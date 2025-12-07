رکوردزنی پشت سر هم سکه!

به گزارش تابناک، گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی به قیمت ۱۳۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲۵۶ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
نوع
|
قیمت
|
سکه امامی
|
۱۳۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان
|
سکه بهار آزادی
|
۱۲۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان
|
نیم سکه
|
۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|
ربع سکه
|
۳۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان
|
سکه گرمی
|
۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|
گرم طلای ۱۸ عیار
|
۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان
|
گرم طلای ۲۴ عیار
|
۱۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۵۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان
|
اونس طلا (دلار)
|
۴۱۹۷.۱۳