میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد

بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، مدارس ابتدایی ساوه غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۰۷
| |
74 بازدید
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، تمام مدارس اراک و دیگر شهرستان‌های استان مرکزی به صورت حضوری فعال خواهند بود.

تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک ساوه تعطیل و تمام کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار می‌شود.

موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود توسط شهرداری ساوه و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تأکیدات است.

در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده تردد غیرضروری در فضای باز، نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را جدی بگیرند.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۹ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌شود.

همچنین یکی از ملاک‌های تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاه‌ها ی بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان مرکزی ساوه آلودگی‌هوا مدارس تعطیلی تعطیلی مدارس آموزش غیر حضوری
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس این استان هم یکشنبه غیرحضوری است
وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
تعطیلی دو روزه تمام مدارس استان گلستان
مدارس ابتدایی این استان دوشنبه غیرحضوری شد
تعطیلی برخی مدارس ایلام در روز دوشنبه
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا غیرحضوری شد
مدارس و دانشگاه‌های فارس تا پایان هفته غیرحضوری شد
مدارس ۵ شهرستان هرمزگان تا آخر هفته غیرحضوری شد
مدارس و دانشگاه‌های یزد تا پایان هفته تعطیل شد
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
تهران فردا هم تعطیل نیست!
مدارس مازندران روز دوشنبه هم غیرحضوری است
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه یکشنبه تعطیل شد
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
جزئیات تعطیلی یکشنبه ۱۶ آذرماه در آذربایجان غربی
مدارس استان قم دوشنبه تعطیل است
تعطیلی برخی مدارس در استان مرکزی
مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
عکس: تخفیف خاص یک فروشگاه برای اسم‌های خاص!
هشدار هواشناسی: این مناطق منتظر برف سنگین باشند
عکس: عجیب‌ترین و سنگین‌ترین مهریه امسال
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dnD
tabnak.ir/005dnD