سخنگوی سپاه: مرکز موساد را با ۳۶ کشته زدیم

سخنگوی سپاه گفت: اگر اسرائیل مرکز ذخیره سوخت ما در تهران را زد، ۵ ساعت بعد پالایشگاه حیفا در دو نوبت زده شد، خودشان بیان داشتند شاهکار موشکی ایران بود که پالایشگاه از کار افتاد. اگر مرکز اطلاعات ما را زدند، موساد را زدیم؛ ۳۶ کشته داشتند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار علی‌محمد نائینی در مراسم روز دانشجو که صبح امروز، یکشنبه، در محل دانشگاه آزاد ارومیه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان در محل علم و دانش، تحصیل و پژوهش در دانشگاه آزاد ارومیه و درود بر روح پرفتوح شهدای دفاع مقدس، امنیت، اقتدار، شهدای استان و دانشگاه، اظهار داشت: آذربایجان غربی یک استان در رویداد بوده و رویداد‌های بسیاری را در چهل و شش، هفت سال انقلاب اسلامی تجربه کرده است و می‌توان گفت دفاع مقدس این استان چهل و شش هفت ساله است.

وی افزود: از ماه‌های اول انقلاب، اولین رویداد‌های امنیتی در همین استان داشته‌ایم، سپس این استان در دو جبهه مبارزه با ضدانقلاب و هم در مرز با رژیم بعث عراق در جنگ ۸ ساله نبرد داشته است، همچنین میزبان رزمندگان از سراسر کشور بوده و هم نیرو تأمین کرده است و هم لجستیک جنگ از این استان تأمین شده است و هم نیاز‌های رزمندگانی که از نقاط مختلف کشور حضور داشتند تأمین شد، هم‌زمان استان زیر حملات موشکی و هوایی دشمن بود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ۱۲ هزار شهید بومی و ۳۶ هزار شهید مهاجر و ۳۶ هزار جانباز و اسیر در استان عدد‌های کمی نیست و تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد کل شهدای دفاع مقدس مختص این استان است. در طول دفاع مقدس ۵ هزار شهید دانشجو داریم؛ یعنی دانشجویان در دوران دفاع مقدس نقش برجسته و ممتاز داشتند. شهدای بزرگی داشتیم که از دانشگاه به جنگ رفته و فرماندهی جنگ را در دست گرفته و به ژنرال‌های برتر جنگ تبدیل شده و در حوزه‌های تخصصی جنگ نقش‌آفرین بودند. بسیاری از فرماندهان نامدار دانشجوی دانشگاه‌های مختلف بودند و در طول جنگ نیز نقش‌آفرینی کردند.

وی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره ۳ شهید روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ ادامه داد: حوادث تاریخی را می‌توان به‌عنوان یک واقعه و رویداد تاریخی توصیف کرد، گاهی می‌توان به علل و چرایی پرداخت، اما مهم‌ترین کاری که می‌توان کرد این است که از آن واقعه تاریخی درس بگیریم. آن زمان در شرایطی که سرکوب بود و یک کارگزار اصلی دولت آمریکا که معاون رئیس‌جمهور آمریکا بود وارد کشور شد، چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد دانشگاه برخاست و به میدان آمد، مسئله را تشخیص داد و به‌موقع واکنش نشان داد، سپس نیروی نظامی رژیم مقابله کرد و دانشگاه شهید داد.

سردار نائینی بیان کرد: این اتفاق معنایی و روحی دارد. این روح باید در طول تاریخ حفظ شود؛ پایداری و ایستادگی و فهم درست حادثه و رویداد‌ها باید حفظ شود، چرا که اقدام درست، به‌موقع و به‌لحظه ارزشمند است، اینها را حفظ کردن یعنی این مناسبت را گرامی‌داشتن.

وی با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز مهم‌ترین رسالت دانشجو این است که گفتمان «ساخت ایران قوی» را باید در دست گیرد. در جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد که آن‌چیزی که مهم است علم و فناوری است. جنگ‌های جدید جنگ‌های ترکیبی، فناورانه و نامتقارن است.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: این‌گونه نیست که موشک و پهپاد شلیک شود و نتیجه گرفته شود؛ این پهپاد خود فناورانه و دانش‌پایه بوده و باید با جنگ الکترونیک و سایبری و فنی ترکیب شود تا نتیجه لازم داشته باشد، که دانشگاه و محیط‌های علمی نقش بسیار اساسی و تعیین‌کننده دارد.

وی ابراز کرد: ما شهید حاجی‌زاده را با موشک می‌شناسیم، اما شهید حاجی‌زاده مهم‌ترین کاری که انجام داده یک سرمایه عظیم نیروی انسانی در هوافضا خلق کرده است و تولید و تربیت نیرو مهم‌ترین کار وی بود که از بهترین و نخبگان دانشگاه‌ها در بخش‌های علمی و فنی جذب کرد و قدرت تولید کرد. این نیرو‌هایی که امروز در سایت‌های موشکی در اوج فداکاری زیر ضربات سنگین ریزپرنده‌ها و پهپاد‌ها و حملات هواپیما‌های دشمن فعالیت خود را انجام داده مستحکم ماندند، همگی دانشجو‌هایی از دانشجویان مختلف بودند؛ دانشجو‌هایی که علاقه به خود فضا نشان دادند و با شهید باقری و حاجی‌زاده و بچه‌های هوافضا کار کردند.

وی با تأکید بر اینکه "امروز متوسط سن دانشمندان موشکی، پهپادی و حوزه‌های دریایی ۳۰ سال می‌باشد. "، عنوان کرد: زمانی بیشتر از ۴ یا ۵ دانشمند نداشتیم؛ امروز این دانش توزیع و تکثیر شده است و اکثر بچه‌هایی که فرماندهی می‌کنند دهه‌شصتی هستند و قدرت دست آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: ترویج نظریه مقاومت، منطق مقاومت، پیشتازی در حوزه‌های انقلابی، منطق استکبارستیزی، آرمان‌گرایی، عدالت‌خواهی، تلاش در حوزه علم و فناوری پایه ایران قوی و بازدارندگی در ابعاد مختلف، علم و فناوری است که کار دانشگاه، دانشجو و اساتید می‌باشد.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جنگ ۱۲ روزه هم یک نبرد نظامی صفر نبود؛ این جنگ یک نبرد در ابعاد مختلف و سطوح مختلف بود، یک سطح که خود مراکز فکری غرب به آن می‌پردازد و حضرت آقا نیز به آن پرداخت، نبرد تمدنی بوده و نبرد بین دو هویت، مقاومت و شرارت است. در نبرد بین منطق مقاومت و جبهه بزرگ مقاومت است و جبهه مقاومت پیروز شد و شرارت رنگ باخت؛ آنها آمده بودند به مقاومت پایان دهند.

وی با ابراز اینکه کار دانشگاه این است که منطق مقاومت را در دست بگیرد و تبیین کند، خاطرنشان کرد: کار نظامی‌ها این است که نبرد‌های نظامی را تحلیل و توضیح دهند؛ نگاه به جنگ به‌عنوان فرصت، کشف نقاط قوت و ضعف، تولید نظریه، دکترین و راهبرد از جنگ کار نظامیان است.

سردار نائینی ادامه داد: یک نبرد گفتمانی گسترده از ۷ اکتبر و عملیات بی‌نظیر حماسه طوفان الاقصی که تمام تصویر‌های رژیم صهیونیستی را به‌هم ریخت شروع شد؛ نبرد، گفتمانی بود. در آن گفتمانی که امروز مراکز فکری غربی اذعان می‌کنند که رژیم صهیونیستی شکست خورده است و گفتمان مقاومت احیا و جهانی شده است؛ امروز در آمریکا و اروپا از این گفتمان صحبت می‌شود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: سطح دوم جنگ که سطح راهبردی و بسیار مهم است، امروز که جنگ‌ها را بررسی می‌کنند بیان می‌دارند که اهداف سیاسی جنگ چیست، هدف سیاسی جنگ ۱۲ روزه براندازی، نابودی هسته‌ای، زدن دانشمندان و نیرو‌های نظامی، مؤلفه‌های اقتدار و دانش بود، در کدام هدف موفق شد؟ صریحاً تا روز پنجم جنگ هم نتانیاهو و هم ترامپ اعلام می‌دارند؛ "آمده‌ایم تا تمام کنیم".

وی تأکید کرد: طرح عملیاتی دشمن این بود که حمله هوایی، یعنی جنگ را به داخل بکشانند. تحقق این هدف را با عملیات پرشدت و برق‌آسا و غافلگیرکننده به‌تعبیر خودشان و با زدن مؤلفه‌های علمی، نظامی و دفاعی، جنگ به داخل بکشانند و شورش داخلی، شورش نظامی، ریختن انقلاب مسلح از مرز‌ها و تجزیه کشور را در نظر داشتند.

سردار نائینی بیان کرد: شاخص پیروزی و شکست که در تمام مراکز مطالعات جنگ بیان می‌کنند اهداف سیاسی جنگ است که دشمن در اهداف سیاسی، تمدنی و گفتمانی شکست خورد.

وی ادامه داد: سطح بعدی سطح تاکتیکی می‌باشد. در جنگ فرماندهان، زیرساخت‌های کشور، ساختمان‌ها، مراکز علمی، سایت‌ها، پادگان‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند، این اقدامات در جنگ بسیار طبیعی است. خسارات در جنگ ۸ ساله بسیار گسترده بود؛ شهر‌هایی که تخریب شد، نابود شد. در جنگ ۸ ساله ده برابر فرماندهانی که در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند، به شهادت رسیدند.

وی با اعلام اینکه تنها در کربلای ۵ حدود ۶۰ فرمانده به شهادت رسیدند، ادامه داد: در جنگ در سطح تاکتیکی، بنابر گفته مقام معظم رهبری، خسارتی که به دشمن وارد شد بیشتر از ما بود. روایت مراکز فکر و روایت رسانه‌های رژیم صهیونیستی که امروز به‌تدریج در حال روایت شدن است این است که حملات ما بسیار دقیق و مؤثر بودند.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه "در جنگ ۸ ساله ۱۹۰ هزار شهید دادیم، اما یک وجب خاک جمهوری اسلامی تجزیه نشد. "، ابراز کرد: دشمن در آخر جنگ اقدام به تغییر معادله با عملیات منافقین کرد. زمانی که توانایی‌های ما کاهش پیدا کرد باز شکست خوردند و مجبور به پذیرش آتش‌بس با مداخله مستقیم آمریکا شدند.

وی با بیان اینکه هر دو جنگ بر اساس یک محاسبه غلط که «ایران ضعیف» بود آغاز شد، خاطرنشان کرد: در جنگ هشت‌ساله با تصور اینکه ایران بازدارندگی و ثبات سیاسی ندارد و سه‌روزه خوزستان فتح می‌شود و در جنگ ۱۲ روزه با تصور اینکه مراکز هسته‌ای و موشکی مورد هدف قرار می‌گیرد و فرماندهان حذف می‌شوند و کنترل از دست خارج می‌شود و امکان واکنش نخواهد بود، اما با وجود اینکه مردم متحیر بودند و برخی مسئولین دچار فروپاشی بودند، با وجود اینکه قدرت به‌نفع دشمن بود، حضرت آقا فرمودند که «نظام صهیونیستی اشتباه بزرگی کرده و بیچاره خواهد شد» و ظهر همان روز در تلویزیون با مردم سخن گفتند. مردم برانگیخته شدند و اعتماد به نفس ملی ایجاد شد و آرامش با ایست‌بازرسی‌ها به میدان بازگشت.

وی با تصریح به اینکه این کشور مؤلفه‌های اقتداری همچون رهبر مقتدر، شجاع و حکیم و نیرو‌های بسیج دارد که آن را متمایز از کشور‌های دیگر می‌کند، اضافه کرد: ما رهبری را معمولاً در سلسله‌مراتب نیرو‌های مسلح فرمانده جنگ خلاصه می‌کنیم، در حالی که رهبری فضای اجتماعی جنگ را مدیریت کرد، دولت را به جنگ آورد و همه اجزای جامعه را در یک بُردار منسجم کرد و تاب‌آوری اجتماعی را گسترش داد. رهبری روایت جنگ و انسجام را به‌دست گرفته با روایت دشمن و جنگ روانی دشمن مقابله کرد، مدیریت اجتماعی جنگ بسیار مهم است.

سردار نائینی در ادامه تأکید کرد: دقیقاً همان کاری که امام راحل در روز اول جنگ انجام دادند، روز اول جنگ هشت‌ساله همه دچار فروپاشی شدند. وقتی ۱۹۰ هواپیمای دشمن فرودگاه‌ها و مراکز هوایی و پایگاه‌های هوایی شکاری را مورد هدف قرار داده و همه سالم به کشور خود بازگشتند و کشور در شوک عظیمی فرو رفت، امام راحل فرمودند: «صدام چنان سیلی بخورد که نتواند از جا برخیزد؛ حتی اگر بیست سال طول بکشد ما پیروزیم.» این بیانات را زمانی بیان می‌دارند که رژیم بعث عراق ۱۱۰ کیلومتر در شمال خوزستان پیشروی کرده و تا پشت شوش و کرخه رسیده است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) تک‌هوایی رژیم بعث عراق با ۱۹۰ هواپیمای جنگی را به پرتاب پاره‌سنگ توسط یک دیوانه تشبیه می‌کنند، ادامه داد: روز اول جنگ ۱۲ روزه، استحکامی که نیرو‌های مسلح از خود نشان دادند بسیار مهم بود. بلافاصله چرخه فرماندهی بازیابی شده و فرماندهان جایگزین شدند و چند ساعت بعد عملیات وعده صادق ۳ آغاز شد؛ عملیاتی با تعریزی ویژه، مبتکرانه، ترکیبی و مبتنی بر جنگ الکترونیک، سایبری، موشکی و پهپادی؛ نظیر به نظیر. اشراف اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی کامل داشتیم. اگر اسرائیل مرکز ذخیره سوخت ما در تهران را زد، ۵ ساعت بعد پالایشگاه حیفا در دو نوبت زده شد. خودشان بیان داشتند شاهکار موشکی ایران بود که پالایشگاه از کار افتاد. اگر مرکز اطلاعات ما را زدند، موساد را زدیم؛ ۳۶ کشته داشتند.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تعداد کشته‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی قطعاً بیشتر از شهدای ماست. خساراتی که در آن سرزمین کوچک به مراتب گسترده‌تر است. همچنین دقت کار هوا و فضا بسیار مهم است. وقتی طبقه منهای یک یک ساختمان ۳۲ طبقه که مرکز داده‌های بورس رژیم است مورد هدف قرار می‌گیرد، معنای دقت بالای ما را دارد. قدرت تخریب موشک‌ها بسیار مهم است. تمام تکنولوژی دنیا و فناوری دنیا در اختیار سامانه‌های پدافند رژیم بود. هر چه دارایی داشتند در اختیار اسرائیل قرار داده بودند. آمریکا که ارتش اول دنیا است، دارای زیردریایی اتمی بوده و بیشترین کلاهک هسته‌ای را در اختیار دارد، در کنار آنها بود. در واقع ارتش اتمی در مقابل ایران بود، اما ایران تنها با اتکاء به نیروی مردمی و تولیدات صنعتی دفاعی خود در مقابل جبهه استکبار ایستاد. یک موشک شلیک می‌شد؛ از مرز ایران، آسمان عراق، اردن و سوریه با ۲۰۰ تا ۲۵۰ جنگنده رهگیری شده و تمام پایگاه‌های راداری و سایت‌ها و ناو‌هایی که در منطقه داشتند همه یک سامانه یکپارچه تشکیل داده بودند. همچنین چندین لایه در سرزمین‌های اشغالی داشتند تا با حملات موشکی ما مقابله کنند. ابتدا بیان می‌داشتند که ایران انبوه حمله می‌کند و نمی‌توان با این انبوه موشک مقابله کرد؛ اما سپس ایران با یک موشک حمله کرد؛ همان موشک نیز با تخریب چندین برابر به هدف خورد.

وی ادامه داد: قدرتی که در ابعاد متفاوت تولید شد همین نیروی جوان تولید کرد. دکترین دفاعی ما بعد از جنگ ۸ ساله نوشته و تدوین شد که رکن اول این دکترین مردم‌پایه بودن است و قدرت و امنیت همه بر پایه مردم‌پایه بودن است. رکن دوم نامتقارن بودن است. در جنگ‌های نامتقارن توان رزم در جبهه‌ها نظیر به نظیر مقایسه نمی‌شوند.

سردار نائینی تصریح کرد: جنگ نامتقارن ممکن است جبهه‌ای برتری هوایی و جبهه مقابل برتری موشکی و اطلاعاتی داشته باشد؛ جنگ ترکیبی است؛ اما شاخص این است که چه کسی می‌تواند اراده خود را تحمیل کند. به‌خصوص کسی که آفند می‌کند از برتری در غافلگیری برخوردار است؛ چرا که طراحی می‌کند تا در آفند فریب دهد.

وی عنوان کرد: خودشان در مراکز مطالعات راهبردی بیان می‌دارند که حتی اگر آفند با اشراف اطلاعاتی و غافلگیرکننده باشد، اهمیتش زمانی مشخص می‌شود که طرفی که مورد هدف قرار می‌گیرد شوک حاصل از آن آفند را چگونه به دست گرفته، کنترل کرده و فضا را پس بگیرد. دشمن از پاسخ ما، از قدرت بازیابی، حفظ چرخه فرماندهی نیرو‌های مسلح، از حملات موشکی سریع ما در ۲۲ موج پیوسته، به شدت غافلگیر شد؛ که مهم‌ترین ویژگی وعده صادق ۳ بود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: البته که عملیات صادق ۳ نباید با وعده صادق ۱ و ۲ مقایسه شود؛ چرا که در وعده صادق ۳ پاسخ یک جنگ در زیر ضربات ریزپرنده و موشک مجادله انجام شده و پاسخ دادیم. در برخی از سایت‌های موشکی با وجود شلیک موشک، خودشان نیز موشک می‌خوردند؛ با وجود زخم و جانبازی باز به سمت لانچر رفته و شلیک کردند؛ که فداکاری‌های بی‌نظیر است. این فداکاری‌ها از جنس فداکاری‌های کربلای ۵ بود؛ کربلای ۵ که شب‌های قدر دفاع مقدس بود، در منطقه پنج‌ضلعی که حضور هر کس برابر بود با بیش از ۷۰ درصد احتمال شهادت. ما ۱۲ هزار شهید در کربلای ۵ داریم و این عملیات معادله جنگ را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه ما دشمن را شکست داده و بازدارندگی را به رخ کشیده و معادله جنگ را تغییر دادیم، خاطرنشان کرد: امروز مراکز فکر آمریکایی بیان می‌دارند که عصر جدید را باید به دو دوره قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه تقسیم کرد. جنگ ۱۲ روزه یک پدیده بی‌بدیل بود. موضوع مطالعه بسیاری از مراکز فکری است. ثانیه به ثانیه این جنگ روایت دارد. آثار فراوانی می‌توان تولید کرد. جنگ‌ها در مجموع تجربه‌آموزی است و نقاط قوت و ضعف دو جبهه را نشان می‌دهد. محل آزمون دکترین و راهبردها، محل آزمون سلاح‌ها و تاکتیک‌ها و تجربه‌های مختلف است. عمده‌ترین کار مربوط به جنگ اموری است که در فاصله بین جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه انجام شد. اگر قدرت نظامی فعلی را در شهریور ۵۹ داشتیم جنگ ۸ ساله رخ نمی‌داد؛ و این قدرت را شهدایی مثل تهرانی‌مقدم، کاظمی، سلامی، باقری و حاجی‌زاده ساختند. اینها دائم سناریو‌های دشمن را بحث می‌کردند و متناسب با سناریوی دشمن تحلیل کرده و بازی جنگ را تمرین می‌کردند. از بهمن سال گذشته مرتب آرایش جنگی و تمرین جنگی بود و به این جهت بود که توانستیم اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی را انتقال داده و دشمن را در اهداف خود شکست دهیم. این حس پیروزی در مردم ایران خود دستاورد بزرگی است.

وی با بیان اینکه برآیند چندین نظر سنجی در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و داخلی حس پیروزی را در بین مردم ایران تأیید می‌کند، ابراز کرد: در برخی از نظر‌سنجی‌ها تا ۸۰ درصد مردم ایران حس پیروزی دارند، در حالی که ۱۳ درصد مردم سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را در اهداف خود موفق می‌دانند. انسجامی که وجود داشت فوق‌العاده بود؛ دولت در کنار نیرو‌های مسلح بود و اشراف اطلاعاتی بسیار بالا بود. ما یک مورد هم در ۱۲ روز عملیات تروریستی نداشتیم؛ و به دلیل برتری ما در جنگ و ابتکار عمل خود، آنها با پیغام و پسغام‌ها خواستار پایان جنگ بودند.

سردار نائینی با بیان اینکه در خصوص این سؤال که «چرا در جنگ ۱۲ روزه از چین و روسیه کمک نگرفتیم؟» ابهاماتی مطرح شده است، گفت: مداخلات نظامی و ورود به جنگ مبتنی بر معاهدات نظامی است؛ در حالی که ما با چین و روسیه معاهده نظامی نداشتیم و درخواستی هم مطرح نکردیم. راهبرد ما این بود که با روایت «ایران ضعیف» مقابله کنیم و برای این مقابله لازم بود نشان دهیم ایران در برابر کل ناتو نیز توانمند است. حمایت‌های چین و روسیه نیز نظامی نبود، بلکه در سطح اطلاعاتی و سیاسی دریافت شد.

وی درباره سؤال بعدی پیرامون عمل نکردن پدافند‌ها بیان کرد: هیچ‌یک از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا نمی‌توانند ادعا کنند که نفوذناپذیرند. ارتش اول دنیا آمریکا است و ما با ۱۴ موشک به مهم‌ترین پایگاه آمریکا، یعنی پایگاه «العدید» در قطر حمله کردیم که ۶ موشک به هدف برخورد کرد و بنابر اعلام خودشان، هزینه رهگیری آن ۱۱۱ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین آسیب‌پذیری سیستم‌های پدافندی موضوعی عمومی و نسبی است.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در توضیح نکته بعد درباره پایان جنگ اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود «اگر قوی‌تر بودیم، چرا به آتش‌بس تن دادیم؟» باید گفت ما اساساً دنبال جنگ نبودیم و شروع‌کننده جنگ هم نبودیم. یکی از راهبرد‌های مقام معظم رهبری جلوگیری از وقوع جنگ است و اگر جنگی رخ دهد باید آن را مدیریت کرد تا ادامه‌دار نشود.

وی در ادامه درباره موضوع نفوذ توضیح داد: بسیار روایت شد که در کشور نفوذ گسترده‌ای وجود دارد و این روایت‌سازی توسط دشمن انجام شد. دشمن برای اینکه از خود تصویر یک قدرت بزرگ بسازد، مدام توصیه و تأکید می‌کرد که باید بازدارندگی افزایش یابد؛ حتی در جنگ نیز افزایش بازدارندگی مطرح می‌شد. ما در جنگ دشمن را شکست دادیم و پس از آن نیرو‌های مسلح آمادگی‌ها و بازدارندگی دفاعی خود را افزایش می‌دهند تا اگر جنگی دوباره رخ داد، قابل مدیریت باشد. وقتی شما دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام می‌گذارید، پیروزی ایجاد شده و ابتکار عمل در دست شما قرار می‌گیرد. دشمن در این شرایط مستأصل می‌شود و درخواست قطع درگیری می‌دهد؛ این یک راهبرد عقلایی و بالادستی است. حتی درباره پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیز حضرت آقا تأکید کردند که آن تصمیم، تصمیمی کاملاً عقلایی بود.

سردار نائینی افزود: در بحث نفوذ، این ادعا مطرح می‌شد که «عوامل موساد کنار فرماندهان ما حضور دارند»، در حالی که این نیز بخشی از روایت‌سازی دشمن بود تا از خود چهره‌ای قدرتمند نشان دهد. دشمن برای این تصویرسازی به دو محور نیاز دارد: برتری هوایی و برتری اطلاعاتی. در محور برتری اطلاعاتی این روایت را القا می‌کرد که «ما همه‌جا حضور داریم»، در حالی که چنین نبود.

او با اشاره به جنگ اطلاعاتی گفت: همان‌طور که آنها برتری هوایی دارند، ما نیز برتری‌هایی در حملات موشکی و در حوزه سایبری داریم. ما بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ حمله سایبری را مقابله کرده‌ایم و عملاً عملیات سایبری نیز انجام داده‌ایم. بسیاری از اقدامات در جنگ قابل روایت‌کردن نیست و به‌صورت علنی بیان نمی‌شود؛ این نکته بسیار مهم است.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: درباره «جمع‌آوری اطلاعات توسط جاسوس و عامل انسانی» بزرگنمایی شد. ما نفوذ را انکار نمی‌کنیم، اما نفوذ به معنای وجود جاسوس در سیستم‌های دفاعی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز صادق است؛ دستگاه اطلاعاتی ما در آنجا نفوذ دارد. ۶۰ پرونده فعال مربوط به افرادی که متهم به نفوذ در سرزمین‌های اشغالی هستند موجود است و برای آنها حکم صادر کرده‌ایم. همزمان با جنگ ۱۲ روزه، چندین پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمع‌آوری شد و سیستم‌های امنیتی بازداشت‌هایی را انجام دادند؛ بنابراین نفوذ، حضور عامل انسانی در هر دو طرف دارد.

وی تأکید کرد: اشراف اطلاعاتی دشمن بر شناسایی فرماندهان و دانشمندان ما ارتباطی با جاسوس انسانی ندارد؛ بخش عمده آن مبتنی بر ابزار‌های فناورانه است؛ مانند ماهواره‌های جاسوسی، پهپاد‌های جاسوسی، هک سامانه‌ها، جمع‌آوری داده‌ها، جنگ اطلاعاتی، جنگ سایبری و تحلیل داده‌ها با ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی.