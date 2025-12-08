میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ناترازی انرژی مادر ناترازی‌های ایران

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی گفت: ناترازی انرژی علت اصلی نابسامانی‌هاست و دولت باید از اجرای پروژه‌ها کنار رفته و نقش سیاست‌گذار را تقویت کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۰۴
| |
552 بازدید
|
۲
ناترازی انرژی مادر ناترازی‌های ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس، در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی اعلام کرد اساسنامه این سازمان با همکاری وزیر نفت، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده است.

او با اشاره به نتایج مطالعات گسترده سازمان گفت: «به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مادرِ ناترازی‌های ایران، ناترازی انرژی است؛ این ناترازی ابعادی وسیع دارد که یک سوی آن ناکارآمدی انرژی و سوی دیگر آن تورم بالاست. در سال‌های اخیر فکر کردیم با ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالای انرژی می‌توانیم تورم را مهار کنیم، یا با کنترل ظاهری قیمت‌ها مانع ناترازی شویم؛ همین نگاه ما را سال‌ها در چرخه غلط درمان معلول‌ها گرفتار کرد و از توجه به علت اصلی بازماندیم.»

سقاب اصفهانی تأکید کرد: زمانی باید خوشحال باشیم که سیاست‌های گذشته را کنار گذاشته باشیم. زمانی گمان کردیم با تولید گازوئیل می‌توانیم ترانزیت منطقه را به دست بگیریم و زمانی دیگر فکر کردیم تولید کامیون چنین نقشی دارد؛ این نگاه‌ها غلط بود.

او با رد نقش‌آفرینی دولت در پروژه‌های اجرایی افزود: کار دولت توسعه نیروگاه، اضافه کردن واگن یا جمع‌آوری کامیون نیست؛ این‌ها وظایف بخش خصوصی است. دولت باید سیاست‌گذار باشد، نه بازیکن میدان. اگر نیروگاه ساختیم، پالایشگاه‌داری کردیم، واگن خریدیم یا حتی طرح تعویض کنتورها را بر عهده دولت گذاشتیم، اشتباه کردیم. این امور باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اگر بخواهیم تولید پنل خورشیدی را هم دولتی کنیم، آینده ایران به قبرستان پنل‌ها تبدیل می‌شود؛ اما اگر بخش خصوصی وارد شود و از محل تولید درآمد داشته باشد، بهترین فناوری را وارد و استفاده خواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد سیستم وزارت نفت و وزارت نیرو باید مانند «وزارتخانه‌های اقتصادی» عمل کنند؛ یعنی استانداردسازی تولید و توزیع انرژی را بر عهده بگیرند و از تصدی‌گری فاصله بگیرند.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کشور سرمایه‌گذاری خارجی نیست» افزود: «اصلاح و مدیریت انرژی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری ملی است. ما این روند را احیا خواهیم کرد. باید اتلاف انرژی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا خود سرمایه‌گذار جذب کند؛ باید اسراف را به صرفه‌جویی تبدیل کنیم؛ و برای جلوگیری از قاچاق، تنها راه ممکن، تغییر سیاست‌گذاری دولت است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ناترازی انرژی بحران دولت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری خارجی وزارت نفت
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
2
پاسخ
آفرین به این روحیه عالی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
3
پاسخ
مادر ناترازی ناترازی مالی هست و ناترازی آب.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dom
tabnak.ir/005dom