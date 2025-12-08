میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش وکیل شاکی پرونده پژمان به ادعاهای اخیر

بعد از مصاحبه کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی، ندا شمس وکیل شاکی پرونده در فضای مجازی به این صحبت‌ها واکنش نشان داد.
 به گزارش تابناک؛ بعد از مصاحبه کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی، ندا شمس وکیل شاکی پرونده در فضای مجازی به این صحبت‌ها واکنش نشان داد، او در این متن منتشر شده نوشته: «تاکنون هیچ رایی صادر نشده و همه منتظر دستور قاضی دادگاه کیفری هستیم.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
11
پاسخ
اینهافقط برای جلب نظرمردم هست.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
22
پاسخ
خانم وکیل هم خودش از قبل پرونده پژمان داره اسم و رسمی دست و پا میکنه !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خانم وکیل پرونده ی پر مخاطره ای برعهده گرفتند قرار گرفتن در جبهه ی مخالف پژمان جمشیدی بی هزینه نیست حتی اگر مظلوم واقع شده باشی
