش، گفت: مدافعان کناری و وینگرها در ساختار دفاعی و تهاجمی خیلی مهم هستند و برخی لازم است که بازیکنان جاهای خود را عوض کنند. در دفاع چون نقش مدافعان راست و چپ مهم هستند هر دو پست برای من مهم هستند. زیرا سانتر از آنجا انجام می‌شود و خیلی مواقع نیز بازیکنان می‌خواهند تک به تک شوند‌. نه فقط در تیم‌ ما بلکه در تیم‌های دیگر نیز پست مهمی است.

اوسمار درخصوص قرعه‌های ایران و برزیل در جام جهانی، توضیح داد: روزی که قرعه کشی را دیدم حواسم نبود جام جهانی ۴۸ تیمی شده و فکر می‌کردم همان ۳۲ تیمی است اما پس از آن دیدم گروه‌ها خیلی راحت است و تیم‌های سوم هر گروه نیز می‌توانند بالا بیایند. هم ایران و هم برزیل می‌توانند راحت از این ۲ گروه صعود می‌کنند زیرا کیفیت جام با ۴۸ تیمی شدن پایین آمده است‌.وی درباره نظر خود در خصوص تقابل احتمالی ایران و برزیل، گفت‌: نظری ور این خصوص ندارم(باخنده)