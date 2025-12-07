با توجه به تغییرات اخیر در قوانین مربوط به خانواده و مهریه، موضوع عطف بما سبق شدن این تغییرات در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، محل سوال است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک وکیل دادگستری در مطلبی به سوالاتی در این باره پاسخ داده که متن آن را می‌خوانید:

سؤال: آیا قانون جدید مهریه عطف بماسبق می‌شود؟ یعنی اشخاصی را که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دربرمی‌گیرد؟

پاسخ: بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند؛ فقط تا سقف ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیکی؛ نه حبس. زیرا این مقرّره یک مقرّره شکلی است و مقرّرات شکلی اثر فوری دارند. مقرّرات شکلی مقرّراتی هستند که راجع به شیوه احقاق حق، طرح دعوی و اجرای حکم سخن می‌گویند.

البته این تغییرات قانونی هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده ولی با مطالعه رویّه شورای نگهبان در تأیید قوانین مشابه، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این قانون را تأیید خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که «مقررات راجع به مهریه چه تغییری کرده است؟ آیا همچنان خانم‌ها می‌توانند برای وصول مهریه شوهران خود را به زندان بیاندازند یا خیر؟» پاسخ داده است:

ما با دو تحول مواجه هستیم. اولا اینکه قبلا یک خانم بابت ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی می‌توانست شوهر خود را جلب کند و به زندان بیاندازد مگر اینکه آن مرد اعسار خودش را اثبات می‌کرد. الان این عدد ۱۱۰ به ۱۴ عدد سکه کاهش پیدا کرده است.

تغییر دوم این است که در قانون جدید «زندان» وجود ندارد بلکه «پاپند الکترونیکی» جایگزین زندان شده است.

پس در صورت تصویب نهایی این قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر هیچ مردی بابت «مهریه» به «زندان» نخواهد رفت.