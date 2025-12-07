میلی صفحه خبر لوگو بالا
رکوردزنی پشت سر هم سکه!

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز تهران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۷۱
| |
1303 بازدید

به گزارش تابناک، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی به قیمت ۱۳۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.  

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲۵۶ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

 

نوع

قیمت

سکه امامی

۱۳۲ میلیون و ۵۰  هزار تومان

سکه بهار آزادی 

۱۲۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان

نیم سکه

۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۳۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار

۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار

۱۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان 

مثقال طلا 

۵۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان

اونس طلا (دلار)

۴۱۹۷.۱۳  
طلا بازار طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه سکه امامی سکه بهار آزادی
