موضوع قابل تأمل در خصوص نامگذاری بازی ایران و مصر در حمایت از همجنسگرایان این است که فیفا خودش تاکنون هیچ مسابقهای را به این شکل نامگذاری نکرده و این اقدام از سوی برگزار کنندگان محلی جام جهانی در سیاتل هم برای اولین بار است که رقم میخورد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، به شروع جام جهانی ۱۸۵ روز مانده، اما طبیعی است که پیش از اینکه وارد چنین تورنمنت جذاب و همهگیری شویم، از حواشی آن رونمایی شود. یکی از این حاشیهها حالا مستقیم به فوتبال ایران ارتباط پیدا میکند. حاشیهای که میتواند جنحالساز شود، نه تنها برای تیم ملی ایران، بلکه برای رقیب مصری که طبیعتاً در خصوص حاشیه مربوط به همجنسگرایان با ایران در یک جبهه قرار دارد. فیفا همیشه به برخی حساسیتها اهمیت داده که به طور مثال میتوان به ممنوع کردن سرو مشروبات الکلی در ورزشگاههای قطر حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ اشاره کرد یا در خصوص اهدای جایزه بهترین بازیکن زمین در جام جهانی ۲۰۱۸ که اسپانسر آن یک شرکت تولید مشروبات الکلی بود، در صورت انتخاب بازیکنان مسلمان به عنوان بهترین بازیکن، پروتکلها قابل تغییر بود.
حالا رسانههای انگلیسی زبان از جمله «outsports» در گزارشی به این موضوع اشاره کرده که کمیته محلی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل، بدون هماهنگی با فیفا و کاملاً مستقل، تصمیم گرفته بازی ایران و مصر در تاریخ ۲۶ جون ۲۰۲۶ را بهعنوان نخستین «Pride Match» یا «بازی افتخار» تاریخ جام جهانی نامگذاری کند؛ یک نامگذاری برای حمایت از همجنسگرایان که به مناسبت سالگرد اعتراضات استونوال (۲۸ جون) صورت خواهد گرفت، اما این اتفاق میتواند همراه با جنجال و حواشی بسیار زیادی باشد. این اعتراضها مربوط به حادثهای در ۲۸ جون سال ۱۹۶۹ است که پلیس نیویورک افرادی را در یک بار به جرم فروش بدون مجوز مشروبات الکلی بازداشت کرد که در میان بازداشت شدگان چند دگرباش هم حضور داشتند. با این حال همزمان این اقدام با بازی ایران و مصر، به دلیل ماهیت سیاسی و حساسیتهای مذهبی و قانونی طرفین، این بازی و شهر سیاتل را در کانون یک جنجال تازه قرار خواهد داد.
مسئله اصلی اینجاست که نامگذاری جنجالی نه از سوی فیفا، بلکه از سوی کمیته محلی در شهر سیاتل صورت گرفته است. آنها از حالا برنامهریزی کردهاند که جشنی را حین برگزاری این مسابقه در اطراف ورزشگاه برگزار کنند؛ در گزارشهای رسانهای آمده است که «این مراسم یک اقدام مستقل است، دارایی رسمی فیفا محسوب نمیشود و به هیچ شکل مورد تأیید یا مدیریت فیفا نیست.» با این حال جنجالی که این اتفاق میتواند به همراه داشته باشد، در نهایت گریبان فیفا را میگیرد و این موضوع غیرقابل انکار است. هرچند مسئولان محلی میگویند بدون پیش زمینه در خصوص اینکه بازی ایران و مصر قرار است در این تاریخ و در سیاتل برگزار شود، به فکر برگزاری چنین جشنی بودهاند و پس از قرعهکشی هم که مشخص شد یکی از دیدارهای گروه G میان «نیوزیلند - بلژیک» یا «ایران - مصر» در ورزشگاه لومن فیلد است، منتظر بودند که مشخص شود سیاتل میزبان کدام یک از این دو بازی است. اتفاقی که ۲۴ ساعت پس از قرعهکشی مشخص شد که دیدار ایران و مصر در سیاتل و نیوزلند و بلژیک در ونکوور کانادا برگزار خواهد شد.
نکات جالب توجهی در این موضوع وجود دارد؛ از جمله یکی از اعضای کمیته مشورتی این جشن که اظهاراتی هم در این زمینه داشته است. گرنت وال، خبرنگار آمریکایی روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ در بازی آمریکا و ولز با لباسی وارد ورزشگاه احمد بن علی شد که روی آن نمادی از همجنسگرایان بود که با همین لباس در مرکز خبری ورزشگاه نیز حضور یافت، اما مأموران امنیتی در قطر اجازه ندادند او با این لباس وارد حریم ورزشگاه شوند و او پس از تعویض لباس توانست روی سکوها حاضر شود. سرنوشت این خبرنگار در جام جهانی ۲۰۲۲ البته تلخ بود و او ۱۷ روز بعد، روز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ و حین برگزاری دیدار آرژانتین و هلند در ورزشگاه لوسیل در مرحله یک چهارم نهایی دچار ایست قلبی شد و در بیمارستان حمد جان خود را از دست داد. اریک وال، برادر این خبرنگار آمریکایی در همان مقطع در مصاحبهای با معرفی خودش به عنوان یکی از اعضای خانواده همجنسگرایان مرگ برادرش را مشکوک خواند، اما طبق اسناد پزشکی مشخص شد که گرنت وال به دلیل «آنوریسم آئورت» که ناشی از خستگی و کم خوابی طولانی بوده، جان خود را از دست داده است.
حالا اریک وال، برادر همان خبرنگار آمریکایی که در قطر جنجالساز شد و در نهایت حین انجام کار هم درگذشت یکی از اعضای کمیته مشورتی جشنی است که آمریکاییها میخواهند در سیاتل و حین برگزاری دیدار ایران و مصر برپا کنند. اریک وال با وجود آگاهی از حساسیتهایی که دو کشور ایران و مصر در این زمینه دارند اعلام کرده است که: «دو کشور حاضر در مسابقه همجنسگرایی را جرم میدانند، اتفاقاً این موضوع اهمیت این مسابقه را بیشتر میکند. این یک فرصت است تا پیام استقبال و برابری را به گوش همه برسانیم.» جالب اینکه برگزار کنندگان این جشن تاریخهای ۱۵ جون (بلژیک - مصر)، ۱۹ جون (آمریکا - استرالیا) و ۲۴ جون (قطر - برنده پلیآف) را هم مورد بررسی قرار دادند، اما در نهایت تاریخ ۲۶ جون را که دیدار ایران و مصر برگزار میشود به دلیل نزدیکی به تاریخ ۲۸ جون انتخاب کردهاند.
موضوع قابل تأمل این است که فیفا خودش تاکنون هیچ مسابقهای را به این شکل نامگذاری نکرده و این اقدام از سوی برگزار کنندگان محلی جام جهانی در سیاتل هم برای اولین بار است که رقم میخورد. در سال جاری که آمریکا میزبان جام جهانی باشگاهها بود، دو تیم اینترمیلان ایتالیا و ریورپلاته آرژانتین در تاریخ ۲۵ جون ۲۰۲۵ دقیقاً در شهر سیاتل و ورزشگاه لومن فیلد به مصاف هم رفتند، اما هیچکدام از برگزار کنندگان محلی اقدامی مشابه مبنی بر نامگذاری مسابقه، برپایی جشن و حتی استفاده از نمادهای همجنسگرایی نکردند. در حال خوشبینانه این قصد آنها باتوجه به همزمانی با جام جهانی صرفاً اقدامی برای دیده شدن است و در آن سو، همزمان دیدار ایران و مصر به عنوان تیمهای ملی از دو کشور مسلمان که همجنسگرایی را جرم میدانند، اقدامی سیاسی و نمادین محسوب میشود که صرفاً مخصوص همین مسابقه طراحی شده است.
به طور قطع در این زمینه باید منتظر واکنش صریح و رسمی فدراسیون دو کشور ایران و مصر بود؛ چراکه تیمهای ملی ایران و مصر به عنوان عضوی از فیفا در این زمینه میتوانند شکایت خود را به فیفا مطرح کنند، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا شکایت آنها میتواند مانع از برپایی چنین اتفاقی شود؟ برگزارکنندگان محلی در این زمینه گفتهاند: «این مراسم با هر شرایطی برگزار میشود و یک فرصت بیسابقه برای پیامرسانی به میلیونها بیننده در جهان است.» با این توضیح طبیعتاً فیفا در زمینه برگزاری این مسابقه دچار چالشهایی اساسی خواهد شد و این اتفاق میتواند روی تمامی مسائل مربوط به برگزاری بازی سایه بیاندازد. بعید است که فیفا بتواند مانع از برگزاری این جشن از سوی مسئولان محلی شود و بازهم بعید به نظر میرسد فیفا بتواند برنامه این مسابقه و محل برگزاری آن را به دلیل حساسیتهای ایران و مصر تغییر دهد، مگر آنکه موضوع جنبه امنیتی پیدا کند و در برگزاری مسابقه اختلالی به وجود بیاید که فیفا مجبور به تصمیمگیری عجیبی شود.