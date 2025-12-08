میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۷ آذر

قیمت طلا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۴,۱۹۸ (چهار هزار و یکصد و نود و هشت) دلار به ۴,۲۱۱ (چهار هزار و دویست و یازده ) دلار رسید.
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۷ آذر

بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا  نسبت به روز قبل است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۴,۱۹۸ (چهار هزار و یکصد و نود و هشت ) دلار به ۴,۲۱۱ (چهار هزار و دویست و یازده ) دلار رسید.
 

