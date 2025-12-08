روشن است که هدف گروسی از این بازرسی اینست که گزارشی از میزان تخریبهای ناشی از حملهها تهیه کند و به اربابان آمریکائی و اسرائیلی خود بدهد تا آنها در جریان میزان خسارتهای وارده به تأسیسات هستهای ایران قرار بگیرند و اگر به این نتیجه برسند که لازم است ویرانی بیشتری به وجود بیاورند این کار را انجام بدهند.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی امکان اندازهگیری میزان تخریبهای صورت گرفته در تأسیسات هستهای ایران در اثر حملات انجام شده را ندارند. به همین دلیل است که از گروسی میخواهند او با استفاده از جایگاه خود در مدیریت سازمان بینالمللی انرژی اتمی به نیابت از آنها این کار را انجام دهد. گروسی هم با سخنان متضاد خود که نوعی به نعل و به میخ زدن است درباره فعالیت هستهای ایران اظهارنظر میکند تا بتواند راه را برای انجام مأموریتی که آمریکا و صهیونیستها به او محول کردهاند هموار کند.
اصرار گروسی برای امضای توافقنامه قاهره با وزیر خارجه کشورمان را در همین چارچوب میتوان تحلیل کرد و متأسفانه علیرغم شواهد روشنی که برای اثبات فریبکاری گروسی وجود داشت، این توافق به امضاء رسید و طرف ایرانی بعد از صدور قطعنامه بعدی شورای حکام و موضعگیریهای منافقانه سه کشور اروپائی آلمان، انگلیس و فرانسه متوجه اشتباه خود در این زمینه شد، زمانی که بسیار دیر بود.
دیپلماسی ما اکنون از حلقه مفقودهای به نام «قاطعیت در برابر فریبکاریها» رنج میبرد. این تصمیم مسئولان سیاست خارجی کشورمان کاملاً درست است که به گروسی به خاطر خیانتی که به ایران کرد اجازه سفر به ایران نمیدهند ولی نباید به این مقدار برخورد با او اکتفا شود. ایران باید شکایت از گروسی را تا برکناری او از مدیرکلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیگیری کند و زمینهای را که او در صدد است به کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای رسیدن به دبیرکلی سازمان ملل فراهم نماید به صورت کامل از بین ببرد.
امضاء توافق با کسی که جاسوس بودنش کاملاً روشن شده، زمینه را برای تحمیل جنگ به ایران فراهم ساخته، به آمریکا و اسرائیل برای حمله به تأسیسات هستهای ایران چراغ سبز داده و بعد از این جنایت حاضر نشده آن را محکوم کند، ناشی از مفقود بودن همان حلقه در دیپلماسی کشور ماست. همین ضعف دیپلماسی است که گروسی را به طمع اعزام بازرسانش به ایران و تهیه گزارش برای آمریکا و اسرائیل میاندازد.
مسئولان دیپلماسی ما باید با سه اقدام درصدد احقاق حق ملت ایران باشند. اول اینکه تا عزل گروسی شکایت از او را پیگیری نمایند، دوم اینکه با برآورد خسارت وارده به تأسیسات هستهای، آن را وصول نمایند و سوم اینکه تا زمانی که گروسی در رأس آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد با او هیچ تعاملی نداشته باشند و به بازرسانش اجازه ورود به ایران و بازرسی از مراکز تخریب شده هستهای را ندهند.