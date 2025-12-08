واکنش وکیل شاکی پرونده پژمان به ادعاهای اخیر

\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0645\u0628\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u062c\u0627\u0633 \u0648\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u0646\u062f\u0627 \u0634\u0645\u0633 \u0648\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u0627\u06a9\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062d\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u060c \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062a\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647: \u00ab\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u06cc\u0641\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645.\u00bb\n\n