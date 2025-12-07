میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ شد

محسن شادی نقده با رأی قاطع اعضای مجمع، به‌عنوان نخستین رئیس فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۰۰
| |
486 بازدید
محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ شد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مجمع که مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، و کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون‌ها حضور داشتند، محسن شادی با ۳۸ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه به‌عنوان رئیس فدراسیون روئینگ برای دوره چهار ساله آینده انتخاب شد.

پیش از این، مهران تیشه‌گران به‌عنوان سرپرست فدراسیون فعالیت می‌کرد.

فدراسیون روئینگ برای نخستین‌بار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده و محسن شادی، از قهرمانان شناخته‌شده این رشته، به‌عنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.

اعضای مجمع فدراسیون روئینگ در نشست امروز، بخشی از ترکیب هیأت رئیسه این فدراسیون را برگزیدند.

 پس از انتخاب محسن شادی به‌عنوان رئیس فدراسیون روئینگ ـ انتخابی که با رأی قاطع اعضای مجمع همراه بود ـ رأی‌گیری برای معرفی نواب‌رئیس و برخی از اعضای هیأت رئیسه انجام شد و مجمع به گزینه‌های پیشنهادی رئیس فدراسیون رأی اعتماد داد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، عمران پورعسگری‌پرست با ۳۴ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس اول و فاطمه حسنی‌امیرآبادی با ۳۰ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم فدراسیون روئینگ انتخاب شدند.

همچنین اعلام شد که انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه، از جمله خزانه‌دار، پس از تأیید حوزه معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی وزارت ورزش و جوانان، در مجمع بعدی فدراسیون انجام خواهد شد.

در این نشست، کارشناسان خبره پیشنهادی موفق به کسب اکثریت آرای مجمع نشدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن شادی نقده رئیس فدراسیون روئینگ سیدمحمد شروین اسبقیان فدراسیون روئینگ تابناک ورزشی
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جباری سرمربی مس رفسنجان شد
استقلال؛ قربانی خریدهای پرهزینه و عجیب!
تأیید توقیف بخشی از ساختمان پرسپولیس
تکواندوی ایران قهرمان جهان شد
سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dlU
tabnak.ir/005dlU