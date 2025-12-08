به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ۳ نماینده و تیم ملی کشتی آزاد با ۲ نماینده، در کنار آمریکا، بیشترین تعداد نامزد را در میان کشور‌های مختلف به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش کشتی آزاد، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نمایندگان کشورمان هستند که با نفرات زیر برای کسب عنوان برترین کشتی‌گیر سال رقابت می‌کنند:

زائور اوگویف (روسیه)، زاهد والنسیا (آمریکا)، کایل اسنایدر (آمریکا)

در بخش کشتی فرنگی نیز سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی در بین نامزد‌های نهایی قرار گرفتند و برای کسب این عنوان با کشتی‌گیران زیر رقابت خواهند داشت:

مالخاس آمویان (ارمنستان)، آیت‌جان خالماخانوف (قزاقستان)

گفتنی است از مجموع ۱۰ نامزد معرفی‌شده، ۵ کشتی‌گیر ایرانی هستند که ۵۰ درصد از کل نامزد‌ها را تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده جایگاه برجسته کشتی ایران در سطح جهان است.