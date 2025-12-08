میلی صفحه خبر لوگو بالا
حادثه مرگبار در معدن ارزوییه

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارزوئیه در استان کرمان گفت: بر اثر وقوع حادثه در معدن کرومیت اسفندقه در این شهرستان یک نفر از کارگران معدن جان باخت.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۰۳
| |
1186 بازدید
حادثه مرگبار در معدن ارزوییه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امین امینی زاده افزود: همچنین بر اثر این حادثه که صبح امروز در یکی از تونل‌های این معدن اتفاق افتاده است یک نفر هم مصدوم و به مراکز درمانی انتقال داده شد.

وی بیان کرد: علت اولیه سقوط سنگ در یکی از تونل‌های معدنی بوده که باعث آسیب شدید و فوت کارگر شده است.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه تاکید کرد: علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص و اعلام می‌شود.

معادن اسفندقه واقع در شهرستان ارزوییه در ۳۵۰ کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد و عمده تولید این معادن کرومیت است.

