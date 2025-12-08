میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مردم چه برداشتی از سخنان رئیس‌جمهور دارند؟

ما آدم‌های کوچه و بازار، از پشت ادبیات مسعود پزشکیان، شخصیتی را می‌بینیم که مثل خود ماست؛ و در این مثل ما بودن، نه دامی نهفته و نه خطری خفته.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۲۷
| |
1383 بازدید
|
۲۱
مردم چه برداشتی از سخنان رئیس‌جمهور دارند؟

ما آدم‌های کوچه و بازار، مسئولانی که سودای گفت‌وگوی تمدن‌ها را داشته‌اند یا معجزه‌ هزاره‌ها نامیده شدند هم کم ندیده‌ایم...

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ آن‌ شخصیتی که از ورای کلمات و جملات مسعود پزشکیان پیداست، منجی نیست، قهرمان نیست؛ آدمی است از جنس خودمان؛ که اگر بگوید «این‌هایی که مدام می‌گویند جهادی، جهادی؛ بدانند که خودِ من وقتی جوان بودم همراه با بچه‌ها، کارگری می‌کردیم، خانه ساختیم، مسائل بهداشت و سلامت را در همان مناطق محروم سامان دادیم» حرفش را قبول می‌کنیم. می‌دانیم راست می‌گوید و خالی نمی‌بندد.

برای همه پدرها و مادرهایی که سرریز مشکلات جامعه را در چارچوب شکننده خانواده خود می‌بینند و از نزدیک لمس می‌کنند اینکه مسعود پزشکیان بگوید: «بعد از آنکه همسرم در آن حادثه از دنیا رفت، من ماندم و بچه‌هایم. سال‌ها با آن‌ها زندگی کردم. با آن‌ها بحث می‌کردم؛ خیلی جاها حرف من را نمی‌پذیرفتند. من تلاش می‌کردم با گفت‌وگو قانعشان کنم، بعضی جاها قانع می‌شدند و بعضی جاها نه. اگر دعوا می‌کردم، آیا فکر می‌کنید از من اطاعت می‌کردند؟ قطعاً نه. جامعه هم همین‌ طور است؛ مردم برای من همانند فرزندان و خواهران و برادرانم هستند. نمی‌توان با دعوا، تحکم و اجبار، آن‌ها را به چیزی که می‌خواهیم برسانیم» آرامشان می‌کند.

آن‌ها از خلال این کلمات باور می‌کنند که خانواده رئیس‌جمهور هم خانواده‌ای است مثل خانواده خودمان؛ با انبوهی مشکلات ریز و درشت. باور می‌کنند که مسعود پزشکیان، خودش، دخترش، پسرانش، دامادش، نوه و نتیجه‌اش، همه و همه در همان جاده‌ای طی طریق می‌کنند که ما و زن و بچه‌مان داریم راه می‌رویم. این زندگی هیچ نکته برجسته‌ای هم که نداشته باشد، دست‌کم آن قدر صادقانه هست که بشود، راه به راه از آن گفت و شاهد مثال آورد. کو؟ کدام بزرگوار را می‌شناسید که بتواند تا این اندازه درباره زندگی و تجربه‌های زیسته‌اش صریح و صادق باشد؟

اینکه آیا این آدمی که منجی نیست، قهرمان نیست، آخرش می‌تواند باری از دوش مملکت بردارد یا نه را گذشت زمان، معلوم می‌کند و قضاوت تاریخ؛ اما نقداً همین ‌که می‌دانیم این آدم هم مثل خودمان درگیر همین مشکلاتی است که ما با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم، برایمان تسلای خاطر است. می‌دانیم این آدم هم مثل ما معنای گران شدن نان و تخم‌مرغ و روغن و پیاز را می‌داند؛ می‌داند شرمنده زن و بچه شدن چه دردی دارد؛ و می‌داند این مشکلاتی که دهه‌ها گریبانگیر جامعه شده، چه روزگاری از آن‌ها سیاه کرده است. همین هم برای ما مردم کوچه و بازار غنیمت است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور مسعود پزشکیان مردم زندگی سبک زندگی خبر فوری ساده زیستی
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توصیف عجیب قدس از پزشکیان!
رئیس‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
روایتی از محل سکونت فعلی مسعود پزشکیان
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
پزشکیان: مردم از نحوه خدمت‌رسانی ادارات ناراضی‌اند
کشف بسیار از توطئه‌ها به دست مردم انجام می‌شود
آقای پزشکیان «مکانیسم واژه» را فعال کنید
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
پزشکیان: تمامی حقوق انسان‌ها باید حفظ شود
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
آقای رئیس جمهور بنزین در حال تمام شدن است؛ برگردید
چند راهکار ساده برای اینکه خوشبخت ترین مرد دنیا شوید
چرا فاش کننده‌های برجام از واقعیات پزشکیان می‌ترسند؟!
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
سیاست خارجی، اقتصاد را فلج کرده!
خاطره پزشکیان از شوک وزیرعمان با دیدن خانه وزیر ایران
نوستالژی ساده‌زیستی
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
52
پاسخ
خیر قربان. شما را نمی دانم. ولی شخصا هرگز دوست ندارم شبیه اقای پزشکیان باشم. کسی که می دانست که نمی تواند ولی باز هم امد. این صداقت نیست. نام دیگری دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مردمی که استخوان هایشان و تمام وجودشان از درد و گرفتاری می سوزد تکرار دردهایشان جز زجر چیزی برایشان ندارد
ناشناس
| France |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حتما الترناتیو اقای پزشکیان اقای جلیلی هست که الان مملکت گل و بلبل بود . دوران ۳ ساله خالص سازی رو هم دیدیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
عالی گفتی دوست عزیز کاش همه اینجوری بودن نمیتونی قبووووووول نکن
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
44
پاسخ
اقتصاد ایران به قهرمان و کسی که حاضر باشد خطر کند اجتیاج دارد. نه کسی که از مردم بپرسد چکار کنیم و اینجوری بخواهد هشت سال دیگر وقت ملت را تباه کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
42
پاسخ
فقط حرف و بهانه و عدم پاسخگویی در قبال گرانی ارز و تورم و مشکلات مردم‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
38
پاسخ
برای مردم نون و آب نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
36
پاسخ
چه فایده دارد که از جنس مردم باشد ،ولی کاری نتواند بکند،هیهات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
9
35
پاسخ
خودش را به سادگی میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
8
پاسخ
از جانب خودت حرف بزن قدس ، من هیچ علاقه ای ندارم حرفهایی که هر روز بقال و راننده تاکسی برام می زنن رو یک نفر به اسم رییس جمهور برام تکرار کنه ، کسی که این مسئولیت رو قبول می کنه باید مشکلات رو حل کنه نه بشینه عین بابابزرگ من از گرانی ماست و پنیر و آلودگی هوا گله کنه فقط
رنج دیده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
16
پاسخ
عجب !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
6
پاسخ
فهمیدیم فرقی نمیکنه کی رییس جمهور باشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
1
پاسخ
در ایران همه باید تلاش کنند نه ریس جمهور چون همه چی دست ریس جمهور نیست،در ایران همه میخواهند هیچی را رعایت نکنند ولی میخواهند در کشوری مثل سویس زندگی کنند،هر‌کس اول باید از خودش شروع کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dnX
tabnak.ir/005dnX