برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها، تمام مدارس اراک و دیگر شهرستانهای استان مرکزی به صورت حضوری فعال خواهند بود.
تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک ساوه تعطیل و تمام کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار میشود.
موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود توسط شهرداری ساوه و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تأکیدات است.
در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده تردد غیرضروری در فضای باز، نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را جدی بگیرند.
لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۹ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ میشود.
همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاهها ی بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نیست.