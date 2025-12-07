میلی صفحه خبر لوگو بالا
قانون جدید مهریه شامل ازدواج‌های قبلی هم می‌شود؟

با توجه به تغییرات اخیر در قوانین مربوط به خانواده و مهریه، موضوع عطف بما سبق شدن این تغییرات در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، محل سوال است.
قانون جدید مهریه شامل ازدواج‌های قبلی هم می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک وکیل دادگستری در مطلبی به سوالاتی در این باره پاسخ داده که متن آن را می‌خوانید:

سؤال: آیا قانون جدید مهریه عطف بماسبق می‌شود؟ یعنی اشخاصی را که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دربرمی‌گیرد؟

پاسخ: بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند؛ فقط تا سقف ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیکی؛ نه حبس. زیرا این مقرّره یک مقرّره شکلی است و مقرّرات شکلی اثر فوری دارند. مقرّرات شکلی مقرّراتی هستند که راجع به شیوه احقاق حق، طرح دعوی و اجرای حکم سخن می‌گویند.

البته این تغییرات قانونی هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده ولی با مطالعه رویّه شورای نگهبان در تأیید قوانین مشابه، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این قانون را تأیید خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که «مقررات راجع به مهریه چه تغییری کرده است؟ آیا همچنان خانم‌ها می‌توانند برای وصول مهریه شوهران خود را به زندان بیاندازند یا خیر؟» پاسخ داده است:

ما با دو تحول مواجه هستیم. اولا اینکه قبلا یک خانم بابت ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی می‌توانست شوهر خود را جلب کند و به زندان بیاندازد مگر اینکه آن مرد اعسار خودش را اثبات می‌کرد. الان این عدد ۱۱۰ به ۱۴ عدد سکه کاهش پیدا کرده است.

تغییر دوم این است که در قانون جدید «زندان» وجود ندارد بلکه «پاپند الکترونیکی» جایگزین زندان شده است.

پس در صورت تصویب نهایی این قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر هیچ مردی بابت «مهریه» به «زندان» نخواهد رفت.

مطالب مرتبط
سخنگوی سپاه: مرکز موساد را با ۳۶ کشته زدیم
مدارس مازندران روز دوشنبه هم غیرحضوری است
عکس العمل‌های جنجالی نمایندگان بر سر مهریه را ببینید
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
آخر و عاقبت این زوج‌ها جدایی است
عکس: مراسم عروسی دسته‌جمعی در غزه پس از دو سال جنگ
قانونگذار، مهریه را به مرد بخشید!
چاره‌ای جز طلاق ندارم، چون بچه‌دار نمی‌شوم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
France
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
41
24
پاسخ
بنابراین این قانون قرار است طلاق را تسهیل کند نه ازدواج را!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
قطعا فرو پاشی بیشتر خانواده ها را شاهد خواهیم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
13
49
پاسخ
خیلی هم عالی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
10
37
پاسخ
همان ۱۴ سکه میشه دو میلیارد . بگیر یه آپارتمان در پردیس بخر . خیلی هم خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
50
15
پاسخ
یعنی مهریه بالای 14 سکه عملا سوخت شده ؟
این کلاهبرداری است و شورای نگهبان تایید نمی کنه
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
سوخت نشده.فقط جنبه کیفری یعنی زندان نداره.اماجنبه حقوقی داره و قابل پیگیریه .منتهی به شکل بدهی و دیون یاهمون قرض
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
سوخت نمیشه... نمیونید یک جا طلب کنید ولی حق شما برقرار هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
41
پاسخ
اگه مبنا زندگی باشه با هم زندگی می کنند. اینطوری هم عروس چشاشو باز میکنه و دام مردای ... نمی افته و هم مرد بخاطر یه تصمیم اشتباه کل داراییش رو از قبل از ازدواج و بعد از ازدواج و دارایی خانواده شو نمیده به زنه و تازه تا اخر عمر قرض بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
6
پاسخ
شروع شد
حالا مولفان کتاب های حقوق مدنی را تجدید چاپ میکنن و گرونتر
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
9
پاسخ
این زنه که باید ثابت کنه مرد داره و نمیده تا بره زندان نه برعکس مرد مجبور باشه اعسار خودش رو ثابت کنه! مگه قرار نیست افراد بیگناه باشن مگر اینکه عکس ثابت بشه؟! یا برعکس شده؟؟
