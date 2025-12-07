مدارس استان قم دوشنبه تعطیل است

همه مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و تمام مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز دوشنبه ۱۷ آذر، غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک، کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، یکشنبه شب (ساعت ۱۹) تشکیل و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس در روز دوشنبه بود.

بر اساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که به صورت مجازی (و در ساعت ۱۹) برگزار شد، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز دوشنبه ۱۷ آذر، غیرحضوری شد.

البته دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در شامگاه ۱۶ آذر، شهروندان به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز دوشنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.