حادثه مرگبار در معدن ارزوییه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امین امینی زاده افزود: همچنین بر اثر این حادثه که صبح امروز در یکی از تونلهای این معدن اتفاق افتاده است یک نفر هم مصدوم و به مراکز درمانی انتقال داده شد.
وی بیان کرد: علت اولیه سقوط سنگ در یکی از تونلهای معدنی بوده که باعث آسیب شدید و فوت کارگر شده است.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه تاکید کرد: علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام میشود.
معادن اسفندقه واقع در شهرستان ارزوییه در ۳۵۰ کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد و عمده تولید این معادن کرومیت است.