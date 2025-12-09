میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

سفره یلدا در شوک قیمتی/ اختلاف ۴۰۰ هزارتومانی فقط در بسته بندی!

در آستانه بلندترین شب سال، قیمت‌های آجیل شب یلدا به مرحله‌ای رسیده که خرید آن نیازمند یک تصمیم بزرگ مالی است به طوری که آجیل اقتصادی با شروع قیمت ۸۷۰ هزار تومان، و نمونه‌های لوکس تا ۲ میلیون تومان هم می رسد که نشان می‌دهد که هزینه تأمین آجیل برای یک خانواده متوسط، به سادگی می‌تواند بودجه خرید چند قلم کالای اساسی را ببلعد.
سفره یلدا در شوک قیمتی/ اختلاف ۴۰۰ هزارتومانی فقط در بسته بندی!

در آستانه بلندترین شب سال، آجیل، پایه ثابت سنت ایرانی، دیگر نه یک تنقلات ساده که به یک کالای « فوق لوکس» تبدیل شده است و قیمت ها نشان می دهد که که قیمت آجیل شب یلدا در مقایسه با سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که ارزان‌ترین مخلوط اقتصادی از ۸۷۰ هزار تومان شروع می‌شود و برای یک کیلو «چهار مغز ممتاز» باید بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​سفره یلدا، امسال نمایانگر فاصله طبقاتی است که در محتویات کاسه آجیل نیز به وضوح دیده می‌شود؛ در حالی که شهروندان ناچارند برای آجیل اقتصادی به ۸۷۰ هزار تومان قانع شوند، اما مغزهای لوکسی چون بادام هندی و بادام زعفرانی، قیمت آجیل ممتاز را تا نزدیک ۲ میلیون تومان به ازای هر کیلو رسانده است و این تفاوت قیمتی حیرت‌آور نشان می‌دهد که آجیل شب یلدا از یک سنت همگانی به یک خوراکی طبقاتی تبدیل شده است.

آجیل شب یلدا، که ترکیبی سنتی و پرطرفدار از مغز‌ها و خشکبار است، همواره یکی از اقلام اصلی در سفره بلندترین شب سال ایرانیان محسوب می‌شود که قیمت آن در آستانه شب یلدا  تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند کیفیت، نوع ترکیب و نوسانات بازار، تنوع و افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشته است.

رصد قیمتی خبرنگار تابناک از بازار نشان می‌دهد قیمت آجیل شب یلدا در مقایسه با سال‌های گذشته با گرانی مواجه بوده است که این افزایش حتی تا ۱۰۰ درصد هم بوده است برای مثال آجیل اقتصادی ویژه شب یلدا از حدود ۸۷۰،۰۰۰ تومان تا ۹۷۵،۰۰۰ تومان است؛ درحالیکه آجیل مخلوط و شیرین متعادل از حدود ۱،۱۷۰،۰۰۰ تومان تا ۱،۵۷۳،۰۰۰ تومان است و آجیل چهار مغز ممتاز هم قیمتی بین۱،۷۷۹،۰۰۰ تومان و حتی بالاتر نیز دارد.

سفره یلدا در شوک قیمتی/ اختلاف ۴۰۰ هزارتومانی در آجیل بسته بندی!

 قیمت آجیل بسته به نوع ترکیب و درصد مغز‌های گران‌قیمت مانند پسته، بادام هندی و مغز متفاوت است و قیمت مغز‌های لوکس مانند مغز بادام برشته زعفرانی و بادام هندی نشان می‌دهد که درصد این اقلام در ترکیب آجیل، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی آجیل مخلوط دارد.

برند‌های مختلف، آجیل شب یلدا را در قالب‌های گوناگون عرضه می‌کنند که قیمت متفاوتی دارد برای مثال آجیل پنج مغز نات لاین (۱۰۰۰ گرمی) در دیجی‌کالا ۱،۹۵۳،۰۰۰ تومان است درحالیکه در سایر سایت‌های فروش این رقم به ۱،۵۶۷،۰۰۰ تومان می‌رسد.

سفره یلدا در شوک قیمتی/ اختلاف ۴۰۰ هزارتومانی در آجیل بسته بندی!

قیمت آجیل شب یلدا تحت تأثیر کیفیت و تازگی قیمت‌های متفاوتی دارد و هرچه آجیل درجه یک و ممتاز با کیفیت بالاتر، قیمت بالاتری دارد و  آجیل‌های چهار مغز یا دارای درصد بالای مغز‌های گران (مانند پسته، بادام هندی) گران‌تر از آجیل‌های اقتصادی حاوی اقلامی مثل نخودچی و بادام زمینی هستند.

البته محصولات برند‌های شناخته‌شده و بسته‌بندی‌های لوکس، معمولاً قیمت بالاتری نسبت به خرید فله‌ای دارند که به دلیل تنوع گسترده در قیمت‌ها، به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود که در صورت امکان، مغز‌ها و خشکبار‌های مورد نظر را به صورت تکی و فله‌ای خریداری کرده و خود اقدام به ترکیب آجیل نمایند تا مدیریت بهتری بر کیفیت و قیمت داشته باشند.

سفره یلدا در شوک قیمتی/ اختلاف ۴۰۰ هزارتومانی فقط در بسته بندی!

ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
از ماست که بر ماست . مردم اگه یه سال آجیل شب یلدا نخورن چی میشه ؟؟؟ طرف تو نون شبش مونده میره آجیل میخره معلومه که قیمت ها اینجوری میشه . یک سال اگه همه تحریم کنن و نخرن دیگه دلال های مفت خور جرات ندارن اینقدر رو قیمت ها مانور بدن و هر کاری دلشون میخواد بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
دادا بر فرض محال که پول آجیل اقتصادی 900 هزار تومانی رو هم جور کنیم ، از صدقه سر اقایون یک دندون آجیل خور برامون نمونده ، دیگه سیب که ارزون ترین میوه بود کیلویی 200 هزار تومان وای به حال باقیش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
بیش از ده ساله نه شب یلدا نه عید اجیل نمی خریم در حد نیم بسته های کوچک صرفا برای خالی نبودن عریضه دوتا پسته دوتا بادوم می خوریم در حالی که مغزیجات برای سلامت باید هر روز مصرف بشه اما دیگر همون اعیاد هم مراعات می کنیم. و این داستان از انتهای احمدی نژاد شروع شد با روحانی شدت گرفت و با پزشکیان به اوج رسید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
0
پاسخ
کارگران نون شب ندارند
تامین اجتماعی از پول کارکران به کارکنان خود شب یلدایی پرداخت می‌کند

قانون گذار چگونه این محور داده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
دولت و وزیران و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان همه با وعده بهبود وضعیت و رفع مشکلات می آیند اما وضعیت مردم و کشور هر سال بدتر از سال قبل هر سال در حسرت شرایط سال قبل با این قیمت ها و درآمد مردم وجدان مسئولان راحت است؟!!! خوشحال هستند؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
آجیل خریدن هم آرزو شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
واقعا نمی‌بینید این همه گرانی رو،،وضعیت داره خیلی مبهم میشه
ناشناس
|
Austria
|
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
1
پاسخ
متاسفانه شرایط سختی است این جنگ اقتصادی و تحریم های طالمانه امریکا بر علیه کشور امکان زندگی عادی را واقعا دشوار کرده است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
مردم که ميدونند
برای مسئولین بفرست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
همه مواردی که نوشتید پسوند ممتاز و شاهانی و ... دارند. مجبورید حتما جنس درجه یک بخورید؟
