میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال هم‌تیمی شدن محمد صلاح و رونالدو

رسانه‌های عربی از افزایش تمایل باشگاه‌های بزرگ عربستان سعودی به جذب محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، خبر داده‌اند. این شایعات در پی نارضایتی صلاح از وضعیت خود در لیورپول و احتمال جدایی او از این تیم مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۹۲
| |
888 بازدید

احتمال هم‌تیمی شدن محمد صلاح و رونالدو

به گزارش تابناک، روزنامه اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد محمد صلاح مورد توجه باشگاه‌های الهلال و النصر عربستان قرار گرفته و احتمال هم‌تیمی‌شدن او با کریستیانو رونالدو زیاد است.

بنا بر این گزارش، محمد صلاح مدتی است جایگاهش را در لیورپول از دست داده است. او پس از نیمکت‌نشینی در دیدار برابر لیدزیونایتد به صراحت اعتراضش را اعلام کرد و حتی به نوعی از جدایی‌اش در زمستان گفت.

فارس احمد، روزنامه‌نگار شبکه اسکای‌نیوز عربی، توضیح داد که محمد صلاح، بازیکن تیم ملی مصر، در وضعیت کنونی‌اش در لیورپول احساس راحتی نمی‌کند. احمد به اظهارات اخیر صلاح اشاره کرد که نشانه‌های واضحی از احتمال ترک باشگاه انگلیسی دارد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که الهلال مقصد نزدیک‌تری برای صلاح ۳۳ ساله در عربستان است، زیرا این باشگاه علاقه شدیدی به جذب او دارد و از توان مالی بالایی نیز برخوردار است.

با این حال، این روزنامه‌نگار احتمال دخالت باشگاه النصر در این انتقال را نیز رد نکرد، زیرا این باشگاه سعودی به رقابت برای جذب بازیکنان بزرگ حتی بدون نیاز فنی فوری معروف است. علاوه بر این حضور کینگزلی کومان، بازیکن فرانسوی، در تیم النصر رقابت برای جذب صلاح را بین باشگاه‌های بزرگ سعودی شدیدتر کرده است.

الهلال تابستان گذشته نیز به‌شدت به جذب صلاح علاقه داشت و حتی حاضر بود رقم فسخ قرارداد این بازیکن را پرداخت کند اما مهاجم آنفیلدی‌ها حاضر نشد در ازای پذیرش این پیشنهاد لیورپول را ترک کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد صلاح ستاره فوتبال عربستان رونالدو النصر الهلال
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محمد صلاح از فهرست لیورپول خط خورد
پای امپابه به کفش طلا رسید
ستاره مصری لیورپول بهترین بازیکن شناخته شد
سومین کفش طلا برای ستاره رئال مادرید
پیش‌بینی جنجالی برنده توپ طلای ۲۰۲۵
دایی در میان ۱۵ فوتبالیست برتر مسلمان جهان
صلاح کل اروپا را علیه اسرائیل به خط کرد
جلب توجه پوشش همسر صلاح در مراسم کفش طلا
واکنش محمد صلاح به تسلیت عجیب یوفا برای پله فلسطینی + عکس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۷۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dmy
tabnak.ir/005dmy