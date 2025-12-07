رکوردزنی پشت سر هم سکه!

به گزارش تابناک، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی به قیمت ۱۳۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲۵۶ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.