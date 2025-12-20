۰۱/دی/۱۴۰۴
فیلم
>>
آشپزی
تعداد بازدید : 784
کد خبر:۱۳۴۴۴۹۱
3412
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
20 December 2025
ته چین؛
طرز تهیه جوجه کباب با سس زرشک
جوجه کباب با سس زرشک یکی از کبابهای خوش طعم است که طعم متفاوتشان میتواند غافلگیرتان کند. طرز تهیه این جوجه کباب را فرامیگیرید.
برچسبها:
ویدیو
ته چین
فیلم
آشپزی
دستور پخت
طرز تهیه
ویدیوهای مرتبط
طرز تهیه پلو مراکشی
پلو مراکشی یکی از غذاهای خوش طعم و البته غذاهای ایده آل برای گیاه خواران...
طرز تهیه جوجه کباب با سس زرشک
جوجه کباب با سس زرشک یکی از کبابهای خوش طعم است که طعم متفاوتشان...
دستورپخت کباب ماهیچه با پرده چربی
کباب ماهیچه گوسفندی یکی از کبابهای بسیار خوشمزه و البته گرانقیمت است...
طرز تهیه آلبالو پلو با مرغ
آلبالوپلو یکی از انواع پلوها در آشپزی ایرانی است که عمدتاً در مهمانی و...
طرز تهیه کباب تابهای استرالیایی
کباب تابهای استرالیایی یکی از غذاهایی است که شبیه کباب تابهای ایران...
دستور پخت دنده شکم پر
دنده شکم پر یکی از غذاهای لوکس و مجلسی است. طرز تهیه این غذا را با آموزش...
دستور پخت فلفل پلو با فیله مرغ زعفرانی
فلفل پلو یکی از انواع پلو متکی بر فلفل دلمهای است. دستور پخت این غذا با...
طرز تهیه باقالی پلو با گردن
باقالی پلو با گردن یکی از غذاهای لوکس است که در رستوران با قیمت بالایی...
طرز تهیه خوراک مرغ اسفناج
خوراک مرغ اسفناج یکی از غذاهای خوش طعم سیستان و بلوچستان است که البته...
طرز تهیه قیمه شاه عباسی
قیمه شاه عباسی یک خورش قیمه نسبتاً لاکچری است که پرگوشت است و در آن خلال...
طرز تهیه ساندویچ ماکارونی
ساندویچ ماکارونی یکی از ساندویچهای نوستالژیک است که همواره طرفداران خاص...
دستور پخت پیتزای کوکو سیب زمینی
تقریباً با هر چیزی میتوان پیتزا درست کرد و از قضا استفاده از مواد...
طرز تهیه کته مرغ عراقی
کته مرغ عراقی یکی از غذاهای خوش خوراک است. طرز تهیه این کته را با آموزش...
طرز تهیه کباب کوبیده ارزان
روشهایی وجود دارد که میتوانید کباب کوبیده نسبتاً ارزانتر تمام شود و...
دستور پخت کباب کوبیده بازاری
گاهی هر تلاشی میکنید کباب کوبیده طعم و بافت کباب کوبیده بازاری را به...
طرز تهیه پیراشکی توپی
پیراشکی یکی از غذاهای پرطرفدار است که غذای ملی روسیه محسوب میشود. طرز...
طرز تهیه آبگوشت قوری
یکی از تکنیکهای پخت آبگوشت، استفاده از قوری چینی به شکل ظرف دیزی برای...
دستور پخت خوراک گردن
خوراک گردن یکی از غذاهای خوشمزه است که معمولاً کنار برنج سفید سرو...
دستور پخت مرغ زرد
برای گرفتن بوی مرغ و رنگ دهی از تکنیکهای متفاوتی استفاده میشود. دستور...
روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن
گوشت سردست گوسفند یکی از گوشتهای خوش طعم است که به تنهایی میتوان پخت و...
نمایش بیشتر
