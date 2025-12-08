نخست‌وزیر عراق طی یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس مستقیم تلفنی با بغداد خواستار آن شده بود که عراق از نامزدی او برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت کند.

«محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق، شامگاه یکشنبه، در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه «الرابعه» گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی مستقیم با او، موضوع نامزدی خود برای جایزه صلح نوبل را مطرح و از عراق درخواست کرده است از این نامزدی حمایت کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته السودانی، این تماس پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل صورت گرفته است.نخست‌وزیر عراق توضیح داد که در جریان این تماس، ترامپ با اشاره به اقدامات خود طی این جنگ این درخواست را مطرح کرد.

السودانی افزود که بغداد نیز از این درخواست در چارچوب تلاش برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه حمایت کرد.نخست‌وزیر عراق همچنین تصریح کرد که مطرح‌شدن نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل از سوی خود او انجام شده و عراق در ادامه این گفت‌وگو، با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای، با حمایت از این درخواست موافقت کرده است.