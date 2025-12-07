محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ شد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مجمع که مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، و کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونها حضور داشتند، محسن شادی با ۳۸ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ برای دوره چهار ساله آینده انتخاب شد.
پیش از این، مهران تیشهگران بهعنوان سرپرست فدراسیون فعالیت میکرد.
فدراسیون روئینگ برای نخستینبار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده و محسن شادی، از قهرمانان شناختهشده این رشته، بهعنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.
اعضای مجمع فدراسیون روئینگ در نشست امروز، بخشی از ترکیب هیأت رئیسه این فدراسیون را برگزیدند.
پس از انتخاب محسن شادی بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ ـ انتخابی که با رأی قاطع اعضای مجمع همراه بود ـ رأیگیری برای معرفی نوابرئیس و برخی از اعضای هیأت رئیسه انجام شد و مجمع به گزینههای پیشنهادی رئیس فدراسیون رأی اعتماد داد.
بر اساس نتایج اعلامشده، عمران پورعسگریپرست با ۳۴ رأی بهعنوان نایبرئیس اول و فاطمه حسنیامیرآبادی با ۳۰ رأی بهعنوان نایبرئیس دوم فدراسیون روئینگ انتخاب شدند.
همچنین اعلام شد که انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه، از جمله خزانهدار، پس از تأیید حوزه معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی وزارت ورزش و جوانان، در مجمع بعدی فدراسیون انجام خواهد شد.
در این نشست، کارشناسان خبره پیشنهادی موفق به کسب اکثریت آرای مجمع نشدند.