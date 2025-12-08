قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۷ آذر

\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u200c\u200c\u200c \u0637\u0644\u0627 \u00a0\u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0631\u062e \u0627\u0648\u0646\u0633 \u0637\u0644\u0627\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0631 \u0627\u0648\u0646\u0633 \u0637\u0644\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06f0.\u06f3\u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u06f4,\u06f1\u06f9\u06f8 (\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06cc\u06a9\u0635\u062f \u0648 \u0646\u0648\u062f \u0648 \u0647\u0634\u062a ) \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u06f4,\u06f2\u06f1\u06f1 (\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647 ) \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\u00a0